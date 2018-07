AI maakt data-manipulatie nog aantrekkelijker

Vorig jaar kwamen onderzoekers van de Universiteit van Warwick er achter dat sommige Uber-bestuurders gelijktijdige uitcheck-momenten organiseerden om een tekort aan bestuurders te veroorzaken. Dat leidde namelijk tot een stijging van de prijzen, wat betekende dat als de chauffeurs weer incheckten, ze meer profijt hadden. De chauffeurs wisten dat ze deelnamen aan een systeem dat beheerd werd door algoritmen, dus lieten ze dat in hun voordeel werken.

Dit is een voorbeeld van hoe bedrijven zich hebben ontwikkeld op een manier die hen bloot stelt voor een nieuw soort kwetsbaarheid: onnauwkeurige, gemanipuleerde en bevooroordeelde data die leiden tot corrupte bedrijfsinzichten en verkeerde beslissingen.

In het geval van de rideshare-chauffeurs werd doelbewust met de gegevens geknoeid en dit had negatieve gevolgen voor het bedrijf en zijn klanten. Maar met de instroom van AI-gedreven besluitvorming in alle sectoren van het bedrijfsleven en de samenleving, kunnen gegevens die per ongeluk scheefgetrokken zijn op vrijwel alle gebieden van het leven negatieve gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor verkiezingen.

Het waarborgen van de waarheidsgetrouwheid van de gegevens moet dus de hoogste prioriteit hebben - zowel vanuit een puur commercieel perspectief als als onderdeel van de Responsible AI-inspanningen van een organisatie..

Het lijdt geen twijfel dat een datagestuurde aanpak grote voordelen biedt voor bedrijven. Bij Accenture ontdekten we dat 82 procent van de organisaties al gegevens gebruikt om kritische en geautomatiseerde besluitvorming aan te sturen. Maar het brengt onvermijdelijk risico's met zich mee. Zelfs de meest geavanceerde AI is slechts zo goed als de gegevens die er in gaan.

Dit betekent dat bedrijven niet alleen veel moeten uitgeven om te bepalen wat ze kunnen halen uit datagestuurde inzichten en technologieën, maar dat ze ook moeten investeren in wat er in gaat.

Uitdaging van de waarheidsgetrouwheid van data

Het verzamelen en gebruiksklaar maken van dergelijke data is een van de grootste uitdagingen voor organisaties die AI-systemen implementeren. Meer dan de helft van de bedrijven (54%) heeft momenteel met dit probleem te maken en geeft aan dat ze slechts in beperkte mate vertrouwen hebben in de kwaliteit van de resultaten die ze van hun systemen ontvangen.

Neem bijvoorbeeld United Airlines. De luchtvaartmaatschappij leerde onlangs dat de onnauwkeurige gegevens het gebruikte tot 1 miljard dollar per jaar aan gemiste omzet leidde. United vertrouwde op voorspellingen van de vraag naar zitplaatsen die gebaseerd waren op verouderde veronderstellingen over het vlieggedrag van consumenten, hetgeen resulteerde in onnauwkeurige prijsbepalingsmodellen. Dit, samen met andere datagestuurde onnauwkeurigheden, dragen steeds meer bij aan de operationele prestaties.

Maar de situatie is niet onherstelbaar. Door nu deze risico's aan te pakken kan United, net als andere bedrijven, eraan werken om te zorgen dat de informatie die zij in de toekomst gebruiken, betrouwbaar is.

Om ervoor te zorgen dat de gegevens waarheidsgetrouw zijn, moeten bedrijven op drie gebieden actief zijn:

Herkomst: het verifiëren van de geschiedenis van de gegevens van de oorsprong gedurende de levenscyclus het verifiëren van de geschiedenis van de gegevens van de oorsprong gedurende de levenscyclus Context: rekening houden met de omstandigheden rond het gebruik ervan rekening houden met de omstandigheden rond het gebruik ervan Integriteit: beveiliging en onderhoud van gegevens

De waarheidsbewaker

Hoe kunnen bedrijven dit doen? Door een nieuwe praktijk van "data-intelligentie" op te zetten die als enige taak heeft de waarheid binnen de gegevens te rangschikken. Deze praktijk hoeft niet bij nul te beginnen, aangezien hij kan putten uit bestaande capaciteiten op het gebied van datawetenschap en cyberbeveiliging.

Maar dit zal bedrijven slechts deels op weg helpen. Om zowel de nauwkeurigheid te maximaliseren als de prikkels voor datamanipulatie te minimaliseren, moet de data-intelligentiepraktijk verantwoordelijk zijn voor het begrijpen van het gedrag rond de data en de context waarin deze worden geanalyseerd.

Gedrag - of het nu gaat om een individuele consument die een datatraject creëert door online te winkelen, of om een sensornetwerk dat temperatuurmetingen voor een industrieel systeem rapporteert, er is een geassocieerd gedrag rond alle dataproductie. De geavanceerde systemen van de anomaliedetectie zoals AI2 van MIT identificeren abnormale patronen van gedrag, om die vervolgens te categoriseren op basis van ervaring die door menselijke deskundigen wordt verstrekt. AI2 detecteert 85 procent van de cyberaanvallen en legt de meest urgente incidenten ter beoordeling voor aan deskundigen.

Context - de data-praktijk moet de mogelijkheid hebben om bepaalde gegevens te overwegen binnen de beschikbare context om iets te markeren dat buiten het gewone lijkt. Neem Thomson Reuters, dat een algoritme heeft ontwikkeld dat gebruik maakt van real-time data van Twitter om journalisten te helpen geruchten sneller dan voorheen te classificeren, te ontsluiten, te controleren en te ontkrachten.

.

Beloon de waarheid

Bedrijven kunnen vervolgens beginnen met het aanpakken van zaken die bedrog kunnen stimuleren. Het is een ongemakkelijk en weinig vrolijk stemmend besef, maar als een bedrijf afhankelijk is van het verzamelen van gegevens, stimuleren ze tegelijkertijd potentiële datamanipulatie. Amazon reageerde op nepbeoordelingen, die de beoordelingen van het product en de betreffende verkoper meer glas gaven, door meer gewicht te geven aan geverifieerde beoordelingen van klanten die het product definitief bij Amazon hadden gekocht. Daarnaast heeft Amazon een op uitnodiging gebaseerd geïncentiveerd beoordelingsprogramma opgezet.

Natuurlijk is de aanwezigheid van slechte gegevens niet altijd het gevolg van kwade opzet. Het kan een teken zijn dat een proces niet werkt zoals het bedoeld was. Om AI-verantwoordelijkheid te nemen, moeten bedrijven de processen blootleggen die onbewust bedrog stimuleren en de waarheid van data in een systeem verbeteren. Door de waarheid te stimuleren, kunnen bedrijven de ruis in gegevens verminderen, zodat er echte bedreigingen opduiken. Uiteindelijk zal het helpen ervoor te zorgen dat de gegevens betrouwbaar genoeg zijn om kritieke beslissingen in de toekomst aan te drijven.

Door te investeren in het waarborgen van de nauwkeurigheid van de gegevens zullen bedrijven meer waarde genereren uit hun AI-systemen en een sterke basis leggen voor het succes van andere initiatieven op het gebied van digitale transformatie. Een nieuwe praktijk van data-intelligentie kan de weg vrijmaken.