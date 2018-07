Hoe traditionele bedrijven de digitale impasse doorbreken

'Waar staan we nu,' is de meest belangrijke vraag die organisaties kunnen stellen als ze met hun digitalisatie bezig zijn, zo zegt Joseph Pucciarelli van IDC.

"Waar probeer ik te komen," is de volgende, zegt de groep vice president en IT-managementadviseur bij IDC.

In een recente presentatie voor een zaal vol CIO's ging Pucciarelli in op de zorgen die organisaties vandaag de dag hebben bij het doorbreken van wat hij de "digitale impasse" noemt.

In een wereldwijd onderzoek van IDC over organisaties die digitale transformatie doorgaan, blijkt dat 59 procent vastzit in het beginstadium van hun transformatieproces.

Hoewel sommige digitale projecten zijn geïmplementeerd en vooruitgang boeken, geven de meeste bedrijven aan dat ze nog steeds moeite hebben om hun bredere organisatie digitaal te transformeren.

Interessant is dat wanneer Pucciarelli het heeft over organisaties die succesvoller zijn geweest dan andere in hun digitale transformatie, hij daarin verwijst naar bedrijven die al tientallen jaren, of zelfs meer dan 100 jaar actief zijn.

Een daarvan is Nabisco, de maker van Oreo, die de koekjes voor het eerst verkocht in 1912.

In 2007 leverde de verkoop van Oreo-koekjes minder dan een miljard euro per jaar op. De productmanager van Oreo wist dat het bedrijf een product op de markt bracht dat niet vers en niet gezond was.

Maar wat het bedrijf deed was het implementeren van drie soorten innovatie.

Adaptief, waarbij ze wereldwijd verschillende smaken lanceerden (zoals dimsum, tiramisu, worteltaart) met alleen al in Noord-Amerika meer dan 30 smaken.

Incrementeel, waarbij de verpakking, positionering en kanalen werden aangepakt. Ze brachten Oreo's uit in reguliere verpakkingen, gezinsverpakkingen en in 100-caloriepakketten.

Disruptief, waarbij ze Oreo-machines uitrolden die koekjes op maat konden uitprinten.

"Ze kwamen erachter dat mensen bereid zijn om de hoofdprijs te betalen voor koekjes in verschillende smaken," zegt hij.

Oreo nam deze machines mee naar strategische locaties zoals beurzen en universiteitscampussen.

Pucciarelli: "Het ging niet om het verkopen van koekjes, maar om het onderzoeken naar de voorkeuren in elke regio en die informatie te gebruiken in de bevoorrading van de supply chain, zodat ze de juiste specifieke smaak naar de verschillende steden werden verscheept. Geniaal."

Vorig jaar, zegt hij, bereikte de verkoop van koekjes van Oreo 1,3 miljard euro, bijna het dubbele van een decennium geleden.

De strategie was eenvoudig, zegt hij. "Iemand met veel energie en gedrevenheid kan voor elkaar krijgen wat anderen niet voor mogelijk houden.

Hij daagde de CIO's onder de toehoorders uit: "Kunt u het beter doen? U werkt aan heel veel meer dingen dan alleen maar Oreo-koekjes.".

Hij voegde eraan toe: "Is IT een versneller of een remmer? Maakt u het u gemakkelijker om dit soort energie te sturen en consequent die energie toe te passen om dergelijke zaken voor elkaar te krijgen?"

Tijdens de uurlange presentatie gaat Pucciarelli dieper in op inzichten uit een recente IDC-enquête onder 2000 organisaties in 23 landen, waaronder Nederland. Hij zegt dat IDC heeft geprobeerd te achterhalen waar deze bedrijven zich bevonden in hun digitale transformatie.

Hij wijst op het belang van de enquête. Het tempo van de veranderingen is zodanig dat in de afgelopen 50 jaar de gemiddelde levensduur van bedrijven in de S&P 500-bedrijven is gekrompen van zo'n 60 jaar tot zo'n 18 jaar.

De analist zegt dat 75 procent van de bedrijven die momenteel in de S&P-lijst staan waarschijnlijk geen onafhankelijke entiteiten meer zijn over zeven jaar.

Daarom zijn bedrijven wereldwijd veel agressiever geworden in hun digitale transformatie, zegt Pucciarelli.

Drie jaar geleden experimenteerden organisaties met opkomende technologieën zoals crowdsourcing voor design, het gebruik van mobiele telefoons om deuren te openen of het hebben van robotbartenders op een cruiseschip.

"We hadden het over proof of concepts, dit was allemaal high end om te laten zien hoe de technologie werkt." Tegenwoordig zijn ondernemingen op grotere schaal de digitale transformatie aan het implementeren.

Walmart heeft bijvoorbeeld robots die de schappen scannen in meer dan 50 winkels. Steinway Piano heeft een zelfspelende piano van Spirio en digitale muziekdiensten. Boeing lanceert de B787-9, waarvan 17,5 procent van het frame 3d-geprint is.

"We zien wij implementaties op grote schaal bij bedrijven die een grote rol spelen op het wereldtoneel," zegt Pucciarelli.

In het geval van Steinway had de high-end pianofabrikant te maken met een afvlakkende verkoop. Spirio, een zelfspelende piano met hoge resolutie, registreert digitaal de snelheid en impact van elke toets en kan de uitvoering die iemand eerder op de piano heeft gespeeld naspelen. De piano neemt niet het geluid op, maar de eigenlijke bewegingen binnenin de piano. De eigenaren kunnen in principe luisteren naar pianomuziek zoals uitgevoerd door professionele artiesten.

Voor Walmart stelt het gebruik van een robot hen in staat om elke twee dagen een inventaris van de voorraden op te maken, en niet slechts één keer per jaar. Het leidt tot een compleet andere inventarisatiemodel dat een revolutie in de business teweeg zal brengen.

"Een betere spoorlijn", zegt hij, een verwijzing naar hoe de spoorlijn in de 19e eeuw bedrijven in de Verenigde Staten transformeerde.

De enquête toont aan hoe bedrijven variëren van de minst ontwikkelde tot de meest ontwikkelde (de transformatoren en disruptoren) in de digitale transformatie..

Eén op de vier bedrijven heeft een solide digitale strategie. Maar 15 procent van de bedrijven over de hele wereld verzet zich daartegen en heeft geen digitale strategie.

Het probleem voor de meeste industrieën is dat ze niet weten wat het eindpunt voor hun digitale strategie zal zijn, zegt Pucciarelli. "In de komende zeven tot tien jaar zullen we twee tot drie iteraties van technologie nodig hebben, voordat duidelijk is wat de winnende strategie of het winnende technologieplatform zal zijn."

Hij spreekt ook over het belang van het vaststellen van de juiste KPI's voor het digitale tijdperk.

Uit het IDC-onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de onderzochte organisaties geen digitale KPI's heeft. Het gaat hierbij onder meer om metingen van het sentiment bij klanten, betrokkenheid van medewerkers, datakapitalisatie (het meten van het rendement van datagerelateerde investeringen inclusief nieuwe omzet), DX ROI (rendement op DX-georiënteerde investeringen binnen de van toepassing zijnde marktsegmenten) en participatie in digitale markten.

Pucciarelli zegt dat het model waar we naar moeten streven is om digitale business te verankeren in de hele organisatie, "waar digital er eerlijk gezegd niet meer toe doet. Het is precies hetgeen je doet, en de kennis en expertise is ingebed binnen het leiderschap. Ze begrijpen de concurrentievoordelen van digital."

Vijftig jaar geleden werden alle technici in een organisatie onder één manager ondergebracht, tegenwoordig zIjn er technici in elke businessunit. "Dat is het model dat nodig is voor een geslaagde digitale transformatie."

Anderzijds zijn er bedrijven die de digitale business unit als een afzonderlijke entiteit beschouwen, die een tijdelijke plek inneemt in organisaties.

Santander Bank in Spanje richtte in 2016 een 'digitale tweeling' op, die een enorme groei kende. Inmiddels heeft de bank de twee entiteiten samengesmolten en de technologie binnen de bank gerationaliseerd.

Pucciarelli noemt nog een voorbeeld, Northwestern Mutual. De vicepresident en hoofd digitale innovatie transformeerde twingtig taakbeschrijvingen binnen IT in zeven kerntaken.

De IT-organisatie wordt nu klant- en digitale ervaringsgroep genoemd. De 3500 IT-professionals verlegden hun focus van IT-projecten en -ondersteuning naar digitale producten en engineering. De teams, die allemaal gebruik maken van Agile/Lean en DevOps, worden ingezet afhankelijk van de werkvereisten.

"Hij heeft de standaard IT-commodity uitbesteed aan iemand die dat heel goed kan", zegt de IDC-analist. "Je creëert geen competitief voordeel door Exchange te draaien. Geef dat uit handen en richt je mensen, je creatief talent op wat business creëert.

Pucciarelli heeft het over veiligheid in het digitale tijdperk. Een kasteel op een heuveltop bouwen en mensen hete teer laten gieten op indringers is niet het model voor de toekomst, zegt hij.

"U bent op zoek naar nieuwe inzichten uit data zodat u concurrentievoordeel kunt creëren en dit kunt mengen met data buiten uw organisatie. Het concept waar je binnen security over zou moeten nadenken, is het concept dat digitaal vertrouwen wordt genoemd", vertelt Pucciarelli aan het CIO-publiek.

"Je moet weten met wie je zaken doet, je moet controleren en wanneer je gegevens met hen uitwisselt, moet dit een geverifieerde bron zijn. Als je niet weet met wie je zaken doet, dan zou je het niet moeten doen.".

Hij zegt dat Facebook een digitaal vertrouwen-model had, maar dat ze niet de mensen waarmee ze zaken deden onder de loep namen, vandaar het incident met Cambridge Analytica.

"Als we het over beveiliging hebben, gaat het er niet om het opstapelen van beveiligingstoepassingen. Het is het identificeren en creëren van een model van wie je vertrouwt en wie niet."

"Heb een discussie over governance," vervolgt hij. "Neem je beslissingen rond je datamodel of niet? Hoe dan ook maak je beslissingen en die beslissingen zullen gevolgen hebben voor je opvolger."

Klantgerichtheid is een cruciaal onderdeel van digitale transformatie, stelt Pucciarelli. Hij verwijst naar het geval van de DBS Bank in Hongkong, die de laagst gewaardeerde en nu de hoogst gewaardeerde klanttevredenheid heeft.

De CIO startte begonnen met het insourcen van de IT-operations, "een zorgvuldig georkestreerd proces". De bank integreerde een robuuste online ervaring, geavanceerde technologie en een menselijke adviseur, en deze aanpak resoneert met klanten die op zoek zijn naar uitgebreide diensten op het gebied van financiële planning.

Het resultaat was een innovatiemotor die gebaseerd was op klantbetrokkenheid en zo een 'startup van 22.000 mensen' creëerde, zegt Pucciarelli.