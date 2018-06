IoT brengt preventief onderhoud aan machines op een hoger plan

Het analyseren van Big Data kan al lang niet meer met een paar spreadsheets. Wat je hier nodig hebt zijn robuuste analysetools voor het verzamelen, verwerken en presenteren van de gegevens. Deze krijgen vervolgens meer betekenis en vormen de basis van betere beslissingen. Die dan wel weer door de mens zelf genomen worden. De volgende stap ligt echter binnen handbereik. Dat mensen überhaupt niet meer nodig zijn om beslissingen te nemen. Met intelligente algoritmen kan data verwerkt worden en worden beslissingen automatisch uitgevoerd. Daar komt bij dat deze algoritmen voortdurend bijleren en slimmer worden.

Zelflerende netwerken

Met predictive analytics tools gaan we nog een stap verder. Deze tools interpreteren bestaande gegevens en leiden daaruit voorspellingen voor de toekomst af. Met deze werkwijze kan preventief onderhoud van apparatuur in de productieomgeving aangestuurd worden. De via sensoren verzamelde gegevens over de status van machines worden geïnterpreteerd met algoritmen, ondersteund door statistische methodes en zelflerende neurale netwerken.

Predictive maintenance

Voordat een machine bepaalde mankementen gaat vertonen, wordt een operator of plant manager op de hoogte gebracht. Onderhoud kan tijdig worden uitgevoerd zodat men kan voorkomen dat een fabriek dicht moet en de productie meer schade zou hebben opgelopen. Hoewel het toepassen van sensordata, die verbonden zijn met elkaar en met de organisatie via het Internet of Things, al langere tijd mogelijk is, zien we nu pas dat bedrijven in de productiesfeer en in de logistiek deze op grote schaal gaan toepassen voor preventief onderhoud. Dat blijkt uit onderzoek van PAC, een Europees onderzoeks- en consultancybedrijf gericht op de digitale transformatie. Deze sectoren lopen traditioneel wat achter in de digitaliseringsgolf en lijken nu klaar voor een inhaalslag. PAC deed onderzoek naar de status van predictive maintenance projecten bij meer dan 230 senior business en IT executives van bedrijven met meer dan duizend medewerkers.

Downtime beperken

Uit het onderzoek komt naar voren dat transportondernemingen met predictive maintenance nauwgezet de staat van (onderdelen van) hun voertuigen kunnen monitoren. Ook dat kan met sensoren die bijvoorbeeld het aantal omwentelingen of de slijtage van onderdelen registreren. Zo kunnen transporteurs voorkomen dat logistieke processen vertraging oplopen door het rijdend materieel tijdig naar de werkplaats te dirigeren.

Gestroomlijnd onderhoudsproces

Zowel in de fabrieksomgeving als in de transportsector leidt een gestroomlijnd onderhoudsproces tot een verbeterde operationele efficiency. Ga maar na: personeel kan foutloos worden ingepland, materialen kunnen tijdig besteld worden, klanten kunnen proactief ingelicht worden en downtime van machines kan tot een minimum worden beperkt.

Verbeterde klanttevredenheid

Belangrijke conclusie is dat 96% van de respondenten van mening is dat hun huidige onderhoudsprocessen niet efficiënt zijn. 83% van de ondervraagde bedrijven geeft dan ook te kennen de komende 2 jaar te gaan investeren in predictive maintenance oplossingen voor het verbeteren van onderhoudsprocessen ten aanzien van industriële machines en voertuigen. De belangrijkste doelen zijn volgens de respondenten:

• Het verminderen van reparatietijden en ongeplande downtime (91%).

• Het verlengen van de levensduur van de verouderde, industriële apparatuur (86%).

• Het verbeteren van de klanttevredenheid (70%).

Databeveiliging en privacy

Hoewel fabrikanten en transporteurs dus alle seinen op groen zetten voor predictive maintenance, zien zij nog wel enkele obstakels, zoals:

• 90% van de respondenten ziet databeveiliging, privacy en wetgeving als belangrijke uitdagingen voor de acceptatie van predictive maintenance.

• 72% vrezen dat er problemen kunnen optreden met hun bestaande analytische tooling.

• 69% verwacht dat het herdefiniëren van onderhoudsprocessen als gevolg van predictive maintenance niet van een leien dakje zal gaan.

Terabytes aan gegevens

En inderdaad, het Internet of Things, met alle data die worden uitgewisseld, ligt onder een vergrootglas met betrekking tot bijvoorbeeld de AVG of vanwege de kwetsbaarheid van de cloud. Daar komt bij dat het werken met sensordata en een toenemend aantal access points nieuwe eisen stelt aan de beveiliging van de infrastructuur. Fabrikanten en transporteurs die werk maken van predictive maintenance doen er dan ook goed aan om zelf kennis binnen de IT-organisatie naar een hoger plan te brengen of samen met een ervaren service provider de kansen en bedreigingen op een rij te zetten. Denk hierbij ook aan het faciliteren van het veilig uitrollen van alle access points en sensoren die data gaan verzamelen en het veilig versturen en analyseren van al deze data. Het gaat om terabytes aan gegevens die van waarde kunnen zijn. Die wil je uiteraard analyseren, maar zonder dat de performance van andere (primaire) applicaties onder druk komt te staan. Innovatie met predictive maintenance leidt tot grote voordelen maar weet wel dat dit aanzienlijke eisen stelt aan de datahuishouding en aan de performance. Zorg er dus voor dat de basis altijd op orde is.