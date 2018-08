6 stappen om IT uit zijn ivoren toren te halen

Als je beide vragen bevestigend beantwoordt, is het wellicht tijd om een strategie te formuleren voor het verbeteren van de relatie met de organisatie.

Als je de volgende opmerkingen hoort is het duidelijk dat je moet werken aan de diepte van je relaties:

Als je hoort: "Ik heb een externe leverancier binnengehaald omdat IT niet..."

Of: "Ik heb weinig geld of tijd om met jou te werken, maar ik wil alle opties open houden."

Of als je klanten vragen:

"Wat doet IT? Wat doen jullie niet?"

"Hoe brengen we de IT-diensten op een hoger peil?"

Hier zijn 6 manieren om een effectieve strategie te ontwikkelen die je beter in contact brengen met de organisatie:

1. Ken je publiek

Om met iemand in contact te komen zal je hem eerst beter moeten leren kennen. Het is belangrijk dat je de zaken kan zien vanuit hun standpunt. Het is zelfs cruciaal dat je denkt vanuit hun perspectief en niet vanuit het gezichtspunt van de technologie. Kies eens een van je klanten uit. Hoe veel weet je van ze, buiten hun technologische benodigdheden?

Als je op het niveau van een "IT-leverancier" wil blijven, is dat waarschijnlijk wel genoeg. Maar als je wilt groeien in de IT Maturity Curve tot het niveau van "partner" of "innovatieve anticipator" moet je kennis van je klant veel dieper gaan.

Wat weet je van hun strategisch plan, hun doelen, organisatorische missie, businessstrategie, huidige pijnpunten? Een simpele manier om dat aan te vliegen is je invoelen in wat je klant aan zijn hoofd heeft als hij 's morgens naar kantoor gaat.

2. Weet hoe men jou ziet

Een aanvulling op het kennen van je publiek, is weten hoe datzelfde publiek jou ziet! Dat heeft namelijk een significante impact op de bereidheid om een relatie met je aan te gaan. Hoe heeft IT de laatste tijd gepresteerd en op welke manier heeft dat het oordeel van de organisatie over IT beïnvloed? Wat is het huidige vertrouwensniveau in IT bij de organisatie? Als een onafhankelijke partij de organisatie vraagt naar de mening over IT, wat zal dan het antwoord zijn?

De antwoorden op die vragen zal je meer leren over waar je moet beginnen in je queeste naar een (betere) samenwerkingsrelatie en naar meer (wederzijds) begrip.

3. Neem iedereen mee

Het opbouwen van organisationele relaties is de verantwoordelijkheid van iedereen binnen de IT-organisatie. Als je een consistente boodschap de organisatie wil insturen, een boodschap die de waarde van IT overbrengt, jouw imago opbouwt en een professionele en competente indruk maakt, is het van belang dat iedereen meedoet - de IT-club, de projectmanagers, het IT-management en de CIO.