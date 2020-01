Hoe Cisco zijn monitoringsysteem vervangt

Cisco Systems biedt haar klanten een scala aan opties voor het bewaken van hun netwerken en IT-systemen - maar hoe bewaakt het interne IT-team van Cisco de infrastructuur die wordt gebruikt door haar 75.000 medewerkers over de hele wereld?

Het antwoord daarop is aan het veranderen nu het bedrijf overgaat van een monitoringsysteem van eigen maaksel naar een systeem dat bovenop commerciële producten is gebouwd, zegt Radhika Chagarlamudi, senior director voor business collaboration en softwareplatforms binnen Cisco's IT-team.

Van een kern van on-premise systemen is de IT-infrastructuur van Cisco - net als die van andere ondernemingen - uitgegroeid tot cloud en SaaS-systemen. "We hebben een mix, een hybride ecosysteem," zegt Chagarlamudi. "We hebben ook een veel dynamischer infrastructuur dan we in het verleden hadden." Die complexiteit betekent dat, als er toch problemen ontstaan, deze moeilijk op te lossen kunnen zijn. "We moesten uitzoeken hoe we de gemiddelde tijd om de problemen sneller op te lossen," zegt ze.

Een andere complicerende factor voor Cisco is dat elk team heeft geprobeerd zij eiegn problemen zelfstandig op te lossen, voegt ze eraan toe. "Wat we wilden doen was vereenvoudigen", zegt ze, door een algemene architectuur te ontwikkelen, een blauwdruk voor hoe het interne software-ecosysteem van Cisco zou moeten werken.

Begin bij het begin

In plaats van in te zoomen op de technologie, is de sleutel tot een succesvolle transformatie het opstellen van een blauwdruk voor de mogelijkheden die je nodig hebt: "Richt je niet op het gereedschap; richt je niet op het platform." Voor het IT-monitoringsysteem van Cisco betekende dit dat men zich moest richten op een basis van specifieke monitoringmogelijkheden met een consistent datamodel voor alle toepassingen, of ze nu op locatie, in de cloud of in de SaaS-modus draaiden.

"Als je je basis en je gegevensarchitectuur niet op elkaar hebt afgestemd, is het nog moeilijker om gebeurtenissen te correleren of informatie toe te voegen", zegt Chagarlamudi. Als je eenmaal hebt vastgesteld hoe je jouw activiteiten wilt moderniseren en welke mogelijkheden je nodig hebt, kan je de mogelijkheden van jouw bestaande software-ecosysteem in kaart brengen om overlappingen en hiaten te vinden en om te zien wat je kan schrappen, wat je kunt hergebruiken en wat je moet vervangen.

De verandering verkopen

Chagarlamudi moest twee groepen ervan overtuigen dat het monitoringsysteem moest worden aangepast: haar bazen en haar team. Voor de eerste groep waren de argumenten voor een groot deel financieel: niet alleen de directe besparing op de ondersteuningskosten door een moderner systeem, maar ook de vermindering van de uitvaltijd.

"Als we denken aan onze missiekritische applicaties, zelfs aan cisco.com, waar een aanzienlijk deel van onze jaarlijkse inkomsten wordt afgehandeld, als er kwaliteits-, prestatie- of schaalproblemen zijn, is ons vermogen om deze op te sporen en op te lossen van cruciaal belang, omdat we de kosten of het genereren van inkomsten kunnen beïnvloeden".

Vervanging van het monitoringsysteem zou ook leiden tot verbetering van de schaalbaarheid en de uitbreidbaarheid, zo betoogde zij. Deze twee factoren samen overtuigden haar bazen van het idee om af te stappen van het ontwikkelen van een zelf gemaakte oplossing..

Het idee verkopen aan IT-teamleden was echter een andere zaak. Ze waren niet alleen gewend om met het oude systeem te werken, maar sommigen van hen hadden ook geholpen om het te bouwen. "We hebben binnen Cisco veel tijd besteed aan het zelf ontwikkelen van een heleboel zaken", zegt ze. "We bouwden oplossingen omdat die er niet waren toen we bepaalde mogelijkheden nodig hadden."

Niet alleen dat, maar met een algemene verschuiving in de richting van een software defined infrastructuur, had Cisco veel meer mensen aangenomen die goed bekend zijn met software. "En als je een software-ingenieur bent, heb je de neiging om iets cools te bouwen."

Maar de markt is verder gegaan. "Het onderhouden van die systemen en die toepassingen behoort niet tot de kern van onze bezigheden. Er zijn nu platforms en oplossingen in de industrie die we zouden kunnen inzetten, wat kosteneffectiever zou zijn", zegt ze.

De truc was dus om die programmeurs te overtuigen om niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar om bestaande 'wielen' te nemen en er een racewagen omheen te bouwen. "Je wilt niet iets bouwen dat er al is. Dat is geen goed gebruik van onze tijd. Maar als we kunnen bouwen op wat er al is, de dingen die we moeten verbeteren, dan hebben we nu een waardevoorstel", zegt ze.

Chagarlamudi zegt dat Cisco het monitoringsysteem van een half dozijn leveranciers heeft geëvalueerd, waarbij ze heeft gekeken naar de manier waarop hun mogelijkheden en product road maps zijn afgestemd op de behoeften van het bedrijf: Zouden ze de meerdere domeinen kunnen ondersteunen die Cisco nodig heeft om te monitoren op het gebied van database, computing, opslag, containers, cloud en collaboration? Hebben ze de API's geleverd die nodig zijn om het platform uit te breiden en te automatiseren en om het te verbinden met andere tools die Cisco gebruikt, zoals ServiceNow? En konden ze worden geschaald en gelokaliseerd voor gebruik door operationele teams in datacenters over de hele wereld?

"Ik geloof niet dat er één product is dat alle problemen oplost", zegt ze, maar het proces heeft Cisco wel in staat gesteld om een platform van ScienceLogic te identificeren dat vervolgens kan worden uitgebreid door middel van de ontwikkeling van aangepaste toepassingen of integratie met andere.

Een geleidelijke uitrol

Het nieuwe platform werd regio per regio en domein per domein uitgerold. "We zijn begonnen met een basic up-downmonitoring, en daarna hebben we mogelijkheden toegevoegd naarmate we meer stabiliteit kregen", zegt ze.

In eerste instantie waren er problemen met het monitoren van specifieke onderdelen van de infrastructuur en met de zichtbaarheid van de informatie over de hele wereld: "Sommige van deze clusters moesten we individueel inloggen," zegt ze. "Dat is niet echt duurzaam voor ons operationteam." En, onvermijdelijk, was afstemming nodig om onnodige alerts eruit te filteren.

Chagarlamudi geeft toe dat zij en haar team waarschijnlijk de moeilijkheid hebben onderschat om een aantal van de platforms van derden te integreren die zij nodig hadden om met ScienceLogic te werken. Een ander gebied dat ingewikkelder bleek dan verwacht, was de beslissing welke tools voor een bepaalde functie mogelijk waren wanneer twee tools in haar software-ecosysteem elkaar overlappende mogelijkheden boden.

En dan is er nog de groei, zowel in de omvang van het bedrijf als in het aantal domeinen dat het monitoringsysteem moet bestrijken. Moeten ze bijvoorbeeld hetzelfde platform blijven gebruiken voor collaboration-infrastructuur en cloud-geregistreerde video- en voice-calling-endpoints? Of moeten ze een andere oplossing van derden integreren en integreren?

"Het is een voortdurende uitdaging voor ons. Het is die voortdurende voortdurende evaluatie van de architectuur en er dan voor zorgen dat we op langere termijn de juiste investeringsbeslissing nemen.".