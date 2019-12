9 manieren waarop de overheid technologie inzet

Deloitte heeft in zijn laatste rapport Government Trends 2020 9 manieren beschreven waarop overheden zich door middel van technologische innovatie kunnen verbeteren. Veel van die digitalisatie wordt al ingezet, waarbij Deloitte overigens opmerkt dat overheden in Europa ver voor lopen op hun collega's in Noord-Amerika. We beschrijven hier de 9 belangrijkste gebieden waarin we de komende jaren veel vorderingen zullen zien.

1. AI binnen de overheid

De komende jaren veranderen overheden door toepassingen van kunstmatige intelligentie. Zowel als gebruiker en als wetgever krijgen overheden intensief met AI te maken. Kunstmatige intelligentie geeft overheden nieuwe mogelijkheden om de maatschappij te veranderen, maar ze zullen ook grenzen moeten stellen aan het gebruik ervan, door henzelf en door commerciële partijen.

2. Digitale burgerinitiatieven

Doordat data breder beschikbaar komt, kunnen burgers daarmee stoeien en op eigen initiatief diensten ontwikkelen voor de lokale overheid. De digitale samenwerking tussen burgers en overheden wordt gestimuleerd door nieuwe authenticatietechnieken die die samenwerking transparant en veilig maakt. Die digitale samenwerking leidt tot meer efficiëntie en betere klantervaring.

3. Gedragswetenschap helpt overheden

Door gebruik van technologie kunnen overheden steeds beter het gedrag van hun burgers begrijpen en beïnvloeden. Dat gebeurt - traditioneel - door goed gedrag te belonen en ongewenst gedrag te bestraffen. Die beïnvloeding moet wel gebeuren met respect voor de autonomie van het individu, waarschuwt Deloitte.

4. Data en ethiek

Informatie is macht, waarschuwt Deloitte, en dat kan ten goede of ten kwade worden gebruikt. De rol van overheden is een centrale en krachtige, niet alleen als bezitter van enorm veel (gevoelige) data, maar vooral ook als bewaker van de ethische waarden in het maatschappelijke en commerciële gebruik van data. Daarin is het gebruik van algoritmes (en hun bias) een nieuwe element waaraan aandacht wordt geschonken.

5. Problemen aanpakken via voorspellende analyse

Data-analyse helpt overheden problemen aan te pakken voordat ze zich voordoen - of althans voordat ze een probleem worden. Deze "anticiperende overheid" gaat zich voordoen op het gebied van sociale vraagstukken, criminaliteitsbestrijding en voedselveiligheid. Fraude met sociale uitkeringen en andere overheidssteun wordt zo makkelijker te herkennen en te bestrijden.

6. De cloud als innovatieplatform

Overheden worstelen nog in het gebruik van de cloud, zo ziet Deloitte. Maar vooral in landen waar weinig technologische legacy is, zoals in Afrika, gaat de cloud enorm veel betekenen voor de ontwikkeling van die landen. Overheden moeten beter kijken naar de mogelijkheden van de cloud en meer ontwikkelen op basis van die cloud.

7. Innovatie door veilig experimenteren

Een veilige haven creëren voor experimenteren gaat innovatie in de overheid een boost geven. Of het nu gaat om valuta of de zorg, digitale experimenten kunnen hele nieuw toepassingen aan het licht brengen. Daartoe moeten overheden ook durven te samenwerken met incubators en start-ups die in een laboratorium-omgeving toepassingen kunnen ontwikkelen die de overheid kan uitrollen in hun gehele organisatie.

8. Creëren van slimme overheidstoepassingen

Iedereen kent inmiddels wel het concept van smart cities, maar dat is nog maar het begin, al is het wel een van de meest duidelijke trends die we zien. Die trend wordt uitgebreid naar de regio, naar militaire basissen, universiteiten en dorpen. Enige obstakels ziet Deloitte in de financiering en de governance van deze initiatieven.

9. Burgers als klanten behandelen

Overheden moeten burgers behandelen als de individu die ze zijn. Zij moeten een pure klantervaring krijgen in het contact met de overheid. Diezelfde ervaring moet toegepast worden op bedrijven, eigen werknemers en andere organisaties. De overheid kan in dit veld leren van commerciële organisaties.