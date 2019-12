Van automatiseren naar innoveren: zo boek je als CIO succes

Wanneer je als CIO enkel de focus legt op digitale transformatie, loop je het risico het totaalplaatje uit het oog te verliezen. Heb je oog voor het geheel, dan kun je de aanvoerder worden van bedrijfsinnovatie.

Begin bij het begin: breng de huidige situatie in kaart

Om als CIO je stempel op de organisatie te drukken, is het van belang te investeren in innovatieve projecten die je organisatie telkens opnieuw naar een hoger niveau tillen. De meest succesvolle bedrijven slaagden erin digitale aspecten te integreren in alle facetten van hun organisatie. Om relevant te blijven en jezelf te onderscheiden van de concurrentie moet je daarom de mogelijkheden van business intelligence, analytics, public cloud, IoT en machine learning optimaal benutten. Technologie moet op die manier de drijvende kracht zijn achter ontwikkelingen in je organisatie. Zet het afronden van innovatieve projecten daarom hoog op je to do-list en schaal ze op binnen de gehele organisatie.

Hoewel veel CIO's bedreven zijn in het opstarten van een handjevol projecten, is het struikelblok vaak het opschalen van deze projecten. Terwijl schaalvergroting juist noodzakelijk is om de vruchten van digitalisering te plukken. Het probleem is dat projecten vaak stranden door gebrek aan tijd, waardoor nieuwe inzichten niet in de praktijk worden gebracht. Zonde!

Maak inzichtelijk hoeveel tijd en geld je kunt besparen

De voortdurende druk op zowel tijd als budget dreigt de innovatie in de weg te staan. Een gemiddeld IT-team gebruikt 70 procent van zijn tijd voor het simpelweg draaiende houden van IT-processen. Dat betekent dat er maar één dag per week overblijft voor het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve projecten. In die tijd moeten ook updates en migraties worden doorgevoerd, waardoor in de praktijk weinig tijd overblijft voor innovatie en transformatie. Tegelijkertijd bezuinigt ongeveer 75 procent van de CIO's op infrastructuur, wanneer ze geconfronteerd worden met budget- en strategiebepalingen. Daardoor loopt het verlies alleen maar op: waar apps 40 procent van de tijd van het team opslurpen, kost een inefficiënte infrastructuur je nog eens 15 tot 25 procent van de tijd. Door je infrastructuur te moderniseren kun je een hoop tijd winnen, en dat is het meest waardevolle goed van een IT-team.

Schakel kennispartners in

De oplossing ligt in automatisering en vereenvoudiging. Neem je team werk uit handen, door technologie terugkerende taken te laten overnemen. Door cruciale taken, zoals back-up en gegevensbeheer, te automatiseren, besteed je een deel van de werklast van je IT-team uit aan de technologie zelf. Een cloud datamanagement-oplossing kan je infrastructuur vereenvoudigen, routinematige administratieve functies automatiseren en zo tijd vrijmaken om te besteden aan innovatieve projecten die het verschil maken voor je bedrijf. Door een dergelijke oplossing te omarmen, moderniseert je bedrijf en verhoog je het potentieel en de productiviteit van je team.

Door gebruik te maken van het potentieel van automatisering ontstaat ruimte in je agenda om te innoveren. Daarmee voorkom je dat je wordt ingehaald door de concurrentie en achteropraakt. CIO's hebben een unieke positie als ze in staat zijn om hun bedrijf met behulp van technologie concurrerend te onderscheiden. Investeren in vooruitstrevende en innovatieve projecten blijkt dan ook de beste manier om als CIO concurrerende bedrijven achter je te laten.