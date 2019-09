5 geheimen van hoog-presterende teams

Als leider binnen je organisatie streef je naar de meest begeerde situatie - een team dat op zijn toppen presteert. Het is een win-win-win-situatie. Als het team zo goed mogelijk presteert, heeft iedereen er baat bij: het bedrijf, de leider en het team zelf.

De vraag waarop iedereen het antwoord zoekt, is: "Hoe kunnen we het team optimaal laten presteren?"

Die vraag kunnen we als volgt herformuleren: "Hoe kunnen we het team motiveren om optimaal te presteren?"

In de snel veranderende, technologiegedreven wereld van vandaag, is één ding zeker: het stelsel van belonen en straffen werkt niet meer. Daniel Pink, auteur van de bestseller Drive, vatte samen wat ons motiveert:

"Als het gaat om motivatie, is er een kloof tussen wat de wetenschap weet en wat het bedrijfsleven doet. Ons huidige bedrijfsbesturingssysteem - dat is opgebouwd rond externe, beloning en straf-motivatoren - werkt niet en doet vaak schade. We hebben een upgrade nodig. En de wetenschap wijst de weg. Deze nieuwe aanpak heeft drie essentiële elementen: 1. Autonomie - de wens om ons eigen leven te sturen. 2. Meesterschap - de drang om steeds beter te worden in iets dat er toe doet. 3. Zingeving - het verlangen om te doen wat we doen in dienst van iets groters dan onszelf."

Als we deze punten vereenvoudigen en combineren met andere organisatiepsychologische bevindingen, kunnen we zeggen dat de beste manier om het team optimaal te laten presteren is om ze als een ondernemer te laten denken.

Hier zijn enkele van de praktische manieren om het team ondernemend te maken.

1. Laat het team alles in twijfel trekken

Een van de dingen die innovatie en creativiteit in de weg staan is het team opdrachten te laten uitvoeren. We moeten niet alleen onze kinderen aanmoedigen om creatief te denken, we moeten ook ons team aanmoedigen om buiten de kaders te denken. En de eerste stap in die richting is om het team 'de norm' in twijfel te laten trekken. Laat het team niet verstrikt raken in het status-quo denken.

Dit is hoe ondernemers instinctief denken. Ze trekken elke stap met "waarom" in twijfel en vervolgen met "hoe (te verbeteren)".

In het Sanskriet is er een gezegde: "Met verschillende geesten zijn er verschillende manieren van denken."

Simpel gezegd, moedig brainstormen aan. Onderschat de kracht van je team niet. Laat het team nieuwe en creatieve manieren voorstellen om dezelfde oude taak uit te voeren. Je zal verrast zijn door de innovatieve uitkomst die zal helpen bij het verminderen van de benodigde middelen en die tegelijkertijd het moreel verhoogt.

2. Vergeet de bureaucratie - moedig autonomie aan

Dit gaat terug naar Daniel Pink's punt die we al eerder noemden hierboven. Als het team "voelt" dat ze de leiding hebben, in plaats van dat het wordt "gedwongen" om het project te doen, zal het resultaat een enorm positief effect hebben.

Ik heb dit uit eerste hand gezien en ik moedig het team altijd aan om met hun doelen, suggesties, deadlines en planning te komen. Zolang ze niet te ver van de bedrijfsdoelstellingen en deadlines verwijderd zijn, laat ik ze zich daar maar aan houden. Als ze ver verwijderd zijn van de bedrijfsvereisten, dan bespreken dat en begrijpen we waarom.

Het is beter om te discussiëren en zich uit te spreken over de uiteindelijk afgesproken deadlines dan het vasthouden aan het bedrijfsdictaat. In de meeste van die gevallen zal het team vervolgens zulke hindernissen tegenkomen dat de deadlines moeten worden herzien.

3. Laat het team nieuwe technologie leren

.

Vooral op IT-gebied is er altijd de honger om nieuwe dingen te leren, om nieuwe tools en trucs toe te voegen aan het arsenaal. Gezien het beperkte budget voor training is de beste manier om het team elkaar te laten trainen. Moedig hen aan om hun expertise te delen en laat hen ook leren van anderen binnen de organisatie.

Zo heeft het BI-team in mijn organisatie veel inzicht en ervaring in het datawarehouse, datamodellering, BI-toolarchitectuur en business requirements. Aan de andere kant heeft het business analytics team een beter begrip van de concepten van de datawetenschap, analytics en statistische modellen. Ze moeten nog steeds gebruik maken van data en missen de expertise van de database-ontwerpkant die het BI-team heeft. Tegelijkertijd heeft het BI-team het gevoel dat ze de laatste trends in de datawetenschap en de wereld van het machine learning missen.

Beide teams beschikken over complementaire vaardigheden. Daarom moedigen we het team aan om deel te nemen aan projecten waar ze hun kennis en expertise kunnen delen. Lunch- en leersessies zijn een andere manier om het team te trainen over dergelijke onderwerpen zonder de bedrijfscampus te verlaten.

4. Vergeet Agile, moedig 'agility' aan

.

Hoewel de Agile-ontwikkelingsmethodologie een geweldig projectmanagementinstrument is, zijn er nog steeds bedrijven die vele andere manieren volgen, waaronder SDLC of het Watervalmodel.

Hoe dan ook, flexibiliteit op teamniveau is essentieel om het beste uit het team te halen. Als het team wordt aangemoedigd om een aantal opties uit te testen, laat het resultaat dan snel worden geëvalueerd. Ga dan ofwel verder of vind alternatieve manieren. In grote bedrijven met een bureaucratische structuur en een gebrek aan autonomie op teamniveau is het echter niet alleen moeilijk om een andere richting in te slaan wanneer een van de opties niet haalbaar is, het kan ook nadelig zijn voor het team en de organisatie.

5. Neem de fakkel, wees de ondernemende leider

Omdat we begonnen zijn met de wens om een team op zijn best te laten presteren, is het als leider onze verantwoordelijkheid om een weg in die richting te bepalen.

Om ondernemend denken aan te moedigen, moet de leider het goede voorbeeld geven. Het team moet vertrouwen hebben in de leider als iemand die niet alleen het woord belijdt, maar ook de daad bij het woord voegt.

Een leider moet de normen in twijfel trekken. Bespreek het met het team, verzamel suggesties, ideeën en neem contact op met het senior management om hen die nieuwe manieren te laten implementeren. Dit zal het team helpen om ervoor te zorgen dat de verandering plaatsvindt. Er zijn manieren om ideeën uit te drukken en opties om ideeën uit te voeren.

Het belonen van het team dat met ideeën komt die het bedrijf tijd of geld besparen, moet ook worden aangemoedigd. Niet alle ideeën en suggesties kunnen worden ondergebracht, dus sta open voor het team over deze beperkingen. Als de leider en het team als één, niet als twee verschillende entiteiten optreden, zal het team op zijn best presteren!