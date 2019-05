10 manieren om je bedrijfscultuur te hacken

Zoals we al vaker schreven is de heersende cultuur binnen een organisatie één van de grootste blokkades in verandering en innovatie. Ingeslopen routines als oneindig durende vergaderingen en presentaties met ontelbare powerpoint-slides houden besluitvorming tegen en brengen de centrale boodschap niet over.

Dat kan dus beter. En op zich eigenlijk vrij makkelijk. Gartner heeft voor ons een aantal 'cultuur-hacks' op een rijtje gezet die redelijk simpel binnen 24 uur zijn te verwezenlijken. Volg deze 10 'hacks' en Get Things Done!

1. Alle meetings ondersteunen de nieuwe strategie

Je hebt recent een nieuwe digitale strategie gecommuniceerd en je staat alweer voor een volgende meeting. Dan zal je je moeten afvragen of die meeting die nieuwe strategie zal bevorderen. Is dat niet het geval, schrap die meeting dan en leg ook alle volgende meetings langs diezelfde meetlat.

2. Vier het falen!

Het is belangrijk om mislukkingen met elkaar te delen, en dan vooral ook de lessen die je ervan kan leren. Daardoor krijgt de organisatie meer tolerantie voor risico's en durven die dan ook meer te nemen.

3. De 48 uurs-regel

Als je de regel instelt dat elke beslissing binnen 48 uur moet worden gemaakt, zorg je dat mensen hun verantwoording moeten nemen. Gartner voegt daar nog het voorbeeld toe van een overheids-CIO die daaraan nog een puntentoewijzing aan toevoegde: elke beslissing kreeg 2 punten, waarvan er ééntje werd afgetrokken als bleek dat het een slechte besluit was geweest. Maar dat is nog altijd één punt meer dan geen beslissing.

4. Beloon besluiten

Gartner wijst erop dat het voorbeeld hierboven niet gaat om elkaar de maat te nemen, maar om een nieuwe mindset te creëren bij managers. De betrokken CIO zag zijn team groeien en het werk meer waarderen. Plus dat hij in plaats van 70 procent van zijn tijd te spenderen aan interne issues, slechts in 30 procent van zijn tijd zich bezig hield met interne zaken.

5. Verwijder het meubilair

Hoewel staande vergaderingen soms uitlopen op lange klaagsessies, is het het beste om echt alle meubels te verwijderen. Want als er geen plek is om te zitten, om op iets te steunen of tegen te leunen, is het moeilijk om in negativiteit te blijven hangen, zegt Gartner.

6. Vraag om moeilijke vragen

Je medewerkers moeten drie echt moeilijke vragen stellen voordat een meeting wordt afgesloten. Wellicht die vragen die ze anders na afloop aan elkaar hadden gesteld. Van jou wordt dan wel gevraagd die moeilijke vragen openlijk te beantwoorden, dus wees erop voorbereid.

7. Heb niet alle antwoorden

Je zal als het goed is niet alle antwoorden hebben op die moeilijke vragen. Maar dat hoeft ook niet; sterker nog, het is beter van niet. Dat geeft namelijk volgens Gartner een nieuwe focus op leren en zorgt voor een mindset en omgeving die op leren is afgestemd.

8. Schrap update-meetings

Volgens Gartner spendeert een gemiddelde CIO 70 procent van zijn tijd aan meetings en email. Daar moet drastisch het mes in. Aanbevolen wordt dat meetings die hoofdzakelijk de status van projecten en dergelijke bespreken, te vervangen door geschreven updates. Daardoor komt er meer beslissingsbevoegdheid te liggen bij de projecteigenaren, die daardoor sneller vooruit kunnen.

9. Hack je meeting-agenda

Het lastige van meetings is dat we vaak een heleboel discussie hebben en dat besluitvorming uitblijft. Gooi het eens om. Plaats stemming en besluitvorming naar het begin van de meeting en bewaar de discussies voor later op de agenda.

10. 15-60-15 meetings

Een hele dag voor meetings levert alleen maar stress op en te weinig ruimte voor reflectie, daadkracht en onderzoek. Een oplossing kan zijn dat je een meeting inplant van 90 minuten, terwijl je de eerste en laatste 15 minuten reserveert voor het reageren op emails, het opvolgen van uitkomsten van meetings en het nalopen van de voortgang van andere projecten.