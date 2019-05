Technologie wordt onvoldoende ontworpen voor alle gebruikers

Diversiteit is bittere noodzakelijk is voor succesvolle bedrijfsvoering.

Technologie geeft uiteraard alleen oplossingen voor problemen die we kennen. Een team van jonge ontwikkelaars heeft minder kijk op de uitdagingen waar 65-plussers tegenaan lopen. Een team van neurotypische architecten houdt bij gebouwontwerp geen rekening met de behoeftes van mensen op het autismespectrum. Een team van mannelijke ontwerpers maakt een controller die is afgestemd op de grootte van een gemiddelde mannenhand. En een team van blanke ontwikkelaars ontwerpt een Kinect die moeite heeft met het detecteren van de gezichten van zwarte mensen.

De PR-nachtmerrie die een van racisme beschuldigde Microsoft deel viel in 2010 met dit Kinect-fiasco was voorkomen geweest als er ook maar één zwarte ontwikkelaar aan te pas was gekomen om op te merken dat de reflectie-index van zijn of haar huid anders is, waardoor het apparaat handen en gezichten niet opmerkt. Ja, dat kan een blanke ontwikkelaar ook bedenken. Maar de praktijk leert dat we te weinig stilstaan bij de uitdagingen buiten onze eigen leefwereld. Zie bijvoorbeeld deze automatische zeepdispenser die alleen zeep levert aan blanke handen.

Of kijk naar producten die geen rekening houden met vrouwen, omdat ze door mannen zijn ontworpen. Denk aan autogordels, aan helmen in de bouw, gadgets die ontworpen zijn voor de gemiddeld grotere hand van een man - en zelfs supermarkten die plankhoogte afstellen op de gemiddelde lengte van een man. Of denk aan gebouwen, waarbij de airconditioning is afgesteld op de stofwisseling van mannen, wat de reden is dat vrouwelijke collega's vaak een trui of vest op kantoor hebben liggen.

Reden 1: Bedrijfsvoordeel

Deze voorbeelden illustreren dat de fijnafstemming van onze leefwereld gericht is op witte mannen onder de vijftig jaar oud. Dat is logisch, want witte mannen onder de vijftig verrichten over het algemeen deze fijnafstemming. Dit is geen boosaardig complot om de minder normatieve wereld te onderdrukken, maar het gevolg van ontwerpen die onvoldoende rekening houden met zaken die buiten de beleving liggen van de ontwerpers. Dat betekent in het beste geval dat je een deel van je potentiële afnemers en winst laat liggen, in het slechtste geval leidt het tot een PR-nachtmerrie en de marktverliezen die daarmee gepaard gaan.

Andersom, als je als producent wél rekening houdt met je diverse set aan eindgebruikers, heb je een competitief voordeel. Producten die, om een vage slogan van Samsung te lenen, zijn 'ontworpen voor mensen', boren een veel breder publiek aan. Of neem een breder assortiment om daar rekening mee te houden. Als simpele analogie kun je denken aan het notitieblok voor linkshandigen, waar de ringband rechts zit in plaats van links, zoals de default is. Maak ook een Xbox-controller voor kleinere handen en een sensor die goed werkt voor alle huidskleuren, en je bereikt een grotere markt.

McKinsey rapporteerde eerder dit jaar over diversiteit als factor voor bedrijfswinst en stelt dat teams die tenminste één lid hebben die het doelpubliek spiegelt hun klant veel beter begrijpen dan teams zonder die persoon - volgens McKinsey presteert een diverser team voor dit doel 158 procent beter. Een multiculturele mix levert volgens de onderzoekers een financiële winst op van 33 procent. Een gebrek aan diversiteit van zowel sekse als etniciteit leidt vanwege vermijdbare incidenten als de zeepdispenser tot een omzetverlies van 29 procent, berekent McKinsey.

Reden 2: Personeelstekort

Het is, kortom, om deze reden alleen al noodzakelijk voor een succesvol bedrijf om een divers personeelsbestand te hebben. Dat is hoofdreden één om een diversiteitsprogramma te hebben. Nummer twee komt van Dell Technologies' diversiteitschef Brian Reaves die over dit onderwerp spreekt op Dell Technologies World in Las Vegas. "Er is een tekort aan IT-personeel. In de VS alleen al is er in 2024 een aanbod van 1,1 miljoen banen in de sector, maar we hebben maar voldoende mensen om 45 procent van die vacatures te vullen."

Het dreigend personeelstekort is iets wat vooral de beveiligingsindustrie al jaren zorgen baart - endpoints en infrastructuur groeit, maar het personeelsbestand groeit onvoldoende mee om die apparaten en netwerken te beveiligen. "We kunnen het ons niet veroorloven om de mensen te missen waar je in eerste instantie niet aan zou denken." Reaves noemt herintreders, vrouwen, minderheden en immigranten als voorbeelden om die tekorten op te vangen.

Volgens een rapport van McKinsey eerder dit jaar, levert diversiteit geld in het laatje op van de meeste bedrijven. Profiterende bedrijven zijn organisaties die kijken naar welke groei ze verwachten op welk gebied en welk soort werknemers juist die groei mogelijk maakt. "Strategieën daarvoor zijn onder meer het werven en behouden van het juiste talent. Leidende bedrijven identificeren ook de mix van inherente eigenschappen (zoals etniciteit) en geworven eigenschappen (zoals onderwijsachtergrond en ervaring) die het relevantst zijn voor hun organisatie."

Een nadeel van de diversiteitsstrategie die van hogerhand wordt opgelegd, is dat de bedrijfsculturen zijn er vaak niet naar om deze werknemers juist te integreren. Je kunt ze wel aannemen, maar als ze worden weggekeken door andere collega's, zul je ze niet lang in dienst houden. Dus je moet goed kunnen uitleggen waarom diversiteit van groot belang is voor de bedrijfsvoering en de interne cultuur veranderen. Dat brengt ons bij het derde en laatste punt:

Reden 3: De juiste mensen

Een vaak gehoorde klacht tégen diversiteitsprogramma's is dat quota's ertoe leiden dat een minder gekwalificeerd persoon een vacature vult, omdat de beter gekwalificeerde persoon niet voldoet aan de eisen van het diversiteitsprogramma. Reaves denkt niet dat het een het ander uitsluit. "Er zal altijd een kleine subset van mensen zijn die diversiteit ziet als een nulsomspel: geef iemand een kans en je onthoud iemand anders dezelfde gelegenheid." Maar hij wijst erop dat een bedrijf die een diversitietsprogramma juist implementeert het andersom bekijkt: welke unieke kijk hebben we nodig en welk profiel voorziet daarin?

"We zijn uiteraard een meritocratie", vult CFO Tom Sweet aan. "Het belangrijkste element is de vraag: 'is deze persoon gekwalificeerd'? Wat is de juiste match van onze wensen en de skillset die daarop aansluit?" Het idee is dat als diversiteit een speerpunt is van een bedrijf, je op een gegeven moment niet meer kijkt naar specifieke quota's, maar een bredere blik werpt op de groep sollicitanten om de mensen te werven die de meerwaarde van de eerste reden kunnen toevoegen. Welke demografische eigenschap mis je in je eigen ontwikkelteam en wat betekent dat voor je product?

ServiceNow-CHRO Pat Waters stelt op conferentie Knowledge 19 dat het uiteindelijk gaat om de interface naar je publiek. Of je nu een softwareverkoper bent, mediastreamingsbedrijf, front office IT'er of iets heel anders: ieder specialisme heeft te maken met klanten, eindgebruikers. "Als je je klant beter begrijpt, kun je hem of haar beter van dienst zijn", aldus Waters.

Voordelen van een bredere blik

Diversiteit gaat niet alleen om een multiculturele aanpak, maar om het creëren van een bedrijfssfeer waar mensen zich thuis voelen. Oud, jong, vrouw, man, hetero, LGBTQ, geek, sportfanaat, blank, zwart: een diverse bedrijfscultuur waar iedereen zich op zijn of haar gemak kan voelen, verhoogt de output van een organisatie. Het kost veel energie om je identiteit te onderdrukken om in een keurslijf te passen. Dat gaat in het beste geval ten koste van productiviteit en leidt tot een groter personeelsverloop.

Een andere manier om er tegenaan te kijken: uiteindelijk wordt iedereen oud. In de IT geldt, net zoals in veel sectoren, dat er te weinig waarde wordt gehecht aan het unieke perspectief dat je krijgt door jarenlange ervaring en meer wordt gekeken naar 'jonge mensen met passie' - vaak een eufemisme voor 'goedkoop en uit te buiten'.

Een organisatie is financieel en cultureel gebaat bij de bredere blik die je krijgt van mensen met de ervaring van een lange loopbaan, het perspectief dat iemand biedt die als minderheid in de maatschappij staat en het ontwerpen voor de uitdagingen die je niet ziet, omdat je er persoonlijk nooit mee te maken krijgt. Een divers bedrijf is een bedrijf met een aantrekkelijker toekomstperspectief.