Een goed sollicitatiegesprek is met een goede kandidaat

Als u veel mensen op sollicitatiegesprek hebt gehad, kunt u snel achterhalen of een kandidaat in huis heeft wat nodig is voor uw bedrijf of niet. Na verloop van tijd leert u dat gevoel te herkennen dat je hebt wanneer je met 'the one' praat. Of ziet u die verborgen alarmsignalen, de rode vlaggen. Maar bovenal hebt u geleerd de belangrijkste eigenschappen te herkennen die de basis vormen voor succes in uw bedrijfscultuur.

Net als veel andere executives waar ik mee gepraat heb, huur ik blijkbaar een bepaald 'type' in. Omdat dit type mens voor mij succes heeft opgeleverd, of misschien heb ik gewoon dezelfde zoekreflex elke keer als ik iemand aanneem. Ik noem die dingen die ik zoek de 5 P's (ik werk in het Engels): Pro-Activeness, Pride, Passion, Performance, Personality. Het gaat hier niet om functie-specifieke kennis, maar om het vinden van die mix van attributen waarvan je weet dat die zal slagen in jouw bedrijf. Ik verzamelde deze lijst met vragen veelal uit eigen ervaring en vergeleek deze met anderen; het bestaat uit 30 universele vragen waarvan ik meestal ongeveer de helft kies om een sollicitatie gesprek van 60-90 minuten te voeren.

Voorbereiding

Voordat ik aan een interviewronde in een specifiek land begin, bereid ik mijn 'culturele filter' voor met het oerhollandse Hofstede-model . Dit helpt me te begrijpen welke typische cultuurbias er zou kunnen bestaan ​​tussen de kandidaat en mijzelf. Ik werk in wereldwijd opererende bedrijven sinds 21 jaar - geloof me, het helpt.

Start het wervingsproces of een rondje interviews met goede basishygiëne:

Gebruik recruiters; goede recruiters besparen u tijd en zorgen voor de best mogelijke kandidaat. Kleinere wervingsbureaus zijn sneller, maar hebben een kleine database en minder geavanceerde digitale hulpmiddelen. Zorg ervoor dat de recruiter op de juiste manier is ingelicht over de rol. Vraag de recruiter vervolgens om samen te vatten wie u nou ook al weer zoekt. Je zou verbaasd zijn hoe slecht ze vaak lezen of luisteren.

Vat voor jezelf samen wat voor soort persoon (ervan uitgaande dat ze al in die 5-P's passen) we nodig hebben voor deze functie.

Schrijf een zeer gedetailleerde functieomschrijving (meer dan een volledige pagina) en circuleer deze met de anderen die met deze toekomstige collega moeten werken

Weiger gemiddeld 7-8 van de 10 cv's. Spelfouten, lange verhalen? Dat is een nee. CV niet synchroon met hun Linkedin? Vaarwel - niet jokken. Duidelijke weglatingen of witte vlekken? Nee.

Snel online zoeken naar de naam van deze persoon zou niets vreemds moeten teruggeven. Partypics van 10 jaar geleden gaan we niet over zeuren, zegt niks over het karakter van de sollicitant, behalve dat het een mens is.

Vraag om een ​​eerste interview over video te doen als het op afstand is. Skype of FaceTime is OK, ZOOM of iets ander op een groter scherm is beter. Telefonische interviews geven je niet alle informatie. Face to face is natuurlijk het beste, maar niet altijd mogelijk in een eerste ronde-setting.

Stel een representatieve sollicitatiecommissie samen. Nog eens 4 mensen met een track record van goed personeel aannemen. Geen junioren, dat is tijdverspilling omdat ze de trucjes toch niet kennen. Iedereen maakt aantekeningen tijdens het interview, vergelijk alles pas als de gesprekkenronde voltooid is. Geen invloed op elkaar uitoefenen vooraf dus, tenzij de eersten al een grote rode vlag hebben opgemerkt.

Het universele sollicitatiegesprek

Een eenvoudige opener voor elk sollicitatiegesprek: 'Heb je nog vragen voordat we beginnen?' Je beoordeelt mensen hier al op terwijl ze zich niet realiseren dat dit al een interviewvraag is. Als ze geen vragen hebben of vragen of het OK is om dit later te beantwoorden, vraag dan wat ze weten over uw bedrijf of de functie of hoe zij dachten dat de recruiter de rol of het bedrijf uitlegde.

Ik vraag dan waarom ze ervoor kozen om bij ons bedrijf te solliciteren. Als ze daar geen antwoord op hebben, wijs ik ze meestal meteen af, ze hebben niet de juiste motivatie. Als ze vragen stellen over salaris, bedrijfswagen, kantoorlocatie, openbaar vervoer en andere irrelevante details, wijs ik ze ook af. Als ze arrogant overkomen, of naar hun telefoon kijken, in hun neus peuteren, zich niet eens goed kleden of meteen iets brutaals zeggen - pak je jas maar. Dit zijn allemaal voorbeelden uit mijn ervaring. De wereld zit vol met mensen met wie je niet wilt werken.

In de volgende fase help ik de kandidaat te ontdooien door een korte geschiedenis van ons bedrijf te vertellen in ongeveer 5 minuten, en waarom we anders zijn, hun schild wegnemend, dan begin ik de kandidaat een beetje beter te leren kennen. Ik verhoog snel het tempo en zorg ervoor dat de kandidaat niet genoeg tijd heeft om na te denken, want ik wil het eerste snelle antwoord op ongeveer de helft van de onderstaande lijst met vragen.

Voor je sollicitatiecommissie moet je de vragen verdelen - laat ze de vragen die ze leuk vinden uit deze lijst stellen, of die van henzelf kiezen. Ik zou zeggen dat er geen specifieke volgorde is, behalve voor de dieptebommen die je aan het einde zou kunnen inzetten.

1 "Doet uw huidige werkgever jaarlijks prestatiebeoordelingen?"[/i] Als ze "ja" zeggen; wat heeft u daarvan geleerd? Als het "nee" is: was dat een probleem voor u? Waarom of waarom niet? Wat kwam er uit?

Hiermee kan U de kandidaat indirect laten praten over zijn / haar eigen sterke en zwakke punten. U zult veel leren. Vraag meer over die beoordelingen, zoals de gebieden waarop de manager heeft gewezen als zijnde "vatbaar voor verbetering".

2 "Laten we aannemen dat we allebei besluiten hiermee door te gaan en u bij ons bedrijf gaat werken. Stel u voor dat u drie maanden bij ons bent. Daarna besluit 1 van ons, of wij beiden, dat dit toch niet zal gaan werken. Wat is de meest waarschijnlijke reden dat dit gebeurt?"

Zoek naar negatief gedrag. Ik heb mensen laten vertellen dat ze soms negatief zijn of niet bereid zijn om zich aan te passen of dat ze zichzelf niet kunnen oppeppen voor weer een andere verkooprol. Zoek naar iets dat onder de lijn ligt (in het victor/victim-model). Boven de lijn staat de 'overwinnaar', dat is wat je wilt, en onder de regel bevindt zich het 'slachtoffer'-gebied. Voorkomen. Houdt dit bij de hand, je kunt het trouwens overal gebruiken.

+ Eigenaar zijn

+ Aanvaarding/Acceptatie

+ Verantwoordelijkheid

- De schuld geven

- Excuses

- Ontkenning

3 Een andere techniek die je kan toepassen, is om de kandidaat over andere mensen te laten praten. "Je hoeft me niet precies te vertellen wie, maar denk aan een persoon met wie je recent hebt gewerkt en die jou altijd energie gaf. Vertel me wat het is, met deze persoon, dat zo goed voor je heeft gewerkt? Voorbeeld?"

Nu, omgekeerd; "Vertel over iemand die je negatief vond en die je probeerde te vermijden. Wat was het met hem/haar dat gewoon niet goed voor je werkte, die al je energie opzoog? "

4 "Van alles wat je over deze rol hebt gehoord, vertel me, ons bedrijf, mij, hoe je denkt dat je een echte bijdrage zou leveren." Er zijn twee soorten mensen: diegenen die echt het werk en de "misschien's" willen. Mensen die zich echt hebben voorbereid, zullen graag opvallen met een geweldige respons, maar de niet-zo-gepassioneerde zal babbelen en je een veilig middle-of-the-road antwoord geven. Dat merk je meteen. Voor beter doorboren: vraag opnieuw en zet de druk er op door te zeggen: "Alle kandidaten zeggen me dat ze een bijdrage zullen leveren, natuurlijk zijn jullie allemaal gekwalificeerd, we betalen die recruiter toch voor een goede preselectie. Dus - wat maakt jou nou zo speciaal? "

5 Een mooie in dezelfde categorie, maar niet zo midscheeps is: "Waarom zouden we u inhuren?" Dit is een van de betere interviewvragen omdat het kort is, het triggert kandidaten om te beschrijven wat hen onderscheidt van de concurrentie.

Op de volgende pagina de volgende 25 vragen die het de sollicitant moeilijk kunnen maken.