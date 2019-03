Zo maak je een klant-geobsedeerde IT-strategie

Het bedrijf Oshkosh mag wellicht niet bij iedereen bekend zijn, maar het is een wereldwijde producent van zware voertuigen en bestaat uit verschillende business units die ieder hun eigen doelgroep kennen, zoals defensie, brandweer, industrie, media, sleepdiensten, betonindustrie en vliegvelden. Er zijn onder meer fabrieken in Frankrijk en Engeland. Het conglomeraat doet een jaarlijkse omzet van 8 miljard euro.

Toen de Indiër Anupam Khare in april 2018 CIO werd van Oshkosh Corporation was hij al snel onder de indruk van het strategische planningsproces van het leiderschapsteam en wilde hij van IT een meer integraal onderdeel ervan maken.

Het Oshkosh Leadership Team (OLT) begint het proces door hun algemene visie en strategische doelstellingen voor het bedrijf te herzien. Om hun visie en doelstellingen te realiseren, sluit het team aan bij belangrijke bedrijfsbrede strategische initiatieven. Strategische initiatieven kunnen bestaan uit het mogelijk maken van een people first culture, aftermarket groei en operational excellence.

Zodra de OLT de strategie en doelstellingen van de onderneming bepaalt, ontwikkelen de leiders van elk van de vier segmenten van Oshkosh - Access, Commercial, Defense en Fire & Emergency - individuele strategische plannen die de algemene strategie van Oshkosh ondersteunen en integreren.

"Omdat elk bedrijfssegment zijn eigen strategie ontwikkelt om te integreren met de algemene Oshkosh-strategie, heb ik besloten om hetzelfde te doen voor IT", zegt Khare. "Ons doel is om IT te runnen als een business, dus IT moet dezelfde strategische planningsprocessen volgen als onze bedrijfssegmenten", aldus Khare.

Strategische IT-planning gevormd aan business planning

Khare heeft een IT Strategy Board gevormd, waarin ook zijn IT-leiderschapsteam zitting heeft. Samen bekeken zij de strategische doelstellingen van elk bedrijfssegment en zochten zij naar gemeenschappelijke kansen waar IT de bedrijfsstrategie mogelijk zou kunnen maken of verbeteren en uiteindelijk significante bedrijfswaarde zou kunnen toevoegen.

De IT Strategy Board heeft deze gemeenschappelijke kansen omgezet in een algemene IT-strategie, waaronder de volgende:

People first - Het verbeteren van de digitale fitheid van het bedrijf, met een specifieke focus op klantenobsessie Het runnen van IT als bedrijf, dat wil zeggen het leveren van kwaliteitsproducten en -diensten tegen marktprijzen Moderniseren en innoveren van de huidige infrastructuur en applicatieportfolio Het leveren van geavanceerde mogelijkheden met een focus op analyse, digitale productie en kunstmatige intelligentie Beveiliging en ontsluiting van informatie, een dubbele focus op informatiebeveiliging en gebruikerservaring

Khare en zijn leiderschapsteam hebben vervolgens een ontmoeting gehad met de OLT en de presidenten van het bedrijfssegment en vroegen: "Is deze strategie bevorderlijk voor de agenda van het bedrijf als geheel en voor uw business in het bijzonder?"

Met hun IT-strategie gevalideerd, begonnen ze vervolgens de tweede lijn van IT-leiderschap te betrekken. "We hebben een workshop georganiseerd om de strategie te herzien en aan te passen op een meer granulair niveau," zegt Khare. "Het hele proces stelde ons in staat om een buy-in te creëren met zowel onze business stakeholders als met het bredere IT-team.

Uitrol van de IT-strategie

Nu de IT-strategie op meerdere niveaus en in verschillende teams is gevalideerd, was het tijd om deze uit te rollen. Om de strategie aan de IT-organisatie te communiceren, gebruikte Khare een driemaandelijks plenaire sessie waar alle 450 IT-teamleden aanwezig waren en een samenwerkingsplatform waar IT'ers elkaar kunnen vragen naar specifieke strategieën of projecten.

"We rollen de strategie trapsgewijs uit van de CEO naar elke IT-medewerker, ongeacht hun titel of functie," zegt Khare. "Ons doel is dat onze strategie geen PowerPoint is; het is echt.

Om de strategie echt te maken, integreert Khare deze strategieën nu in specifieke prestatiemanagementdoelstellingen voor zijn team, dat alleen tijd en middelen zal investeren in projecten die deze doelstellingen bevorderen.

Om de digitale fitnessdoelstelling (#1 op bovenstaande lijst) te halen, bijvoorbeeld, geven alle IT-leiders van Oshkosh digitale oriëntatiecursussen voor hun teams. Voor het runnen van IT als bedrijf gebruikt elke leider nu een "business value dashboard" om een business-gerichte conversatie met hun stakeholders te faciliteren. Om te moderniseren en te innoveren, stimuleert het team initiatieven die variëren van software-gedefinieerde netwerken (SDN) tot ERP-upgrades. Voor geavanceerde mogelijkheden ontwikkelen ze een productoptimalisatiemodel en voor het beveiligen en mogelijk maken van informatie bouwt het team betere gebruikersinterfaces voor desktopbeveiligingstools.

Om ervoor te zorgen dat de gehele Oshkosh-werknemersbasis de verbinding tussen de Oshkosh ondernemingsstrategie en IT begrijpt, sprak Khare op het wereldwijde congres van het bedrijf. "Mijn rol is om drie dingen te communiceren," zegt Khare. "Hoe onze IT-transformatie jouw business zal helpen slagen, hoe we jouw leven gemakkelijker gaan maken en hoe IT geobsedeerd is door de behoeften van onze klanten, zowel binnen als buiten het bedrijf", aldus Khare.

Verband tussen de bedrijfsstrategie en de IT-strategie

Om de link tussen de enterprise business en de IT-strategie te verstevigen, brengt Khare ook de leiderschapskenmerken van het directiecomité in zijn IT-leiderschapsteam in. Dit zijn:

Nederigheid: "Onze CEO en senior leadership team worden gedreven door de waarde die ze creëren, niet door persoonlijke agenda's", zegt Khare. "Nederigheid is een van de eigenschappen die ik zoek in mijn IT-leiders. We spreken elkaar aan als we zien dat ego's in de weg zitten." "Onze CEO en senior leadership team worden gedreven door de waarde die ze creëren, niet door persoonlijke agenda's", zegt Khare. "Nederigheid is een van de eigenschappen die ik zoek in mijn IT-leiders. We spreken elkaar aan als we zien dat ego's in de weg zitten."

Oprichtersmentaliteit: Khare gaf een kopie van The Founders Mentality: How to Overcome the Predictable Crises of Growth , door Chris Zook en James Allen, aan al zijn IT-leiders. "We geven een gevoel van eigenaarschap en persoonlijke betrokkenheid bij het succes van onze bedrijven en vermijden de complexiteit en bureaucratie die ons kan afremmen," zegt hij. Khare gaf een kopie van, door Chris Zook en James Allen, aan al zijn IT-leiders. "We geven een gevoel van eigenaarschap en persoonlijke betrokkenheid bij het succes van onze bedrijven en vermijden de complexiteit en bureaucratie die ons kan afremmen," zegt hij.

Klantenobsessie: "In IT hebben we onze focus verlegd van het voldoen aan onze SLA's naar het inleven in en het leveren van waarde aan onze zakelijke partners en onze klanten," zegt Khare. "Klantenobsessie speelt een belangrijke rol in de manier waarop we prioriteit geven aan investeringen", aldus Khare.

Khare deelt advies voor CIO's die op zoek zijn naar een gepassioneerde, strategische en klantgerichte IT-organisatie: