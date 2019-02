In 5 stappen naar meer IT-volwassenheid

Het is bijna eind februari en het jaar is in volle gang. Het is tijd om te kijken naar het komende jaar, een duidelijke inschatting te maken van waar je staat op de IT Maturity Curve en een plan te maken om te zorgen dat volgend jaar om deze tijd je bent gestegen op de curve..

Hier zijn 5 manieren om jouw IT-organisatie dit jaar vooruit te helpen.

1. Identificeer je huidige positie

Het begin van elke progressie is om eerst een heel duidelijk inzicht te krijgen in jouw uitgangspunt. Kijk naar je teams en wees heel eerlijk en openhartig over het niveau waarop ze opereren.

Een van de meest voorkomende fouten die de progressie vertraagt, is het hoger inschatten van de IT-organisatie op de volwassenheidscurve dan die in werkelijkheid is.

Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat je het hebben van mensen of teams op hogere niveaus verwart met het hebben van de totale kritische massa van het team op dat niveau.

Als je op een hoger niveau probeert te opereren dan je in werkelijkheid staat, heb je niet de capaciteiten of relaties met de rest van de organisatie om op dat niveau succesvol te zijn. Je verliest dan tijd omdat je een aantal stappen terug moet gaan voordat je weer aan de progressie kunt beginnen.

2. Selecteer de bestemming

Als je eenmaal een duidelijke indicatie hebt van waar je dit jaar aan het IT-transformatietraject begint, is de volgende stap het creƫren van een realistische doelstelling van waar je tegen het einde van het jaar wilt zijn. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het tempo van de progressie.

Die factoren zijn de ontvankelijkheid en het engagement van jouw team, de vroegere relatie tussen IT en de rest van de organisatie, wat de perceptie van IT is van de rest van de business en de grootte van uw team.

Een cultuuromslag kan veel sneller plaatsvinden in een team van 200 mensen dan in een team van 2.000, omdat het kritische massa-omslagpunt sneller bereikt kan worden.

3. Identificeer vaardigheidstekorten die u tegenhouden

Nu je weet waar je je bevindt en waar je naartoe wilt, kan je de vaardigheidstekorten identificeren die je tegenhouden.

In een recent onderzoek stelde Accenture dat 51 procent van de IT-professionals niet over de vaardigheden beschikt die ze vandaag de dag nodig hebben om succesvol te zijn en dat slechts 21 procent een opleiding krijgt om deze lacunes aan te pakken. Om vooruitgang te boeken, is het van cruciaal belang om de vaardigheidstekorten in jouw organisatie te identificeren, zodat deze kunnen worden aangepakt.

Wanneer we kijken naar het verhogen van de volwassenheidscurve, zijn de twee plekken waar je eerst naar moet kijken de vaardigheden die vereist zijn op het niveau waarop je nu actief bent en de vaardigheden die vereist zijn op het niveau waar je naartoe wilt groeien.

Je wilt zien of de vaardigheden die vereist zijn op het niveau waarin je opereert sterk genoeg zijn om als platform te dienen om naar het volgende niveau te gaan, of dat het nodig is om ze te versterken.

Als de vaardigheden op je huidige niveau voldoende zijn, bepaal dan welke van de vaardigheden die nodig zijn voor het volgende niveau de sleutel is om het eerst aan te pakken. Als je bijvoorbeeld van niveau 1, een 'IT-leverancier' naar niveau 2, een 'IT solution provider' gaat, kan je je afvragen: "Zijn onze service excellence vaardigheden voldoende om een basis te bieden om naar niveau 2 te gaan?"

Als dat het geval is, kan je vaststellen dat IT meer raadgevend moet zijn om op niveau 2 te kunnen werken. Beoordelingstools zoals IT Skill Builder kunnen nuttig zijn bij deze analyse.

4. Stel een ontwikkelingsplan op

Je moet nu een plan maken dat de ontwikkeling van deze vaardigheden in de loop van het jaar aanpakt. Dit omvat het vaststellen van wie in je team welke vaardigheden moet ontwikkelen, hoe dit zal gebeuren (workshops, consulting, coaching, mentoring, etc.) en wanneer dit zal gebeuren.

Het omvat ook het beslissen wie het gaat doen en wie er verantwoordelijk voor is dat het gaat gebeuren.

5. Maak tijd vrij voor de context

We weten allemaal hoe belangrijk cultuur en talentontwikkeling is voor het succes van ons team en de ontwikkeling van de IT-organisatie. We worden ook allemaal overspoeld met dagelijkse werkzaamheden, taken en branden die onze aandacht nodig hebben.

Het is heel gemakkelijk om het grote geheel, de strategie en het plan uit het oog te verliezen. Wijs een bepaald deel van je planning toe om tijd vrij te maken om de context te evalueren. Dat is nodig om je IT-transformatie op de rails te houden.

Als je dat niet doet, zal je progressie in de maturiteitscurve stagneren en loop je volgend jaar het risico om nog steeds een reactieve technische afdeling te zijn in plaats van als 'innovatieve anticipator' de maturiteitscurve op te krikken.