Het is goedkoop en het is niet waar

Door de jaren heen heb ik zoveel managementcliches en oneliners gehoord dat ik er een boek over kon schrijven. Wat op zichzelf een cliché is. Dus - ik blijf voorlopig bij dit blog. Er zit een kern van waarheid in al die spreuken ("Omdat zelfs een kapotte klok twee keer per dag gelijk heeft!"). Maar alsjeblieft, laten we er van af zijn. Hier de zeven meest vervelende.

1 "De makkelijke beslissing is niet altijd goed en de juiste beslissing is niet altijd gemakkelijk" of "Doe wat moeilijk is, niet wat gemakkelijk is."

Klinkt goed wanneer het op je Pinterest staat - en dat is alles wat deze spreuken aan nut hebben. Eenvoudige beslissingen op basis van de beschikbare informatie hebben altijd gelijk. Maak dingen niet te ingewikkeld. Als het moeilijk wordt, reken dan dingen na of zorg dat je hulp krijgt. Als u de juiste baan hebt, moet u bevoegd zijn om de beslissingen te nemen. Als u moet kiezen in het bedrijfsleven, geconfronteerd met felle concurrentie, ga dan voor een kleine eenvoudige gestolen overwinning in plaats van een harde, kostbare confrontatie. Eenvoudig = beter.

2 "Winnaars houden nooit op en stoppen nooit", "Winnaars hebben een plan en verliezers hebben excuses", "Tweede beste is de eerste verliezer"

Heb je ooit opgemerkt dat de mensen die deze uitspraken de hele tijd in de rondte gooien, een klein beetje dichter bij chimpansees staan dan jij? Omdat deze uitspraken testosteron-gedreven zijn, binaire oversimplificaties van het leven of het bedrijfsleven. Beide zijn geen voetbalspel. Mensen gaan naar het werk of doen een sport met de beste bedoelingen. Sommige zijn een beetje sneller dan andere, sommige teams zijn net een beetje beter of beter gecoacht dan anderen. Subtiele verschillen. Niet zwart / wit. Dus - om verder te gaan met sportclichés van superkampioenen in beide vormen van voetbal - zal ik beginnen met Lionel Messi, die zei: "Er zijn belangrijker dingen in het leven dan winnen of verliezen van een spel." En dan gaan we naar Tim Tebow, waarvan niemand buiten de VS (hoe dan ook slechts 4% van de wereldbevolking, dus who cares) ooit heeft gehoord: "We spelen een sport. Het is een spel. Het maakt je niet beter of slechter dan wie dan ook. Dus, door een spel te winnen, ben je niet beter. Door een spel te verliezen, ben je niet slechter. Ik denk dat door die instelling vast te houden, het echt dingen in perspectief brengt zodat iedereen hetzelfde wordt behandeld."

3 "Plan uw werk en werk aan uw plan", "Een doel zonder plan is slechts een wens" en "Door niet te voor te bereiden, bereidt u zich voor om te falen."

Deze zijn allemaal waar - in principe. Op de dag dat je het plan schreef, en misschien zelfs een paar dagen later. Totdat iets ongepland gebeurt. Of je geweldige plan blijkt slecht te zijn. Dingen vertragen of gaan fout. Externe factoren buiten uw controle. Het gaat dan om veerkracht, doorzettingsvermogen, het vermogen om met dubbelzinnigheid om te gaan, het vermogen om tunnelvisie te voorkomen, om verandering of de noodzaak van verandering te herkennen en het pad vroegtijdig te interpreteren, voordat het maanden later een zichtbare neerwaartse trend wordt op je mooie BI-dashboard. Ik wed dat ze je dat niet op school hebben geleerd, toch? Mijn advies: maak je alleen zorgen over dingen die je kunt beïnvloeden, en die moet je plannen.

4 "Maak van je probleem mijn probleem niet", "Stop met wrijven in de vlek", "Stop met het helpen van mensen die niet geholpen willen worden" .

Deze uitdrukkingen komen van de individualistische, egoïstische kleine duivels die we allemaal in onszelf hebben. Als je naar anderen kijkt die worstelen zonder een echte samenwerking, dan werkt het meelevende basisniveau van empathie gewoon niet. Samen bereik je meer. Eerst de groep, dan jij. Ja - je kunt nog steeds geloven dat je de slimste in de kamer bent EN het zal je niet helpen. Sowieso, als jij de slimste in de kamer bent, dan ben je in de verkeerde kamer. Het leven gaat uiteindelijk over solidariteit en vriendelijke daden. Dat is de reden waarom mensen uit culturen die zich vooral richten op die twee exacte waarden, Scandinavië en Nederland dus, de gelukkigste mensen op aarde zijn. Wetenschap!

5 "Als het niet kapot is, repareer het dan niet."

Dit wordt vaak gebruikt door mensen met een 9-tot-5 mentaliteit die niet van verandering houden. De andere kant op kijken is een populaire en gemakkelijke vorm van ontkenning. Als u jarenlang een groot aantal mensen managed, zult u merken dat uw werknemers met de 20% laagste prestaties dikwijls degenen zijn die dit soort gedrag vertonen. Mensen hebben aandacht en bewerking nodig om beter te worden, in het ontvankelijk zijn voor een behoefte om te veranderen, wat hen uiteindelijk meer voldoening zal geven in hun rollen - zij worden eigenaars in plaats van slachtoffers van omstandigheden.

6 "Het is goed, we hebben het altijd zo gedaan", "Het is een traditie."

Slavernij, marteling en brandende heksen waren eeuwenlang tradities in Nederland en Europa. Maar niemand is het er niet mee eens dat we die tradities kwijt zijn. Daag alles uit. Voortdurend.

7 " Het moet perfect zijn", "Steve Jobs was een perfectionist", "Mijn kind is of moet de beste zijn, alleen tienen zijn goed genoeg".

Perfectionisme streeft naar perfectie - met de realisatie dat het niet lukt om daar te komen gaat dat natuurlijk gewoon fout. Het tegendeel is waar: gedaan is beter dan perfect. En Jobs zei ook dat "Real Artists Ship". Kinderen die zonder problemen opgroeien in een beschermde westerse wereld en rubberen tegels onder elk object op het schoolplein worden steeds meer wezens die niet kunnen omgaan met mislukking en imperfectie.

Aziatisch voorbeeld, lekker kort: de eerste 18 jaar van een man genaamd Gautama Boeddha waren in een ommuurde tuin van perfectie. Jongen deed niks fout. Gelukkig bedacht hij allerlei dingen en rolde van het ene in het andere nadat hij ontsnapt was. En zijn leer werd het boeddhisme. Op het werk niet kiezen om het werkschema te volgen, maar eerder een project oplevering uitstellen totdat het resultaat 'perfect' is - dat is dus daadwerkelijk de horror!

Tenslotte

Wanneer je in een vergadering wordt opgeroepen en je moet iets verhelderends zeggen, zijn hier enkele onschadelijke dingen die de de plank niet mis zullen slaan. Geen behoefte aan cliché-uitspraken door management, neem dan zelf het initiatief. Zeg dingen als "ga een paar slides terug", of zeg "een Venn-diagram zou een betere weergave van de synergie zijn geweest".