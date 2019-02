Het innovatiedilemma: praktijkvoorbeeld van een succesverhaal

Op een koude wintersdag in 2013 kwam een groepje ontwikkelaars samen in Oostenrijk om voor app-prestatiebedrijf Dynatrace na te denken over de toekomst. Hoe zou de wereld er in 2020 uitzien voor IT en met name clouddiensten? Wat zou er veranderen met nóg meer apparaattypen, besturingssystemen, sensoren en applicaties in het IoT-tijdperk? Wat had het bedrijf nodig om te kunnen blijven concurreren? De ontwikkelaars benaderden dit soort vragen vanuit het perspectief van een veranderende IT en dan gericht op de systeembeheerder: hoe houdt hij of zij de systemen up en gezond in 2020?

Nieuw plan of doorzetten met huidig concept?

CEO John Van Siclen vertelt op congres Perform van Dynatrace dat hij niet blij was met wat hij te horen kreeg. De eindconclusie was namelijk dat de toolchain van het bedrijf simpelweg niet zou voldoen. Eigenlijk had hij twee keuzes. De eerste was 'blijf bij je metier', koppel de tooling die je hebt zoveel mogelijk en bouw zo je business uit in de toekomst. Dat is de optie die de meeste organsiaties kiezen, omdat het vaak logisch is voor een business om vast te houden aan wat nu werkt, in plaats van het risico te lopen dat je omzet daalt door de koers te wijzigen.

Maar Dynatrace is een privaat bedrijf en heeft geen aandeelhouders die jaar na jaar vooral groei willen zien. Zulke organisaties kunnen het zich veroorloven om kortetermijnwinst in te leveren en te wedden op de lange termijn. Dat was de tweede keus die het bestuur zag: gooi het model om en bouw een platform dat IT'ers in 2020 daadwerkelijk kan voorzien van de informatie over prestaties die ze nodig hebben en niet te verzuipen in een enorme stroom data. Om die reden startte het bedrijf een Skunkworks-project om een platform te leveren dat zich zou richten op wat een beheerder eigenlijk nodig heeft: antwoorden op vragen en relevante resultaten, in plaats van een serie meldingen en waarschuwingen.

Het pad van Nokia vermijden

CIO.nl sprak met Dynatrace-CTO en oprichter Bernd Greifeneder over dat aanvankelijke plan in 2013. "John vroeg ons om te kijken of we een aantal producten bij elkaar konden brengen met het idee van één plus één plus één is meer dan drie. Dat was voor ons een moment om na te denken over het hele probleem van root-cause analysis en we gingen nadenken over de vraag 'hoe leveren we daadwerkelijk antwoorden?"Het probleem dat hij en zijn team voorzagen met de integratie van bestaande tools is dat je bij een grote enterprise-schaal verzuipt in de data die de toolchain levert.

De analogie die Greifeneder daarvoor gebruikt is een stukje hardware dat aan elkaar geplakt is met tape: een telefoon met daaraan een radio, een beeldscherm en meer. Een lomp idee van een smartphone zoals je die vóór 2007 zag, in plaats van een soepel geïntegreerd model als gepionierd werd door Apple. "Ik gebruik deze analogie van tools met plakband omdat we de bedrijfscultuur moesten veranderen: we bouwen niet langer features, we volgen niet het pad van Nokia. We moeten nadenken over het volledige beeld: hoe leveren we antwoorden en presenteren we die zo simpel mogelijk?"

Weg met troubleshooting en analyse

In 2015 presenteerde het bedrijf het eerste resultaat van dat nieuwe project in een product met de naam Ruxit. Dat was een SaaS-platform dat zich richtte op simplistische intelligentie: vertel een gebruiker waar een eventueel probleem door wordt veroorzaakt en bespaar IT'ers het lange proces van troubleshooten en analyseren van events. Niet alle IT'ers zitten overigens te wachten op een platform dat dit werk zelf doet en je maar moet vertrouwen op de antwoorden.

Dat dieper graven kan daarom nog steeds. "We begonnen met de stelling 'antwoorden, geen data'", vertelt Greifeneder "maar we zitten nu meer op antwoorden én data." Het platform levert eerst de precieze root-cause van een issue en beheerders kunnen als ze dat willen verder graven. We spraken klant Experian over deze optie en die vertelde ons dat de organisatie inmiddels volledig vertrouwt op die antwoorden en eigenlijk nauwelijks meer keken naar de dieper liggende data.

Inmiddels zijn bijna alle leveranciers met het gebruiken van intelligentie bezig om de databerg te schiften op relevantie, omdat bedrijven en IT'ers zitten te wachten op informatie waar ze daadwerkelijk actie op kunnen nemen. Dynatrace heeft een voorsprong weten te bereiken, omdat het jaren eerder begon met het uitbouwen van het nieuwe platform en gebruikers een keuze gaf: je kunt Ruxit gebruiken, maar ook gewoon verder gaan met je oude tooling.

Klanten negeren klassieke tools

Diverse klanten kozen voor het laatste, maar steeds meer ziet Dynatrace dat gebruikers inmiddels gaan voor het platform en de oude toolchain links laten liggen. "De afgelopen negen maanden zien we uitsluitend groei in het platform en geen nieuwe gebruikers van de klassieke tools", zegt productchef Steve Tack.

Dat zegt veel. Als het bedrijf bij zijn oude model zou zijn gebleven, kwam het met de toolchain nu bij stagnatie uit - vooral nu concurrenten zich ook meer op AI-gedreven intelligente prestatie-analyse richten. Niet alleen heeft het overstappen op een nieuw businessmodel ervoor gezorgd dat Dynatrace een voorsprong heeft op de concurrentie, ook zou het vasthouden aan kortetermijndenken er in 2018 voor hebben gezorgd dat gebruikers op zoek zouden gaan naar andere middelen om de prestaties van websites en applicaties op een slimmere manier te kunnen monitoren.