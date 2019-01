Waarom grote organisaties gebaat zijn bij een start-upmindset

Het gaat dan met name over hoe diensten en producten aan andere bedrijven worden verkocht. Lange tijd werd er verkocht aan een afdeling als geheel, terwijl tegenwoordig het besef zou moeten leven dat er wordt verkocht aan de individuele werknemers van deze afdeling. Deze individuele werknemers zijn namelijk de eindgebruikers van de verkochte dienst en verwachten een gepersonaliseerde ervaring. Als een product hier niet aan voldoet, zal het sneller aan de kant worden geschoven. Hierdoor vindt er een verandering plaats: B2B wordt C2B, de consument is belangrijk en staat dus voorop.

Voor organisaties die op een persoonlijker niveau zaken willen doen, is het essentieel om een flexibelere mentaliteit te ontwikkelen zodat ze sneller kunnen reageren en anticiperen. 'User Experience' is van groot belang waardoor werk "experiënteler" wordt. Als iedereen de juiste tools krijgt om mee te werken waardoor repetitieve taken worden geautomatiseerd en de workload verlicht, zal dit zorgen voor een positievere werkervaring. Dit leidt vervolgens tot een hogere productiviteit en meer persoonlijk welbehagen. Experiënteel werk is een typische eigenschap van start-ups. Dat maakt het relevant om naar hun werkwijze te kijken.

De mindset van de start-up

Grote organisaties moeten daarom opnieuw naar de vaardigheden van hun werknemers kijken. In een start-up lopen taken namelijk door elkaar; iedereen neemt de telefoon op, springt bij waar nodig en neemt taken over wanneer nodig. In deze omgeving komen onbekende vaardigheden van personen bovendrijven, wat leidt tot het uitwisselen van vaardigheden tussen individuen en teams.

Bij een grote organisatie is dit anders. Mensen hebben een vastomlijnde functie en bepaalde doelstellingen, processen en taken. Op elke afdeling is er een vaste rolverdeling en elke afdeling is verantwoordelijk voor een afgebakend aspect van de organisatie. Deze benadering is ouderwets en kan worden veranderd door middel van een 'task marketplace'. Hierin worden activiteiten en taken aan de hele organisatie aangeboden, waardoor afdelingen gebruik kunnen maken van vaardigheden en competenties van werknemers die op een andere afdelingen in de organisatie werken.

Iedere werknemer heeft vaardigheden en talenten die niet nodig zijn in diens takenpakket. Het creëren van een centraal overzicht van deze vaardigheden biedt hier beter inzicht in. Hierin kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat een IT-medewerker een aardig woordje Duits spreekt en van waarde kan zijn bij de ondersteuning van een Duits salesproject. Zo heeft elke werknemer een vaardigheid die op een andere afdeling mogelijk van pas komt.

Bedrijven die hun eigen marketplace bouwen, ontdekken allerlei nieuwe talenten van hun werknemers die eerst nog onzichtbaar waren doordat afdelingen van elkaar gescheiden waren. Door werknemers te vragen ook deze vaardigheden voor de organisatie in te zetten, zullen organisaties merken dat werknemers hun volledig potentieel willen benutten en meer voor de organisatie willen doen als ze de kans wordt geboden. Zo kunnen organisaties bouwen aan kanalen die leiden tot meer productiviteit en winstgevendheid.

Mensen gaan voor het systeem

Net zoals dat gebruikers websites of applicaties die niet voldoen aan verwachtingen inwisselen voor een andere oplossing, zullen ook klanten sneller op zoek gaan naar een alternatief wanneer beloftes niet waargemaakt worden. Daarom is het zaak om te focussen op het voortdurend verbeteren van dienstverlening.

Organisaties doen er goed aan zich te realiseren dat de verwachte norm voor iedereen verandert; er treedt een C2B-cultuur in werking. Dit betekent niet dat de volledige organisatiestructuur moet worden gerenoveerd, maar dat de mindset moet worden veranderd. Kies voor een start-upmindset waarin mensen boven processen worden geplaatst en vaardigheden boven systemen. Nieuwe processen en systemen zullen sneller effectief zijn. Omarm een design waarin de werknemer altijd centraal staat, het is de eerste stap naar een flexibelere mindset.