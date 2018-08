Vijf uitdagingen voor CIO's bij de overheid

Er wordt naar de CIO's gekeken voor transformatie, innovatie en groei, maar wel allemaal binnen een zeer beperkt budget en onder groeiende druk van cybersecurity en wet- en regelgeving.

Dat valt niet mee. Gelukkig is er ook goed nieuws: zowel aan de zakelijke als de technische kant liggen er kansen voor het oprapen. Laten we de belangrijkste IT- en business-uitdagingen even langslopen, om te zien hoe we daar het beste mee kunnen omgaan en welke winst er te behalen valt met visie en doorzettingsvermogen.

Digitale transformatie van de overheid

Digitale transformatie staat bovenaan het wensenlijstje van CIO's in overheidsdienst, blijkt uit onderzoek van Gartner. Zo'n transformatie bereik je niet met wat apps en modieuze digitale initiatieven. Wat je nodig hebt is een ambitieuze langetermijnstrategie die een einde maakt aan de silo's waarin data op dit moment is opgesloten.

"Digitale transformatie draait om data. CIO's in de publieke sector doen er dan ook goed aan te bouwen aan een datavaardige organisatie, door open data en API's beschikbaar te maken voor intern en extern gebruik", stelt Rick Howard, research VP bij Gartner. "Een solide infrastructuur voor data-analyse is cruciaal om de dienstverlening aan burgers en de resultaten van overheidsprogramma's te verbeteren."

Bouwen rond de cloud

Gartner's CIO Agenda 2018 onderzoek laat daarnaast zien dat CIO's in de publieke sector dit jaar nieuwe en bestaande budgetten vooral willen besteden aan cloud-oplossingen, cybersecurity en data-analyse. De cloud wordt uitermate belangrijk voor CIO's die hun digitale transformatie willen versnellen. Het brengt dan ook een aantal belangrijke voordelen met zich mee, omdat de cloud gewoonlijk een stuk schaalbaarder, veiliger, flexibeler en kosteneffectiever is dan bestaande 'legacy' alternatieven. Niet voor niets werkt de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat al langere tijd aan (rijks)cloud-diensten binnen een private cloud voor de overheid.

De noodzaak om kosten en risico's te beperken maakt dit soort projecten complex. Een onpartijdige partner als DICTU die overweg kan met verschillende leveranciers stelt alle betrokken partijen in staat de cloud optimaal te gebruiken.

Werken aan een flexibele cultuur

Microsoft CEO Satya Nadella zei ooit op het Future Decoded event in Londen (vrij vertaald): "Werk is niet meer een plaats waar je naartoe gaat, maar het ding wat je doet waar je bent op dat moment".

Net als in andere organisaties willen werknemers bij de overheid graag zelf bepalen waar ze werken, wanneer ze werken en welke apparaten ze daarvoor gebruiken. Vaak worden ze daarbij gehinderd door verouderde protocollen die bepalen hoe ze documenten uitwisselen en door systemen die gebonden zijn aan een bepaalde plaats. Dat maakt het uitwisselen van informatie en idee├źn niet eenvoudiger of aantrekkelijker. Een voor de hand liggende oplossing voor de lange termijn ligt - opnieuw - in de cloud. Cloud-applicaties maken het mogelijk dat werknemers overal en vanaf elk apparaat op een veilige manier kunnen werken.

Data beveiligen

Het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wees in zijn [urlx=https://www.ncsc.nl/actueel/Cybersecuritybeeld+Nederland/cybersecuritybeeld-nederland-2018.html]Cybersecuritybeeld Nederland 2018[/ulx] op de groeiende dreiging van "statelijke en staatsgelieerde actoren": criminelen die in opdracht van vreemde mogendheden aan de haal gaan met de data van Nederlandse overheden, burgers en bedrijven. CIO's in overheidsdienst moeten met name bedacht zijn op de mogelijkheid dat dit soort partijen steeds vaker zullen proberen gevoelige informatie niet alleen in te zien, maar ook te manipuleren.

Omdat de maatschappelijke impact groot kan zijn als overheidsdiensten worden verstoord (denk aan de bereikbaarheid van hulpdiensten en services als DigiD, maar ook aan vitale infrastructuur zoals bruggen en verkeerslichten), zijn ook 'gewone' criminelen steeds vaker op zoek naar toegang tot overheidssystemen.

Tegelijkertijd hebben CIO's in overheidsdienst vaak een verantwoordelijkheid om grote groepen mensen (de burgers waar de overheid voor werkt) toegang te geven tot dat soort services, en dan liefst nog zo laagdrempelig mogelijk. Maar uiteraard wel met de eis in het achterhoofd dat alle data die naar burgers te herleiden valt zo goed mogelijk wordt beschermd (AVG). Die balans tussen gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid aan de ene kant, en veiligheid aan de andere, is een grote uitdaging die veel vraagt van de IT-systemen waar overheden voor kiezen.

Veranderende verwachtingen

Overheden hebben een verplichting richting burgers, die steeds hogere verwachtingen hebben van wat de overheid voor ze kan betekenen. De maatschappij verandert onder invloed van nieuwe ontwikkelingen in IT. Burgers verwachten tegenwoordig dat ze de overheid niet alleen kunnen bezoeken of bellen, maar ook dat informatie online beschikbaar wordt gesteld en dat ambtenaren via email of webchat bereikbaar zijn.

Alle huidige IT-ontwikkelingen, van het Internet of Things en Smart Cities tot machine learning en data analytics, hebben implicaties voor de verwachtingen die burgers hebben van hun overheid. Van CIO's en IT-managers bij de overheid wordt verwacht dat ze de overheid steeds effici├źnter laten werken, terwijl ze een steeds betere dienstverlening leveren en ons allemaal ook nog eens beschermen en naar een welvarende toekomst leiden.

De uitdaging voor CIO's bij de overheid is oplossingen te leveren die vandaag werken en die tegelijkertijd klaar zijn voor de razendsnelle ontwikkelingen die op ons afkomen. De toekomst is aan CIO's die in staat zijn een visie te ontvouwen waar alle burgers op lange termijn de vruchten van plukken, en die tegelijkertijd in staat zijn snel tastbare resultaten te laten zien, door zowel het leven van werknemers in overheidsdienst gemakkelijker te maken, als de dienstverlening aan de samenleving merkbaar te verbeteren.