7 snelle acties om je IT-onderhoudskosten te beperken

Van CIO's wordt verwacht dat zij in elke begrotingscyclus de bedrijfskosten verlagen, zelfs wanneer zij worden geconfronteerd met hogere uitgaven voor belangrijke bedrijfsprojecten of de noodzaak om het serviceniveau te verhogen. Zij worden vaak uitgedaagd om deze kostenreducties te realiseren zonder rekening te houden met de toegenomen bedrijfsvolumes. Zij antwoorden met begrotingspresentaties die deze kostenaanjagers verklaren en initiatieven aankondigen in het uitgavenbeheer die het inzetten van assets efficiënter en productiever maken, en strategieën bevatten om de groei van hardware- en softwareonderhoud te verminderen.

Strategieën op langere termijn zijn onder meer het rationaliseren van toepassingen en het consolideren van de infrastructuur, in combinatie met materiële kapitaalinvesteringen. Deze strategieën op langere termijn vereisen een aanzienlijke investering van tijd en middelen en moeten een integraal onderdeel zijn van jouw algemene uitgavenbeheersplan. IT-managers en sourcingteams moeten echter ook de volgende kortetermijnacties in overweging nemen om in de loop van het jaar een aantal zinvolle reducties te realiseren om jouw jaarlijkse begrotingsdoelstellingen te helpen bereiken.

1. Valideren en inperken van voorraad

Vertrouw je IT-assetmanagementteam en licentie-experts toe om pro-actief het gebruik van licenties versus het aantal toegekende licenties te evalueren. Als er te veel toegekende licenties bestaan, onderhandel dan over inruilrechten voor nieuwe producten/gebruikersvragen om de extra investeringen te beperken. Je kan ook onderhandelen over de voorwaarden om licenties te "parkeren" en het onderhoud op te schorten. Tot slot, als toekomstig gebruik hoogst onwaarschijnlijk is, beëindig dan ongebruikte licenties, maar houd rekening met een versnelde afschrijving.

2. Hefboomwerking nieuwe kapitaaluitgaven

Als onderdeel van jouw categorie- en vraagbeheerstrategie, maak je gebruik van de totale vraag in de gehele onderneming als hefboom om kortingen te bedingen bij de bijkomende onderhoudsverlengingen. Verwacht van leveranciers dat zij moord en brand schreeuwen over gemiste inkomsten, maar er kunnen concessies worden verkregen door gebruik te maken van de interne banden tussen verkooporganisatie en ondersteuningsorganisatie bij de leverancier en eenmalige kortingen die de operationele kosten zullen verminderen.

3. Evalueer meerjarige onderhoudsovereenkomsten

Het aangaan van meerjarige onderhoudsovereenkomsten kan worden gebruikt om de softwarekosten te verlagen, maar ze zijn doorgaans effectiever in het verminderen van de hardwareondersteuning, omdat de verdringingsdreiging door een concurrerende OEM- of externe wederverkoper voor de gevestigde hardware-ondersteuningsleverancier, geloofwaardiger is.

4. Elimineer uitgebreide ondersteuning

Een doorn in het oog van veel CIO's is de noodzaak om uitgebreide ondersteuning te betalen als gevolg van een ineffectieve software- of hardware-upgradestrategie. Zorg ervoor dat het door IT geproduceerde kapitaalplan specifiek gericht is op upgrades die uitgebreide ondersteuning niet nodig maken. Bovendien zorgt dat er tevens voor dat kwetsbaarheden worden geëlimineerd die anders zouden blijven bestaan als gevolg van het stopzetten van patches.

5. Onderhandelen over software ELA's

Softwareleveranciers zullen een veel grotere mate van flexibiliteit vertonen om de operationele kosten te verlagen wanneer het vooruitzicht van een meerjarige Enterprise License Agreement op tafel ligt. Dit zijn legitieme opties voor klanten op voorwaarde dat een nauwkeurig meerjarig vraagprofiel kan worden verkregen. In sommige gevallen zullen softwareleveranciers de volledige baseline van de volledige inventaris van een klant herformuleren, waardoor de bedrijfskosten aanzienlijk verminderen.

6. Evalueer overnames van leveranciers

Honderden overnames per jaar vinden plaats binnen de technologische industrie. Evalueer de overnames van de grotere leveranciers in je portefeuille en identificeer geconsolideerde onderhandelingsmogelijkheden. Omgekeerd, wees ervan bewust dat de overnemende entiteit probeert de prijsstelling en verpakking van software te wijzigen die een negatieve invloed zal hebben op jouw bedrijfskosten.

7. Gebruik maken van verworven entiteiten

Bij elke overname worden synergiedoelstellingen geïdentificeerd. Neem de tijd om de bij de overname meekomen IT-leveranciers, budgetten, contracten en uitgaven van de entiteit te beoordelen om te bepalen of er mogelijkheden zijn om de onderhoudskosten te verlagen.

Zoals bij elk initiatief is een goed gedefinieerde strategie en gecoördineerde aanpak tussen IT-applicatie- en infrastructuurleiders, IT-middelenbeheer, IT-financiering en IT-sourcing, in combinatie met de expertise van derden op het gebied van sourcing en marktintelligentie, van cruciaal belang voor het implementeren van een effectief initiatief om de kosten van hardware- en softwareonderhoud te verlagen. Initiatieven om de kosten te verlagen hoeven niet te worden uitgevochten met je leverancierspartners vanwege tegenstrijdige belangen. Onze ervaring leert zelfs dat de meest succesvolle inspanningen op het gebied van kostenreductie worden geborgd door wederzijdse samenwerking en transparante betrokkenheid.