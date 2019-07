Een nieuw tijdperk voor applicaties

Nu steeds meer nieuwe applicaties 'as-a-service' worden afgenomen, ontstaat de vraag hoe en waar het applicatieportfolio moet worden beheerd: in het eigen datacenter of in de cloud. Moeten applicaties opnieuw gebouwd worden om beter aan te sluiten op (toekomstige) behoeften, of gaan we deze vervangen door allerlei services?

Hoewel de business het meestal voornamelijk heeft over zaken als veiligheid, flexibiliteit en kostenreductie als het gaat over de cloud, is er over het algemeen geen kennis over hoe gecompliceerd een cloud-transitie daadwerkelijk is. Ondertussen proberen IT-afdelingen de omvang van het applicatieportfolio te reduceren, maar ze komen erachter dat het tegendeel in de praktijk aan het gebeuren is: aan de ene kant neemt het portfolio snel toe en aan de andere kant vergrijst een deel van de software.

Nieuwe inkomsten en innovatie

De oorzaken van deze twee krachten - die haaks op elkaar lijken te staan - zijn talrijk. Vaak is sprake van een te korte planningshorizon, is inkoop een langdurig en ingewikkeld proces, is er gebrek aan lifecycle-planning én is er duidelijk niet genoeg tijd voor goed applicatiebeheer. Dit is jammer in een tijd waarin de onderliggende infrastructuur de basis vormt voor digitale transformatie en innovatie om snel nieuwe soorten bedrijfsmodellen en inkomstenstromen te kunnen ontwikkelen.

Dit is ook een van de belangrijkste redenen voor de groeiende behoefte aan hybride (cloud-)oplossingen. Door de combinatie van best practices van verschillende cloud providers in combinatie met een private cloud, wordt een betere kwaliteit van de levering van bedrijfskritieke applicaties gegarandeerd van de cloud tot de core en de edge.

Vooruit kijken

Wat veel mensen niet weten, is dat de toekomst (op het gebied van IT-beheer althans) eigenlijk redelijk eenvoudig te voorspellen is omdat migraties en upgrades vaak dezelfde intervallen hebben. Gartner beveelt dan ook aan om zeker 15 jaar vooruit te plannen. Dit lijkt op eerste oog ingewikkeld, maar is niet zo moeilijk als je in eerste instantie wellicht denkt.

De eerste fasen van de planning zijn natuurlijk het meest gedetailleerd. Deze moeten wel worden bijgewerkt op basis van nieuwe inzichten (minimaal één keer per jaar) en bij voorkeur vóór begrotingsprocessen. Maak duidelijke keuzes, begin met een paar belangrijke applicaties en leer van van je ervaringen voordat je ze opschaalt. Als het bedrijf groeit - zeker internationaal - moet software snel kunnen opschalen en nog steeds veilig worden afgeleverd.

Realiseer je tegelijkertijd dat de 'mobile first-aanpak' op korte termijn niet zal veranderen. Software moet worden ingekocht als dienst waarbij de aanbieder ervoor zorgt dat alles altijd werkt en dat alle wijzigingen tijdig worden meegedeeld, zodat het ecosysteem van applicaties - en de business en eindgebruikers die daar gebruik van maken - geen hinder ondervinden van mogelijk onderhoud.

Bewaak de kwaliteit van services

Applicatie-eigenaren moeten altijd inzicht hebben (en kunnen geven) in de mate waarin de service voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers en de business. Een slecht beheerde portefeuille is kostbaar en biedt meer risico voor het bedrijf omdat het daardoor mogelijk niet aan alle wet- en regelgeving voldoet. Daarom is inzicht in kwaliteit en prestaties van belang voor het beantwoorden van de vraag of er meer te halen valt uit de bestaande assets, of dat er behoefte is aan een vervangende strategie.

Interdisciplinaire samenwerking

Het is belangrijk om de mensen die verantwoordelijk zijn voor de werking en ondersteuning van technologie (zoals applicaties) ook beschikken over de juiste hulpmiddelen om dat goed en effectief te kunnen doen. Interdisciplinaire communicatie is daarbij onontbeerlijk. Het is bijvoorbeeld belangrijk om tussen teams afspraken te maken over welke nieuwe functies prioriteit krijgen, hoe lang een applicatie up and running moet blijven, of hij on-premises of juist in de (public) cloud moet draaien en hoe de prestaties omhoog kunnen en de kosten juist omlaag.

Dit zijn zaken die besproken moeten worden tussen de betrokken teams zodat er altijd een valide en eenduidig antwoord voorhanden is, mochten er vragen komen vanuit de business over bijvoorbeeld:

Maandelijkse kosten, inclusief ondersteuning, upgrades en onderhoud.

Overzicht van historische kosten voor onderhoud en upgrades.

Inzicht in toekomstige kosten.

Wie heeft er waar en wanneer toegang tot applicaties gehad en via welke apparaten?

Zijn de gebruikers tevreden over de software en hoe wordt dat gemeten?

Inzicht in operating-gegevens, over hoe vaak de software (niet) succesvol is. Waarom is dit het geval en welke effecten heeft dit?

Iedereen die werkzaam is in de IT weet wel dat het beheer van applicaties niet meer zo gaat als jaren geleden. De manier waarop software geconsumeerd en beheerd wordt is drastisch veranderd, evenals de financiering en het onderhoud ervan. Het begint bij het besef dat deze nieuwe realiteit er is. Vervolgens is het zaak om met alle betrokken na te denken over de manier waarop applicaties nu én in de toekomst optimaal presteren tegen de beste prijs.

Arnaud Bacros is Managing Director Enterprise Benelux bij Dell Technologies