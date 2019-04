Back-ups zijn een kernonderdeel van je data-infrastructuur

Elke nieuwe technologie werd binnengehaald als de grote nieuwe revolutie. Elk van deze technologieën omvat in feite een verdere uitontwikkeling van het concept om 'gouden kopieën' van data te maken en die veilig te bewaren voor het geval er iets misgaat.

Het IDG Contributor Network geeft jou als IT-professional of opiniemaker een platform als je je kennis of mening wil delen met collega's via de websites van IDG: CIO.nl, CSO.nl, Computerworld.nl, Webwereld.nl en CxO.nl. Analisten, experts en IT-professionals kunnen deelnemen aan het platform als zij hun collega's van originele content kunnen voorzien. We accepteren geen promotionele bijdragen of herschreven content. Deelname kan worden aangevraagd via contributor@idg.nl

Traditionele periodieke back-ups bieden louter een momentopname en zijn daardoor niet langer toereikend voor moderne bedrijven. De digitale economie eist 24/7 beschikbaarheid. Dat vraagt om recovery point objectives (RPO's) van enkele seconden en recovery time objectives (RTO's) van enkele minuten. Simpel gezegd moeten bedrijven in staat zijn om gegevens te herstellen tot op de seconde voordat er een storing optrad. Terugvallen op een back-up die de vorige avond is gemaakt, is onacceptabel. Het gebruik van periodieke back-ups in plaats van continue databescherming is hoogstwaarschijnlijk de reden waarom bijna de helft van alle bedrijven de afgelopen drie jaar te maken kreeg met een incident waarbij ze hun gegevens verloren.

Back-ups een zorg van de CTO

Back-ups worden een probleem van de chief technology officer zodra de technologische oplossingen en diensten die aan klanten worden aangeboden, lijden onder downtime en gegevensverlies. De gevolgen hiervan kunnen nauwelijks worden overschat. De twee belangrijkste, en zeker vanuit managementperspectief, zijn directe kosten en reputatieschade. Als het gaat om klantgerichte IT-oplossingen is er sprake van een reële noodzaak van een nieuwe back-upstrategie die bijdraagt aan IT resilience (veerkrachtige IT). Deze strategie moet downtime, verstoring en gegevensverlies tot een minimum beperken om diensten in de lucht te houden, zodat de klanten tevreden blijven.

Om het probleem van context te voorzien: uit eerder genoemd onderzoek bleek dat van alle bedrijven die de afgelopen jaar met een ICT-gerelateerde storing te maken kreeg, zo'n veertig procent gedwongen was om externe consultants in te schakelen voor hulp bij het herstel. Ongeveer zo'n zelfde percentage leed verliezen als direct gevolg van de downtime. Geen enkele CTO wil aan klanten uitleggen waarom hun waardevolle data verloren is gegaan of waarom hun ICT-diensten niet langer beschikbaar zijn. En al helemaal niet waarom er een externe partij aan de pas moest komen om het probleem op te lossen.

Twee vijfde van deze bedrijven verloor door deze storingen klanten of ondervond directe reputatieschade. In dit tijdperk van prijsvergelijkingswebsites en zoekmachines is het eenvoudiger dan ooit voor klanten om hun heil ergens anders te vinden. Om de bedrijfsbelangen en de relatie tussen het salesteam en klanten veilig te stellen, moeten CTO's ervoor zorgen dat de ICT-oplossingen die aan klanten worden aangeboden betrouwbaar zijn en efficiënt presteren, zonder verlies van data als gevolg van een gebrekkige back-upstrategie.

Investeren in infrastructuur

CTO's zullen een strategie moeten ontwikkelen die rekening houdt met de kans op, en ernst van dit soort verstoringen. Dat betekent dat ze verder kijken dan statische back-ups. Ze moeten nagaan hoe data tijdens de volledige levenscyclus beschermd en beheerd kan worden om gegevensverlies en verstoring te voorkomen. Kort gezegd doet een moderne back-upstrategie drie dingen:

De strategie maakt back-ups tot een kernonderdeel van het ontwerp van nieuwe diensten; De strategie zorgt ervoor dat data in uiteenlopende systemen en omgevingen tot op de seconde voor een incident kan worden hersteld; De strategie zorgt ervoor dat gegevens eenvoudig en in een kwestie van seconden kunnen worden hersteld als er vroeg of laat een storing optreedt.

Het ontwikkelen van een dergelijke strategie begint met het doen van onderzoek naar back-uptools die ondersteuning voor deze mogelijkheden bieden. Een integrale strategie voor back-ups en IT resilience laat het daar echter niet bij.

Het goede nieuws is dat veel CTO's reeds actie ondernemen om een oplossing voor dit vraagstuk te vinden. Bijna alle bedrijven zijn van plan om in de toekomst meer geld uit te geven aan een resilience-infrastructuur. Het besef van de noodzaak hiervan is een goed begin. De uitdaging is echter om te investeren in toekomstbestendige oplossingen.

De menselijke dimensie

Daarnaast moeten CTO's verder kijken dan IT-oplossingen. Het is ook nodig om de organisatorische structuur rond de technologie en de levering van diensten onder de loep te nemen. Back-ups maken deel uit van een breder, onderling afhankelijk ecosysteem van technologieën die IT resilience mogelijk maken. Dit omvat onder meer cloud-omgevingen, oplossingen die de beschikbaarheid van data waarborgen, cyberbeveiliging en disaster recovery. Het succes van een back-upstrategie staat of valt met communicatie en samenwerking tussen de verschillende teams.

Alleen op die manier kunnen er met de juiste regelmaat back-ups van de juiste data in de juiste omgevingen worden gemaakt in aansluiting op de uiteenlopende behoeften van klanten. Dat betekent dat de CIO en de CTO nauw moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat alle IT-systemen binnen en buiten de organisatie zodanig zijn ingericht dat ze ondersteuning voor al deze aspecten bieden en bijdragen aan een veerkrachtiger infrastructuur.

Klanten verwachten betrouwbare IT-diensten. Daarom is het niet langer voldoende om back-ups te behandelen als een kluis met gouden kopieën die in zeldzame noodgevallen geopend kan worden. Een moderne back-upstrategie beschouwt back-ups als een kernonderdeel van de data-infrastructuur die tot op de seconde up-to-date moeten worden gehouden binnen alle relevante systemen en omgevingen. Als het dan vroeg of laat van een incident komt, kunnen alle gegevens dan in een kwestie van seconden worden hersteld. Dit is de enige manier waarop bedrijven het vertrouwen van klanten kunnen behouden en zich vrij te waren van ICT-storingen die bij veel bedrijven helaas een realiteit zijn.

Gijsbert Janssen van Doorn is Tech Evangelist bij Zerto