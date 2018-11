Wie onderhoudt je infrastructuur: fabrikant of derde partij?

En dat terwijl een organisatie toch al snel tussen de 30 en 70 procent onderhoudskosten kan besparen op infrastructuur met TPM.

TPM is het onderhoud en herstel van jouw IT-infrastructuur en de bijbehorende applicaties bij een andere partij dan de fabrikant van de hardware (IBM, HP, DELL-EMC, NetApp, Cisco, etc.). De TPM-partij zorgt ervoor dat jouw apparatuur in de beste condities wordt onderhouden, met strikte SLA's zodat je op de afgesproken tijd antwoord en reparatie kunt verwachten. De hierboven genoemde besparing ligt in de onderhoudskosten die de TPM-partij rekent. Maar wanneer is het nou tijd om deze service te overwegen? Ik geef je vijf signalen.

Infrastructuur nadert het garantie-einde

Fabrikanten geven je meestal drie jaar garantie op servers, storage en netwerkinfrastructuur. Daarna kan dit verlengd worden tot een vierde en vijfde jaar. Elk volgend jaar vereist een nieuwe (en meestal dure) overeenkomst. Met TPM is het goedkoper om bestaande apparatuur te behouden in plaats van het in te wisselen voor nieuwe spullen. Bij duurdere en/of kritische infrastructuur wil je deze toch liever nog even behouden als het allemaal nog goed functioneert Een te snelle migratie levert onmiskenbare risico's op en nieuwe ongewenste onnodige kosten.

Er staat een verandering van infrastructuurarchitectuur op stapel

Een verandering van fabrikant is zelden een big bang, zeker wanneer het over storage of networking gaat. De introductie van nieuwe technologieën als hyperconverged systemen, software defined datacenters, private cloud gaat geleidelijk aan. Maar het geleidelijk uitfaseren van bestaande infrastructuur gaat lang niet altijd even makkelijk. Organisaties zoeken hierbij flexibiliteit en willen niet vastzitten aan een inflexibel support contract voor een lange periode. Third Party Maintenance partners bieden maandelijkse overeenkomsten, waardoor een organisatie niet vast zit voor de lange termijn. Hiermee wordt de legacy infrastructuur draaiende gehouden en de migratierisico's beperkt.

De infrastructuur bestaat uit diverse merken

Als een infrastructuur uit verschillende merken bestaat, zijn er ook verschillende onderhoudscontracten, verschillende SLA's en verschillende contactpersonen. Dat leidt in bijna alle gevallen tot onduidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Een TPM-partner biedt één contract, één factuur en één telefoonnummer voor de volledige setup, ongeacht het aantal merken.

De vernieuwing van het onderhoudscontract verloopt roestig

Is de infrastructuur afkomstig van verschillende fabrikanten en business partners, dan kan het beheren van de onderhoudscontracten een stressvolle bezigheid zijn. Fabrikanten berekenen immers extra kosten zodra een deadline verstreken is. Het administratieve werk om deze kosten door de afdeling inkoop te laten goedkeuren vergt moeite. Een TPM-organisatie consolideert al deze verschillende contracten in één flexibele overeenkomst, met zelfs de vooraf betaalde service packs, verzorgd door de fabrikant.

Er zijn te veel brandjes te blussen om ze te voorkomen

Systemen kunnen aangeven dat er een incident aankomt. Zo worden problemen geïdentificeerd voordat er een impact is voor de gebruikers: 24/7 monitoring van de gezondheidstoestand van de hardware, pre-failure alerts, automatische call logging en engineer dispatch. De meeste fabrikanten bieden dit aan, maar beperken hun aanpak enkel tot hun eigen systemen. Een TPM-partij biedt uniforme, proactieve support aan voor alle systemen, ongeacht het merk in het datacenter: één monitoring node, één console, één escalatieproces.