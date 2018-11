Beveiliging en ITSM: twee dynamische IT-silo's

Om aan de dagelijkse prioriteiten en de directe eisen van deze IT-domeinen tegemoet te komen zien wij echter vaak dat security- en servicemanagement onafhankelijk van elkaar werken: als onafhankelijke silo's. Maar omdat de wereld om ons heen blijft veranderen, de cadans van het bedrijfsleven versnelt en de technologie sneller dan ooit evolueert, moeten we een nieuw niveau van samenwerking en synchronisatie bereiken tussen de teams, processen, oplossingen en technologieën van security en service management. Meer dan ooit moeten deze titanen van de IT nauw gaan samenwerken om de prestaties van IT en van het bedrijf te verbeteren.

Laten we een paar synergiën bekijken die mogelijk worden wanneer security en ITSM nauw op elkaar zijn afgestemd.

Automatisering

Automatisering zal IT in de komende vijf tot tien jaar opnieuw vormgeven. In deze transformatie van een handmatige, werkintensieve IT naar een geautomatiseerde IT, zullen we onder ogen moeten komen dat de afzonderlijke elementen van IT niet onafhankelijk kunnen werken. We kunnen bijvoorbeeld niet eenvoudig het goedkeuringsproces voor ITSM automatiseren zonder de juiste beveiligingsopties in te bouwen. Het toezicht op security is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat we geen risico's creëren bij het aanpassen van de IT-infrastructuur. Met de groei van wereldwijde bedreigingen moet vrijwel elke actie gevalideerd worden via onze security practice s. We willen bovendien dat onze geautomatiseerde processen de best practices van governance omvatten, waaronder ITIL, Agile en DevOps om er maar een paar te noemen. Deze principes moeten zorgvuldig in onze geautomatiseerde workflow worden geïmplementeerd.

Doordachte automatisering heeft het unieke vermogen om vrijwel alles in IT te veranderen en daarmee het dagelijkse profiel van het bedrijf te veranderen. Maar automatisering mag het risico voor het bedrijf niet vergroten.

Servicecatalogi

Een effectieve catalogus biedt een snelle dienstenoplevering, en catalogi zullen steeds vaker ingezet worden voor dienstverlening aan zowel IT als de business. Maar nogmaals, eenvoudige dienstverlening zonder de juiste security practices , zijn niet langer aanvaardbaar.

Omdat de servicecatalogus meer toegang tot de bedrijfsmiddelen en services van IT biedt, is het juiste beveiligingsniveau belangrijker dan ooit. Dit is weer een voorbeeld waarbij het servicemanagementteam nauw moet samenwerken met security om ervoor te zorgen dat IT snel geweldige service levert, risico's voor het bedrijf beheert en geen extra beveiligingsrisico's creëert. Een algemene servicecatalogusaanvraag is bijvoorbeeld het 'onboarden' van een nieuwe medewerker. Bij dit proces zijn veel van onze systemen betrokken en omvat onder meer de levering van een laptop/desktop en een bedrijfstelefoon. De betrokkenheid van security bij dit volledige proces is van essentieel belang.

Groei van de servicecatalogus moet worden gemodereerd met de juiste beveiliging.

Selfservice

Selfservice wordt steeds meer het standaardmodel van IT. Selfservice is aantrekkelijk omdat we overal, altijd en snel toegang tot IT-bronnen en -diensten kunnen hebben. En het aanbod van IT zal uiteindelijk waarschijnlijk ook aan de business worden aangeboden.

Dit is volkomen logisch als we bedenken dat de agenda voor IT en de agenda van de business steeds meer op elkaar zijn afgestemd en dat de samenwerking tussen IT en de business voor onze ogen vorm krijgt.

We hebben het geluk deel uit te maken van een transformatie van IT die een meer proactieve, meer strategische IT oplevert. Dit komt natuurlijk niet zonder verantwoordelijkheid. Een primair voorbeeld hiervan is niet alleen de betrokkenheid van security bij het selfservice-aanbod, maar ook een steeds geavanceerder en flexibeler beveiligingsmodel dat de flexibiliteit van onze selfservice-modellen niet beperkt - terwijl het tegelijkertijd wereldklasse beveiliging biedt voor het bedrijf.

De combinatie van agile en schaalbare selfservice en een eersteklas beveiligingsmodel is daadwerkelijk van strategisch belang voor het bedrijf.

Modern Workforce

Het mobiele personeel maakt gebruik van een steeds groter aantal mobiele apparaten. Wellicht laat dit specifieke deel van de markt een grotere vooruitgang op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit zien dan welk ander deel van de technologiemarkt dan ook.

Het bedrijfsleven profiteert net zo goed van de vooruitgang van zakelijke technologie en applicaties, als van de vele ontwikkelingen op de consumentenmarkt. Voor zakelijk gebruik hebben deze mobiele apparaten ook 24 uur per dag en vanaf vrijwel elke locatie toegang tot bedrijfsmiddelen.

Dit is geen tijdelijk model - de kracht van overal en altijd zal blijven bestaan. Dit is logisch vanuit een agile bedrijfsstandpunt, maar schept een aanzienlijk aantal nieuwe beveiligingsproblemen. Nogmaals, we moeten security betrekken wanneer nieuwe mobiele toegangsmodellen en bedrijfsprocessen blijven groeien. We denken natuurlijk aan de apparaten die we tegenwoordig kennen, inclusief smartphones en tablets. Maar de uitdaging wordt al snel groter als we bedenken dat we de komende jaren waarschijnlijk nieuwe apparaten zullen zien die veel verder gaan dan wat we vandaag kennen. Dit is nog maar het begin.

Positieve bedrijfsimpact en het creëren van nieuwe bedrijfsrisico's liggen dicht bij elkaar. We hebben de gecombineerde inspanningen van security en ITSM nodig om de waarde van de groeiende mobiele beroepsbevolking te maximaliseren.

Als het goed wordt uitgevoerd, halen de gezamenlijke inspanningen en strategieën van security en ITSM het beste uit automatisering, servicecatalogi, selfservice en mobiele modellen. Bovendien versnellen we zo de transformatie van IT met een innovatiesnelheid die organisaties vooruithelpt. Dit is de spannende toekomst van IT, gebaseerd op de gezamenlijke inspanningen van Security en ITSM.