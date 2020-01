Edge cruciaal voor realtime ervaring

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook wij de afgelopen jaren niet bijster veel van en over Zebra hebben gehoord. Het voornaamste nieuws de afgelopen jaren dat ons bereikte was de overname van een onderdeel van Zebra door Extreme Networks, waarmee dat bedrijf langzaam maar zeker zijn huidige vorm kreeg (lees hier een artikel over hoe dat tot stand kwam). Verder zien we regelmatig het logo van het bedrijf op een handscanner van de DHL-bezorger staan, als die weer eens een pakje komt afleveren. Hoog tijd dus om ons eens wat meer te verdiepen in waar men nog meer mee bezig is bij Zebra. Daar werkten Zweers, MD Benelux, en Chip Yager, de VP Corporate Strategy die toevallig in ons land was, graag aan mee.

Succesvol bedrijf

Op zich is het niet zo gek dat Zebra graag vertelt over waar het mee bezig is. Het gaat namelijk bijzonder goed met het 50 jaar oude bedrijf, stipt Zweers aan het begin van ons gesprek aan. De omzet is met 4,2 miljard dollar goed, maar vooral de aandelenkoers is ontploft de afgelopen tijd. In een jaar tijd van net onder de 160 dollar naar ruim 250 dollar per aandeel is een enorme sprong. Vandaar ook dat de marktwaarde van Zebra op dit moment wordt geraamd op bijna 14 miljard dollar.

Het is daarnaast ook nog eens een zeer winstgevend bedrijf, dat hard groeit, zowel wereldwijd als lokaal hier in de Benelux. Men haalt ook de nodige zeer serieuze klanten binnen. Zoals al aangegeven is DHL een klant, maar recent is ook United States Postal Service binnengehaald, wat een afzet van 300.000 devices betekent. Tel hierbij de mogelijkheden in bijvoorbeeld retail bij op, waar zelfscannen uiteraard zorgt voor steeds meer vraag, en de markt ziet er zeer gezond uit voor Zebra.

Om succesvol te blijven, investeert Zebra op het moment ook in acquisities, om de mogelijkheden van wat ze te bieden hebben nog verder uit te breiden. Denk hierbij aan overnames op het gebied van sensing technologie, maar ook prescriptive analytics en computer vision.

Van producten naar oplossingen

Zebra zelf zit op dit moment in een transitiefase, waarbij er meer en meer richting oplossingen wordt toegewerkt in het aanbod, weg van pure hardware/producten. Dat wil zeggen, het moet niet meer zozeer louter om de verkoop van de scanners en printers gaan, maar om datgene wat je ermee kunt in de praktijk. Daarvoor is bijvoorbeeld ook software nodig, die ervoor zorgt dat alles soepel verloopt en verbinding maakt met de relevante databronnen.

Je zou kunnen zeggen dat men bij Zebra bezig is om hun specifieke edge-omgeving aan te bieden als een geïntegreerde oplossing. Een belangrijk onderdeel hiervan is wat Zebra FulfillmentEdge noemt. Dit is een executielaag die in de omgeving van de klant draait en het geheel slimmer en volgens Yager ook gebruiksvriendelijker maakt. Denk hierbij aan het beschikbaar maken van de juiste data via slimme brillen, bijvoorbeeld voor orderpikkers in magazijnen. Yager laat een filmpje zien waarin een medewerker op zo'n bril precies ziet hoeveel eenheden er uit welk vakje in welke bak moeten worden gelegd. De mapping van het magazijn wordt hierbij in de omgeving van Zebra ingevoerd, waarna deze informatie beschikbaar gesteld kan worden.

"Uiteindelijk zit Zebra ook meer en meer in de business van data verzamelen," zo geeft Yager aan. Na het verzamelen van de data, kan Zebra er de nodige analytics op doen, om het dan vervolgens ISV's toegang te geven tot het dataplatform, dat door het leven gaat als Savanna. Zo kunnen die applicaties bouwen die beter aansluiten op de werkelijkheid, terwijl het ook het aanbod van Zebra versterkt uiteraard. Soortgelijke ontwikkelingen zien we op dit moment overal in de markt, of het nu Citrix is die ISV's de mogelijkheid wil bieden om applicaties (tijdelijk) in hun cloudomgeving te hosten, of Palo Alto die haar datalake openstelt voor third party ontwikkelaars.

Realtime als doel

Zebra is actief in een verscheidenheid aan sectoren: retail, transport, overheden, healthcare zijn enkele die Yager eruit pikt. Is het mogelijk om daar een grootste gemene deler uit te halen, als het gaat om wat er speelt en waar vraag naar is? "Geen twee sectoren hebben exact dezelfde wensen uiteraard, maar een ding springt er wel uit en dat is de wens om steeds meer richting een realtime-benadering te gaan," geeft hij aan.

In het verleden hebben veel klanten veel geïnvesteerd in centrale systemen, zoals ERP en WMS, maar daar kun je tegenwoordig het verschil niet meer mee maken ten opzichte van de concurrentie. "Er wordt nu meer en meer geïnvesteerd in edge-systemen, omdat realtime alleen mogelijk is met een dergelijk systeem," legt Yager verder uit. Als voorbeeld geeft hij pakketdiensten. Als je tot op het kwartier nauwkeurig wilt weten wanneer een koerier langskomt, dan moet je intelligentie in de bezorgvoertuigen hebben.

Healthcare als groeimarkt

Een van de sectoren waarin Yager de meeste beweging ziet, is er een waar nog veel terrein moet worden goedgemaakt op het gebied van IT in het algemeen, namelijk healthcare. Het gaat hierbij dan niet alleen om de IT-infrastructuur, maar ook de impact daarvan op de patiënten. Het idee is dat je met betere oplossingen ook een betere dienstverlening kunt leveren aan het bed. En ook simpelweg meer tijd hebt om dat cruciale onderdeel van het werk te doen.

Als voorbeeld hiervan noemt Yager het probleem van de zoekgeraakte spullen in ziekenhuizen. Hij haalt onderzoek aan waaruit blijkt dat 30 procent van het materieel eigenlijk continu zoek is. Asset management is dan dus noodzakelijk, waarbij sensoren aan zaken zoals rolstoelen en dergelijke worden toegevoegd. Deze worden dan gekoppeld aan de apparaten van Zebra die het personeel sowieso al bij zich dragen.

Dat laatste (de aanwezigheid van de endpoints bij het personeel) maakt een partij zoals Zebra volgens Yager beter gepositioneerd om asset management te doen dan bijvoorbeeld een netwerkleverancier, die het integreert in het aanbod van access points. Dan heb je dat voordeel van de nagenoeg vanzelfsprekende integratie van de assets en de endpoints niet, volgens hem.

Niet alleen maar software

Het mag duidelijk zijn dat bij het verschuiven van hardware naar oplossingen ook meer software komt kijken. Voor een deel wordt dit opgepakt door partners/ISV's. Bij Zebra zelf ligt er toch ook steeds meer nadruk op. Een goed voorbeeld hiervan is de recente overname van Profitect, inmiddels een deel van Zebra Prescriptive Analytics (ZPA).

Met ZPA is het mogelijk om met behulp van een dosis machine learning allerlei zaken te optimaliseren. Denk hierbij aan het analyseren van welke producten bijgevuld moeten worden door het monitoren van sales en inventory data. Je kunt het bijvoorbeeld ook gebruiken om acties te evalueren die je in meerdere vestigingen hebt lopen, om per vestiging de optimale aanbiedingen te kunnen doen.

Je zou je kunnen afvragen of de nadruk op de oplossing in plaats van louter de hardware ook niet uit nood geboren is. Dat er simpelweg niet meer zoveel innovatie plaatsvindt in de hardware die Zebra levert. Dat is zeer zeker niet het geval, verzekert Yager ons. "Denk alleen maar aan de overgang van 1D (laser) naar 2D (beeld) op het gebied van scanning, of aan de overstap van embedded Windows naar Android voor mobiele computers," geeft hij twee voorbeelden. Dat laatste houdt in dat de software zeer kort op de hardware moet worden gebouwd, iets wat weer per industrie verschillend is.

Al met al is het ons in ieder geval duidelijk dat er zowel op het gebied van software als hardware nog voldoende rek zit in de activiteiten van Zebra. Het zou ons niet verbazen als het bedrijf stevig door blijft groeien. Er lijkt in ieder geval een duidelijke visie aanwezig te zijn over waar men heen wil. Nu is het zaak om die nog verder te vervullen, iets wat we nauwgezet zullen blijven volgen.