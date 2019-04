10 tech trends in het hoger onderwijs

Vier technologieën die cruciaal zullen zijn in de onderwijsmarkt zijn: cross-life-cycle CRM-platforms, slimme campussen, draadloze presentatietechnologieën en loopbaansoftware.

Gartner zegt dat CIO's in het hoger onderwijs die werken aan digitale strategieën een "bi-modale" benadering moeten nastreven die het behoud van belangrijke systemen omvat en tegelijkertijd een speciale eenheid creëert die innovatie kan onderzoeken.

CIO's moeten doelgericht technologie uitproberen, zodat ze niet vastzitten in eindeloze pilots. Zij moeten "ervoor zorgen dat ze een proces en een tijdslijn hebben om elke technologie te evalueren en een beslissing te nemen", aldus Gartner.

Belangrijk is dat ze een uitgebalanceerd technologieprojectportfolio moeten creëren door technologieën te mixen, die geleidelijk aan nieuwe mogelijkheden (draadloze presentatietechnologieën) mogelijk maken met technologie die bestaande processen (cross-life-cycle CRM) optimaliseert, evenals technologie die instellingen transformeert (digitale referenties).

De top 10 van strategische technologieën omvat:

Volgende generatie beveiliging en risicomanagement

Er zijn een verscheidenheid van factoren - globale regelgevende naleving, groeiend IoT-landschap, uitbreidend software-as-a-service (SaaS) portefeuille - die hoger onderwijsinstellingen dwingen om veiligheid en risicovraagstukken met een multidimensionale strategie aan te pakken, meent Gartner.

Kunstmatige intelligentie conversatie-interface

AI-gespreksinterfaces zijn een subset van conversational user interfaces (CUI's), waarin gebruikers- en machineinteracties plaatsvinden in de gesproken of geschreven natuurlijke taal van de gebruiker. CUI's dwingen de machine interface te leren wat de gebruiker wil, in plaats van dat de gebruiker de software moet voeden, wat de gebruiker tijd bespaart, de tevredenheid van de studenten verhoogt en 24/7 beschikbaar is.

Slimme campus

Een slimme campus is een fysieke of digitale omgeving waarin mensen en technologie-gestuurde systemen met elkaar interageren om meer meeslepende en geautomatiseerde ervaringen te creëren voor universitaire belanghebbenden. Slimme campusinitiatieven staan nog in de kinderschoenen, maar er is een toenemende interesse in het hoger onderwijs.

Voorspellende analyse

Voorspellende analyses maken gebruik van historische gegevens om patronen te herkennen en waarschijnlijke resultaten te beoordelen met behulp van statistische of machine learning-technieken. Ze kunnen helpen bij alles, van het berekenen van de vraag van studenten naar een bepaalde cursus of het identificeren van studenten die het risico lopen om te falen, af te zien of over te stappen.

Nudge technologie

Nudge tech is een verzameling technologieën - cloud, mobiel, mobiel, sociaal en data - die samenwerken om tijdig gepersonaliseerde interactie met studenten, personeel en faculteit te realiseren, zoals een just-in-time tekst (SMS) reminder voor de les.

Digitale legitimatietechnologieën

Digitale referenties zijn een natuurlijke evolutie ten opzichte van traditionele referenties in het elimineren van fraude. De volwassenheid van technologieën zoals blockchain en data-encryptie, gekoppeld aan de evolutie van professionele netwerksites, zijn de drijvende kracht achter een verandering in de levering van hoger onderwijs referenties. De studenten, de faculteit en de instellingen voor hoger onderwijs waarvan zij deel uitmaken, beginnen de mogelijkheid te verwachten om snel en vrijelijk credentials uit te wisselen om het verificatie- en rekruteringsproces te verbeteren, aldus Gartner.

Hybride integratieplatforms

Onderwijsaanbieders maken gebruik van cloud-gebaseerde bedrijfsapplicaties, wat resulteert in een hybride portfolio van cloud- en on-premisesystemen. Toevoegend aan de complexiteit van de veelvoudige integratiemogelijkheden die de hybride benadering vereist is de aanwezigheid van de customer relations manager (CRM) en het leermanagementsysteem (LMS), zegt Gartner.

Een hybride integratieplatform (HIP) maakt gebruik van de beste in-the-cloud en on-premises integratiebenaderingen en wordt al snel het referentiekader voor de volgende generatie integratie-infrastructuur.

Loopbaansoftware

Het belang van loopbaansoftware heeft wereldwijd een hoogtepunt bereikt nu onderwijsinstellingen steeds meer verantwoordelijk worden voor de resultaten van hun studenten na hun afstuderen.

Student cross-life cycle CRM

Studenten cross-life cycle CRM's creëren een campusbreed, 360 graden beeld van een student in zijn of haar belangrijkste onderwijsfasen, beginnend met de pre-college en door prospects, sollicitanten, ingeschrevenen, afgestudeerden en alumni-status. Historisch zijn de meeste hogere onderwijs CRM-implementaties geïnitieerd door de functionele behoeften van individuele afdelingen zonder een bijdrage van de student, zegt Gartner.

Draadloze presentatietechnologieën

Deze technologieën stellen gebruikers in staat om materiaal van een computer of mobiel apparaat op een scherm te projecteren met behulp van een draadloos netwerk, in plaats van vaste verbindingen.