Waarom blije developers leiden tot blije klanten

"We kennen het allemaal: je probeert zo goed mogelijk en zo veel mogelijk werk te verzetten, maar de software die je gebruikt werkt niet goed. Of het heeft een bug waar omheen je moet werken. Of het heeft niet de juiste featureset die bij je behoeften past, soms nèt niet. Dat maakt alles moeilijker, levert frustraties op en daardoor kan je niet efficiënt of effectief genoeg werken", zegt Greg Law, oprichter van Undo, een startup die zich richt op softwarekwaliteit.

Dat betekent dus dat je niet genoeg voldoet aan de behoeften en de eisen van de klant, en dat is een groot probleem. Zeker in deze digitale wereld, waarin iedereen social media gebruikt, betekent dat dat klanten makkelijk hun frustraties kwijt kunnen met maar een paar toetsaanslagen, en dat kan een directe impact hebben op je bedrijfsresultaat.

Door je software-ontwikkelaars blij, tevreden, betrokken en productief te houden kan je bijdragen aan het geluk van je klanten, zegt Law, en dat leidt tot betere bedrijfsresultaten.

De omgeving doet ertoe

"Menselijke wezens hebben een hoog niveau van focus en concentratie nodig in het schrijven van kwaliteitscode", zegt Law, "en ze hebben vrijheid nodig om creatief te zijn. Ze moeten de ruimte krijgen om hun eigen beslissingen te maken, in een comfortabele werksfeer en met de middelen die ze nodig hebben om hun werk goed te doen."

Gelukkige en betrokken ontwikkelaars kunnen resultaten afleveren van hoge kwaliteit, wat een impact heeft op ieder ander die betrokken is bij de ontwikkeling, uitlevering, marketing en verkoop van het product, voegt Law eraan toe. Het is een stuk makkelijker om een kwaliteitsproduct te vermarkten en te verkopen als die aan de klantbehoefte voldoet, en dus heeft het meer aantrekkingskracht in de markt.

De koninklijke behandeling

Slimme bedrijven begrijpen dit, en daarom worden developers in deze moeilijke arbeidsmarkt behandelt als koningen. Ze krijgen goede salarissen, de mogelijkheid op afstand te werken, extraatjes als sportabonnementen, lunch, extra vrije tijd en dat soort zaken, zegt Law.

De bedrijven die dat snappen en hun mensen goed behandelen zien resultaat van die investering doordat ze toptalenten binnen halen en terwijl dergelijke extra's wat overdreven lijken is het juist winstgevend op de langere termijn.

"Een software-ontwikkelaar die maar een klein beetje beter is dan de concurrentie kan exponentieel meer opleveren dan dat je moet investeren", zegt Law. "Het lijkt wat dat betreft op topsport. Als jouw talent slechts 1 procent beter is, vertaalt dat zich in een enorm voordeel."

Organisaties die dergelijke investeringen niet willen maken, houden zichzelf voor de gek, zegt

Chris O'Malley, de CEO van mainframetechnologiebedrijf Compuware. Het is haast onmogelijk om hieraan te ontsnappen en dergelijke specialistische vaardigheden en kunde via outsourcing te vinden. Dus wil je blijven concurreren zal je ervoor moeten betalen. Zelfs startups met beperkte budgetten kunnen zaken bieden die aantrekkelijk zijn voor ontwikkelaars, dus het gaat niet alleen om financiële tegemoetkomingen, zegt O'Malley.

Pas je aan

"CIO's moeten begrijpen hoe deze markt zich heeft ontwikkeld en zich daaraan aanpassen", vervolgt O'Malley. "Deze developers zijn essentieel voor jouw concurrentievermogen, dus je moet in staat zijn de lat hoog te leggen en in erin te investeren. De omgeving waarin ze werken is belangrijk. Ze willen interessante dingen doen, en de aard van het werk is net zo belangrijk als hoe veel je betaalt."

Dat geldt voor Law evenzeer. Hij zegt dat zijn bedrijf, als startup, niet altijd op eenzelfde financieel niveau kan zitten als de concurrentie, maar dat de startup-atmosfeer, de nieuwe en innovatieve projecten en de kans om onderscheidend te zijn naar klanten en markt toe, toptalenten aantrekken. En dat leidt vooral tot een betere klantbeleving.

"Je moet inventief en innovatief zijn, zoeken naar een werkbare situatie en jezelf onderscheiden om blije klanten te creëren", zegt O'Malley. "Omdat als je dat niet doet, je jezelf en je bedrijf tekort doet, je klanten tekort doet en je developers tekort doet. En bovenal: het is zelfmoord."