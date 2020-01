Citizen development is het antwoord op schaduw IT

De groeiende vraag naar software heeft geleid tot pseudo-programmeurs die, hoewel ze geen professionele ontwikkelaars zijn, applicaties bouwen die hun business lines krachtiger maken. Deze zogenaamde "citizen developers" (cit-devs) bouwen apps omdat IT niet de software kan leveren wanneer ze die nodig hebben.

Cit-devs vallen in twee kampen: degenen die niet coderen, en power users die minimaal coderen. Eenenveertig procent van de ondervraagden uit het bedrijfsleven ontplooit actieve cit-dev-initiatieven, terwijl nog eens twintig procent van de ondervraagden een evaluatie uitvoert of van plan is te starten, volgens een onderzoek van Gartner, waarin wordt voorspeld dat het aantal actieve cit-devs tegen 2023 minstens vier keer zo groot zal zijn als het aantal professionele ontwikkelaars.

"Het aantal mensen dat kan deelnemen aan de ontwikkeling van citizen development groeit exponentieel", zegt Chris Obdam, CEO van het Nederlandse Betty Blocks, dat software maakt die gebruikers in staat stelt om apps te bouwen zonder te coderen. "Ze zien dat de IT-afdeling niet thuis geeft en schaduw-IT wordt gecreëerd omdat de business steeds meer gefrustreerd raakt."

Die vermelding van schaduw-IT is cruciaal: sommige citizen development van burgers worden gesanctioneerd, terwijl andere niet worden gesanctioneerd. Maar of het nu met of zonder kennis van IT gebeurt, cit-dev vormt een nieuwe uitdaging voor CIO's die moeten beslissen of ze dit soort programmeurs moeten ondersteunen of dwarsbomen. Er staat veel op het spel: Zonder toezicht op citizen development weten CIO's niet welke tools en platformen worden gebruikt en hoe data worden beheerd, waardoor hun bedrijven worden blootgesteld aan beveiligings- en privacyrisico's.

Van macro's tot bedrijfskritische apps

Citizen development vindt zijn wortels in de Lotus Notes/Domino van IBM en in het pakket aan productiviteitsapplicaties van Microsoft. Zakelijk personeel begon met het bouwen van macro's - kleine programma's die taken automatiseren om tijd te besparen - voor Excel. Anderen maakten bestanden voor de opslag van gegevens met behulp van Access database management systeem. En veel werknemers bouwden enterprise portals, of intranetten, met behulp van SharePoint.

Cit-devs maakten later meer geavanceerde apps, zoals rapporten voor business intelligence en andere functies. Gegevensverzameling, workflow-orkestratie en het automatiseren van het vastleggen van gegevens zijn de top drie van de applicatietypen die vandaag de dag door citizen developers worden gemaakt, aldus Gartner-analist Jason Wong.

In veel gevallen besparen deze doe-het-zelfprojecten de druk bezette IT-afdelingen de noodzaak om professionele ontwikkelaars een oplossing te ontwikkelen voor deze ad-hoc business-vraagstukken. Maar cit-devs kunnen vaak hun eigen creaties niet onderhouden, vooral omdat meer gebruikers de tool gebruiken, zegt Paulo Rosado, CEO van softwaremaker OutSystems. Het ontbreekt hen aan de vaardigheden om hun apps aan te passen en te refactoren - waarvan sommige missiekritisch worden - laat staan om te gaan met de repositories van de gegevens die de apps creëren.

Stel dat een cit-dev een klein rapport maakt met wat graphics met behulp van een low-end BI-tool, zegt Rosado. Die lichtgewicht app wordt zo kritisch voor de dagelijkse workflow dat de medewerkers van de afdeling dat rapport beschikbaar willen hebben in een mobiele app. Andere medewerkers willen niet alleen een mobiele app, maar verwachten ook dat deze zakelijke transacties mogelijk maakt. Maar de mogelijkheden van die cit-dev gaan niet verder dan de desktopversie; het ontbreekt hem aan de mogelijkheid om de software die hij heeft gemaakt te schalen.

"Ze [cit-devs] bereiken beperkingen die, als ze niet worden aangepakt, werkelijk schadelijke schaduw-IT creëren," zegt Rosado. En dat is wanneer IT wordt ingeschakeld om hen te redden van hun eigen software Frankensteins.

De kracht van lage-code-platforms

Maar CIO's en cit-devs krijgen hulp van zogenaamde low-code of no-code platformen die cit-devs in staat stellen om software te bouwen met minimale of geen codering. Met deze tools regelen cit-devs applicatiecomponenten, inclusief data en logica, via drag-and-drop interfaces in een proces dat verwant is aan het samenvoegen van digitale Lego-blokken in een applicatie-workflow. Voor lowcodetools is het echter wel nodig om scripten te schrijven om toegang te krijgen tot oudere apps, om rapporten te maken of om aangepaste interfaces te bouwen.

Salesforce.com, Microsoft, Mendix, OutSystems en Appian leiden een markt van bijna 20 low-code leveranciers, volgens marktonderzoek van Gartner.

Obdam van Betty Blocks zegt dat de platforms snel worden opgepikt door digitale natives, met inbegrip van vele Millennial en Generatie Z-werkers, die over het algemeen de neiging hebben om meer te weten te komen over het consumeren van software. Maar "uiteindelijk gaat het niet om tooling, maar om het oplossen van problemen die de business heeft", zegt Obdam.

Outsystems' Rosado zegt dat bedrijven zoals Toyota en Humana het Developers Studio-platform van zijn bedrijf gebruiken om iets te bouwen van eenvoudige vormen en workflows naar mobiele apps en reactieve websites.

Elk low-code platform heeft zijn nuances, maar zij allen geven IT de capaciteit om toezicht te houden, en in sommige gevallen te controleren hoe cit-devs software bouwen. Dit geeft de ontwikkelaars de vrijheid om te bouwen wat ze nodig hebben voor hun afdeling, terwijl ze CIO's in staat stellen om vangrails te creëren die de onderneming zullen beschermen.

"Een van de verschillen tussen nu en het verleden is dat deze platforms je instrumenten geven om de inzet te regelen", zegt Forrester Research-analist John Rymer, die schat dat de helft van zijn onderzoeken gaat over cit-dev- en low-code-platforms. Rymer voegt hieraan toe dat het in staat stellen van cit-devs om software te bouwen onder een formeel governancemodel een topprioriteit is voor zijn klanten.

Een draaiboek voor CIO's die met cit-devs werken

Tech- en businessmedewerkers moeten samenwerken aan initiatieven op het gebied van citizen development, waarbij IT het bedrijf in staat stelt om selfservice-capaciteiten te ontwikkelen met een identiteit en veiligheid die zijn gebakken in de low-code of no-code software die zij kiezen. CIO's kunnen deze taak delegeren aan applicatiemanagers, die samenwerken met business managers om cit-devs te identificeren en in dienst te nemen. Deze verschuiving stelt IT in staat om te transformeren van het altijd in controle zijn van operations naar het zijn van een facilitator, zegt Obdam.

Een basisdraaiboek zou er zo uit kunnen zien:

Identificeer de belangrijkste cit-dev/shadow IT-uitvoerders. Kijk naar welke business units al actief zijn in de schaduw IT of cit-dev, zegt Gartner's Wong. Operations is de meest waarschijnlijke business unit om cit-dev te adopteren, gevolgd door productontwikkeling, financiën, klantenservice en HR.

Zoek de powerusers. Deze gebruikers, die waarschijnlijk de diepste kennis en applicatie-domein expertise zullen hebben, zullen dienen als cit-dev evangelisten. Werk samen met hen en hun business unit leiders om vertrouwen op te bouwen.

Definieer grenzen. Identificeer welke cit-dev activiteiten veilig zijn, wat professionele ondersteuning van de ontwikkelaars vereist, en wat een strikt IT-toezicht of zelfs volledig off limits zou vereisen, zegt Wong.

Kies een platform. Selecteer een low-codetool die het beste werkt voor jouw organisatie, idealiter een tool met volledige auditmogelijkheden waarmee een overkoepelende organisatie gegevens kan bijhouden, inclusief welke gebruikers de tool gebruiken, hoe en waar.

Ongeacht welk platform je kiest en welke governancemodus je gebruikt - van white-listing-apps tot het instellen van granulaire datapermissies - is empowerment in plaats van het dwarsbomen van cit-devs de juiste manier om te gaan. De realiteit is dat je niet genoeg professionele ontwikkelaars zult hebben om de software te bouwen die jouw bedrijf nodig heeft, dus waarom zou je cit-devs niet in staat stellen om de last te verlichten?

"We moeten de beroepsbevolking die software maakt uitbreiden," zegt Rymer. "Zo simpel is het." Plus, voegt hij eraan toe, "je krijgt alleen maar meer schaduw IT als je dit niet voor elkaar krijgt."