Iedereen kan apps maken om de business te versnellen

Het feit dat de IT-infrastructuur in veel gevallen nog opgedeeld is in silo's, zorgt ervoor dat er te veel tijd en budget gespendeerd wordt aan het laten draaien van de IT-omgeving. IT-afdelingen komen hierdoor niet toe aan het introduceren van nieuwe ideeën om de business te laten groeien. Gebruikers binnen een organisatie kloppen daarentegen wel aan bij de IT-afdeling met nieuwe ideeën, maar daar is vaak geen tijd voor. En dat terwijl structureel contact tussen IT en business om doelstellingen, wensen en eisen af te stemmen, juist van groot belang is voor de ontwikkeling van een organisatie. Dus hoe zorg je er voor dat je IT een enabler wordt binnen je organisatie in plaats van een vertrager?

Het IDG Contributor Network geeft jou als IT-professional of opiniemaker een platform als je je kennis of mening wil delen met collega's via de websites van IDG: CIO.nl, CSO.nl, Computerworld.nl, Webwereld.nl en CxO.nl. Analisten, experts en IT-professionals kunnen deelnemen aan het platform als zij hun collega's van originele content kunnen voorzien. We accepteren geen promotionele bijdragen of herschreven content. Deelname kan worden aangevraagd via contributor@idg.nl

Marktontwikkeling bijbenen

De kloof tussen wat de IT-afdeling kan ontwikkelen en de vraag vanuit de business wordt steeds groter. Iedereen wordt steeds digitaler en snapt bijvoorbeeld het gebruik van apps beter waardoor ook de vraag hier naar toeneemt. Het ontwikkelen van software kost tijd en de markt ontwikkelt zich in rap tempo waardoor het moeilijk is voor een IT-afdeling om aan alle vraag te voldoen, kijkende naar de andere aspecten van hun werk om een organisatie draaiende te houden.

In de IT vindt een zelfde soort verandering plaats als we de afgelopen jaren bij muziek hebben gezien. Eerst waren er vinylplaten en cd's waarbij de artiest en het platenlabel bepaalden wat je in welke volgorde beluisterde. Toen kwamen onder meer iTunes en Spotify die het mogelijk maken zelf je playlists samen te stellen. Volgens Gartner kan 40% van de werknemers in 2023 zelf naar eigen inzicht zakelijke applicaties samenstellen zoals je nu al playlists kunt maken. Steeds meer organisaties nemen verschillende initiatieven aan om efficiënter en beter te werken om zo toch die marktontwikkelingen bij te benen.

Voorbeelden hiervan zijn scrum en agile werken, no-code / low-code ontwikkelingen maar ook citizen development waarbij je anderen binnen je organisatie, dus buiten de IT-afdeling inzet om zelf laagdrempelig apps te maken. Zo creëer je een verlengstuk van je IT-afdeling en kan IT een enabler zijn door deze ontwikkelingen te faciliteren, in plaats van een vertrager doordat de organisatie moet wachten op tijd en mogelijkheid vanuit de IT-afdeling.

Verhogen productiviteit medewerkers

Door je medewerkers onderdeel te laten worden van je IT-afdeling en door zelf apps te laten maken geef je je IT-afdeling niet alleen meer ruimte en mogelijkheden maar versnel je ook de time-to-market van zakelijke services. Door je IT-afdeling de ruimte te geven om zich op andere dingen te richten, kunnen zij bijvoorbeeld ook werken aan het inzetten van apps die zorgen dat de productiviteit van medewerkers vergroot wordt. Door organisatiebrede apps te introduceren kunnen bijvoorbeeld medewerkers die op de winkelvloer staan gerichter klachten afhandelen en vragen beantwoorden. Ik zie bij verschillende klanten dat hun medewerkers al eigen zakelijke apps ontwikkelen.

Onlangs zag ik een paar medewerkers bij een klant onze low-code technologie gebruiken om een app te maken. Deze hebben zij aan zakelijke stakeholders gepresenteerd en gaven aan dat zij wijzigingen makkelijk konden aanbrengen door componenten onmiddellijk te verplaatsen met minimale inspanning - alles zonder de verbindingen te verbreken met de cloudservices waarop de applicatie vertrouwt. Heel mooi om te zien. Zo zijn er apps om nieuwe producten te ontwikkelen, HR-vragen van medewerkers te beantwoorden, vrijwilligerswerk te plannen en de interne marketing te coördineren. Een heel divers aanbod dus en goede voorbeelden van hoe je je IT-afdeling als enabler in kan zetten en je business kan versnellen.