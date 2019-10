Low-code als brug tussen business en IT

IT wordt gezien als belangrijk binnen organisaties. Toch staan IT en de business soms lijnrecht tegenover elkaar.

IT wordt gezien als belangrijk binnen organisaties. Toch staan IT en de business soms lijnrecht tegenover elkaar.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van Mendix onder ruim 1000 personen die vanuit hun rol binnen hun organisaties een oordeel kunnen geven over de onderwerpen waarover de vragen gaan. Binnen de Benelux hebben 148 mensen meegedaan aan het onderzoek. Mendix ziet de clash tussen de business en IT als belangrijke low-code speler in de wereld regelmatig van dichtbij voorbijkomen bij organisaties. Met low-code en no-code bevindt het bedrijf zich dan ook op de grens van de twee werelden.

We spreken Hans de Visser, VP Product Management bij Mendix, die zich goed heeft verdiept in het onderzoek. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat 70 procent van alle werknemers bij de bevraagde organisaties IT een 'value-creator' vindt. Zelfs 95 procent vindt dat betrokkenheid van IT bij strategische initiatieven waarde toevoegt. In het algemeen denkt men ook dat IT ervoor zorgt dat er sneller op veranderingen ingespeeld kan worden. Dit zijn cijfers van IT en de business samen. Je zou dus denken dat de neuzen dezelfde kant op staan.

Verschillende werelden

Als we voorbij de algemeenheden kijken, dan blijkt er echter een serieus groot gat te bestaan tussen de twee werelden. Zo denkt een veel groter gedeelte van de IT'ers (50 procent) dat er te weinig budget is voor IT-gerelateerde zaken, terwijl dat slechts 32 procent bij de ondervraagden uit de business is.

Ook de rol van legacy wordt volledig verschillend opgevat. 59 procent van de IT'ers benoemt legacy-systemen als belangrijke rem op ontwikkelingen, dat is bij de business slechts 31 procent. Verder lijkt er het nodige onbegrip te zijn vanuit de business over het uitvoeren van ideeën die men heeft. 61 procent stelt dat IT minder dan de helft van hun ideeën daadwerkelijk toepast.

Kijken we naar Shadow IT, dan zien we zo mogelijk nog grotere verschillen. 70 procent van de ondervraagde IT'ers vindt dit in het algemeen een slecht idee, terwijl een bijna even groot percentage (69 procent) van de business dit juist vooral een goed idee vindt. 91 procent van de IT'ers vindt het ronduit gevaarlijk om applicaties te bouwen zonder de impact ervan goed te kennen.

Hieronder zie je ook voor de volledigheid nog de resultaten voor de Benelux. Deze wijken iets af van die van de grotere groep die is ondervraagd.

Alle resultaten van het onderzoek zijn hier te vinden. Mocht je het eens in een infographic willen bekijken, dan kan dat hier.

Niet verrassend

Het mag duidelijk zijn dat er ondanks de overeenstemming over de rol van IT binnen organisaties in het algemeen, veel onbegrip is over hoe een en ander in de praktijk gebracht moet worden. Dat is op zich niet zo heel verrassend wat ons betreft. De rol van IT en daarmee uiteindelijk ook van de business is behoorlijk aan het veranderen. Dan krijg je onherroepelijk verschillen van inzichten en vooral veel onbegrip.

De Visser geeft overigens ook meteen toe dat hij niet verrast is door de uitkomsten. Dat maakt het probleem niet minder nijpend uiteraard en het is sowieso goed om het nog eens in cijfers uitgedrukt te zien.

Vanuit Mendix heeft men ook de nodige ervaring met dit fenomeen, volgens De Visser. Als voorbeeld geeft hij de recent aangekondigde DataHub (zie hier voor meer informatie). "Als we bij organisaties DataHub bespreken, gaat het eerst over wat het precies is, maar vraag twee gaat eigenlijk altijd over governance." Het idee achter DataHub is om data vanuit zoveel mogelijk bronnen samen te brengen, om op die manier sneller en beter applicaties te kunnen bouwen. Je hebt namelijk altijd data nodig als je applicaties ontwikkelt. Al die verschillende locaties binnen organisaties vallen onder specifieke onderdelen van de business, die dan weer moeten worden georganiseerd op data governance. Wie mag welke data voor welke toepassing gebruiken.

Low-code (en no-code) als lijm

Op zich zijn de resultaten zoals hierboven gepresenteerd een interessant inkijkje in hoe organisaties in de regel fungeren. De belangrijke vraag is echter hoe dit aangepakt kan worden. Wachten tot het zich vanzelf oplost is altijd een optie, maar dat kan nog wel even duren. Hoe kijkt De Visser tegen een eventuele oplossing aan?

Gezien zijn functie bij Mendix is het niet gek dat hij in low-code bij uitstek een technologie ziet die beide kanten dichter bij elkaar kan brengen. Daarin staat hij overigens niet alleen, maar het komt ook uit het onderzoek zelf naar voren. Niet minder dan 99 procent van de ondervraagden denkt namelijk dat de karakteristieken van low-code hun organisatie kunnen helpen. Dit geldt dus voor de hele organisatie, zowel IT als de business. Het is een zeldzaam moment van saamhorigheid in het onderzoek.

Ideale combinatie?

Op zich is het niet zo gek dat men over de hele breedte wel wat ziet in low-code, in ieder geval op basis van de te kiezen karakteristieken in het onderzoek. Eenvoud van adoptie en integratie met bestaande systemen, maar ook nieuwe technologieën zoals ML, IoT en AI, gekoppeld aan de snelheid van ontwikkelen maakt het voor beide kanten een interessante technologie. Niet geheel toevallig is een van de doelen van Mendix, om zoveel mogelijk mensen binnen organisaties ideeën om te laten zetten in apps. Dat hebben we ook al eens in dergelijke bewoordingen gehoord uit de mond van CEO Derek Roos.

Naast bovenstaande karaktertrekken speelt vanuit de Shadow IT-discussie echter ook nog iets anders een belangrijke rol. Daar wil De Visser ook zeker nog de nadruk op leggen. "Naast snelheid en eenvoud is het ook van cruciaal belang dat er met low-code veilig ontwikkeld kan worden door mensen binnen IT en binnen de business. Daarnaast is het platform uitstekend schaalbaar, iets wat voor veel organisaties erg belangrijk is natuurlijk."

Studio en Studio Pro als kopie van organisatie

Kijken we naar het portfolio van Mendix, dan valt op dat dit onderzoek niet zomaar een schot in de lucht is vanuit het bedrijf. Het is vooral een onderbouwing van het belang van de adoptie van nieuwe technologieën voor je organisatie als geheel.

Daarmee houdt het nut van het onderzoek niet op overigens. Je kunt het namelijk ook uitstekend over of onder een van de aankondigingen leggen, die zijn gedaan tijdens Mendix World eerder dit jaar. Het formeel samenvoegen van no-code en low-code in het Studio en Studio Pro platform kun je zien als het samenvoegen van de belangen van IT en de business. Je haalt Shadow IT uit de schaduw aan de kant van de business met het no-code aanbod binnen Studio, door het even veilig en schaalbaar te maken als de low-code 'IT-variant' van het platform, Studio Pro. Op deze manier kun je ook de uitspraak van CTO Johan den Haan dat "no-code zonder low-code een no-go is" weer een beetje beter plaatsen. Behalve dan dat je het kunt interpreteren als dat no-code slechts een begin is van het ontwikkelproces, kun je ook naar de koppeling met de organisatiestructuur kijken. De twee hebben elkaar simpelweg nodig om het gat tussen business en IT te overbruggen.

Low-code wordt onvermijdelijk

Let wel, het resultaat uit het onderzoek specifiek over low-code zegt op zichzelf nog niet zoveel. Dat 99 procent van de ondervraagden het belang ziet van wat de karakteristieken van low-code zouden kunnen betekenen voor hen, betekent namelijk niet dat iedereen er ook daadwerkelijk al van gehoord heeft. Als we kijken naar de respondenten uit de business, dan zegt 35 procent van hen de term te kennen. Dat is nog niet zo heel veel. Voor Mendix wel goed om te zien is dat zo'n 90 procent van hen het wel binnen afzienbare tijd wil gaan inzetten.

Om in het geval van de respondenten uit de business die overige 65 procent ook te bereiken, zal er dus nog het nodige gedaan moeten worden. Dat is ook de (anekdotische) ervaring die wij hebben, gebaseerd op de gesprekken die wij gedurende het jaar voeren met zowel de IT-kant als met de business-kant. IT moet bij de nodige organisaties nog altijd overtuigd worden van de kracht van low-code, de business van het feit dat het prima mogelijk is voor 'niet-IT'ers' om apps te bouwen. Dat dit bij Mendix allemaal in een en hetzelfde platform kan, is een sterk argument om hier ook vanuit die organisaties beter naar te gaan kijken.

Uiteindelijk zal men er sowieso aan moeten geloven, is De Visser van mening: "Low-code lijkt onvermijdelijk te worden, als je de voorspellingen van onder andere Gartner ziet. In 2024 zal drie kwart van de grote enterprises minstens vier low-code development tools gebruiken, zowel binnen IT als de business," vult hij verder aan. Het zal dan ook verantwoordelijk zijn voor meer dan 65 procent van de applicatieontwikkeling. Dit vanwege de aanhoudende vraag naar applicaties en een tekort aan bekwame ontwikkelaars. Als organisatie doe je er dus goed aan om hier in ieder geval eens goed over na te gaan denken. Als je ermee aan de slag gaat, hou er dan rekening mee dat je het zo uitrolt dat business en IT zoveel mogelijk op een lijn zitten.