3 cruciale stappen die RPA-implementatie tot een succes maken

Robotic Process Automation (RPA) - software die zich kortgezegd bezighoudt met het automatiseren van repetitieve handelingen van werknemers - is voor veel organisaties inmiddels onmisbaar geworden. Uit een studie van WorkMarket blijkt dat ruim zestig procent van de ondervraagde bedrijven ervan overtuigd is dat met RPA processen rondom accounting, facturaties en bedrijfsanalyses worden verbeterd en versneld.

Besparingspotentieel

De populariteit van RPA is te verklaren. De software heeft immers een aanzienlijk besparingspotentieel, zowel qua tijd als kosten. Een onderzoek van EY toont aan dat met deze software de kosten van handmatige repetitieve handelingen met veertig procent omlaag kunnen worden gebracht terwijl de dienstverlening juist verbetert. Omdat de onderliggende IT-systemen hiervoor niet aangepast hoeven te worden, verdient deze investering zichzelf in veel gevallen binnen een jaar terug.

Let wel, het is niet altijd eenvoudig om het besparingspotentieel van RPA volledig te benutten. En daar ligt de crux: hetzelfde onderzoek van EY laat namelijk ook zien dat de helft van de RPA-implementaties mislukt door een slechte adoptie van de nieuwe software of doordat de kosten voor het trainen van de robots tien keer hoger liggen dan de kosten van de software zelf. Het is dus van cruciaal belang dat de implementatie succesvol verloopt en de potentie volledig wordt benut. Maar hoe zorg je daar als bedrijf voor? De volgende drie belangrijke stappen helpen organisaties op weg:

Evalueer het bestaande proces

De automatisering van processen werkt eigenlijk alleen wanneer het originele proces overzichtelijk, efficiënt en gestandaardiseerd is. Met andere woorden: RPA komt niet volledig tot zijn recht bij processen die van zichzelf te complex zijn of niet zijn gestandaardiseerd. Doe in het begin daarom een stap terug en beoordeel welke processen direct geautomatiseerd kunnen worden (en dus in aanmerking komen voor RPA) en prioriteer welke eerst moeten worden gestandaardiseerd.

Stel prioriteiten: welk proces is het meest geschikt

Nu alle processen in kaart zijn gebracht, kan er een keuze worden gemaakt: welke processen zijn het meest geschikt voor de implementatie van RPA en maken tegelijkertijd de meeste impact op de organisatie? Welke processen uiteindelijk bovenaan het lijstje zullen uitkomen, hangt af van verschillende factoren, zoals de mate waarin het proces al was geautomatiseerd. Andere factoren zijn onder meer de geografische locatie waar het proces zich afspeelt.

Zorg dat de hele organisatie en het management achter RPA staat

Een van redenen voor de slechte adoptie van de software is het gebrek aan interne afstemming. RPA-projecten mislukken omdat managementteams onzeker zijn over de waarde van de software en projectleden verschillende prioriteiten nastreven tijdens de uitvoering. Het is dus van groot belang om ervoor te zorgen dat iedereen achter het project staat en dezelfde doelen nastreeft. Dit is onder meer mogelijk door managers en projectleden een prognose te laten zien van de kosten- en tijdsbesparingen van het RPA-project. Als alle neuzen immers dezelfde kant op staan, wordt de kans op succes aanzienlijk vergroot.

Lucas van den Ingh is Head of Solution Engineering Benelux bij Celonis. Lucas is verantwoordelijk voor alle Solution Engineering gerelateerde activiteiten in de Benelux regio. Dit bestaat met name uit het uitvoeren van zogenaamde Proof-of-Value projecten bij potentiële klanten, waarin het Solution Engineering team in zeer korte tijd laat zien welke waarde Celonis' technologie te bieden heeft op basis van de data van de potentiële klant.

