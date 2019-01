Hoe wordt open innovatie een aanhoudend succes?

Onlangs vertelde een CIO op een congres dat zijn bedrijf, een verzekeraar, met meer dan 250 startups samenwerkt. Multinationals als P&G, Lego, Samsung, GE, Tata Group en Philips werken ook graag met startups samen, en met succes. Dat sluit aan op een rapport van Consultancy UK, waarin 91 procent van de managers open innovatie kritisch noemt voor het behalen van hun langetermijndoelen. Het onderzoek voorspelt bovendien dat de investeringen in 'collaborated networks' in 2025 met vijftig procent zijn toegenomen. In alle industrieën. Van luxury brands, luchtvaart en bedrijven in 'heavy engineering' tot en met multinationale elektronicabedrijven. Mede vanwege deze spreiding zou men kunnen veronderstellen dat een openinnovatiestrategie gemeengoed geworden is. Zover is het echter nog niet.

Ontdekkingstocht vol uitdagingen

Veel bedrijven zijn goed op weg met open innovatie. Het maakt steevast deel uit van de ontdekkingstocht van organisaties naar wegen om tegemoet te komen aan het groeiende eisenpakket van gebruikers. Algemene uitdagingen die ze daarbij tegenkomen zijn omvangrijke ontwikkelcycli en grote investeringen in het bijspijkeren van talent en het opbouwen van extra expertise. Daarbij moet de definitie van open innovatie in het oog worden gehouden: het gebruikmaken van doelgerichte in- en uitstroom van kennis om interne innovatie te versnellen en markten uit te breiden voor het extern gebruik van innovatie. Dat verschilt wezenlijk van het decennialang tegen de borst drukken van intellectueel eigendom. Dat paradigma is ingrijpend aan veranderen.

Het IDG Contributor Network geeft jou als IT-professional of opiniemaker een platform als je je kennis of mening wil delen met collega's via de websites van IDG: CIO.nl, CSO.nl, Computerworld.nl, Webwereld.nl en CxO.nl. Analisten, experts en IT-professionals kunnen deelnemen aan het platform als zij hun collega's van originele content kunnen voorzien. We accepteren geen promotionele bijdragen of herschreven content. Deelname kan worden aangevraagd via contributor@idg.nl

Is het moeilijk of doet men moeilijk?

Om met open innovatie op grote schaal impact te creëren is 'executive sponsorship' bittere noodzaak. Dat ontbreekt vaak. Zo wordt er regelmatig getwijfeld over het grootschalige effect van open innovatie. Maar ook over risico's ten aanzien van IP (intellectueel eigendom), eventuele juridische complicaties, en de ongewisse uitkomst van relatief hoge investeringen. Ik bestrijd echter dat dit komt door open innovatie zelf. Zo stelt PwC-partner Suzanne Keijl, naar aanleiding van het Innovatieonderzoek Nederland 2017: "Als je als partij geen samenwerking zoekt binnen een innovatief ecosysteem, maak je weinig kans om tot waardevolle innovatie te komen." Kennelijk draait het veel meer om de wijze waarop een organisatie met open innovatie aan de slag gaat. Bedrijfsculturele hindernissen en het ontbreken van een goed werkbare structuur zijn vaak de bottleneck. Een hoge snelheid is gewenst. Maar die wordt nu eenmaal niet bereikt als bijvoorbeeld heldere richtlijnen voor het eigenaarschap van projecten en het meten van succes ontbreken. Dan is het effect van open innovatie inderdaad kleiner. Het moet en kan gelukkig anders.

Nauw samenwerkende gemeenschappen

Met open innovatie zijn wel degelijk aansprekende successen te boeken. Induct, een 'open innovation service provider', heeft een platform gebouwd waarop gebruikers innovatieprocessen kunnen creëren, beheren, volgen en meten. Van start en implementatie tot en met impactrapportage. Op deze wijze verbindt Induct de helft van alle ziekenhuizen in Noorwegen tot één ecosysteem, waarin innovaties worden geïmplementeerd en best practices gedeeld. De toegang tot bewezen verbeteringen is ingrijpend verbeterd; de zorgkwaliteit is toegenomen; en de kosten zijn gereduceerd. Door het platform de uitstraling van een socialemedianetwerk te geven, is het gebruik bijzonder eenvoudig. Andere populaire toepassingen van openinnovatieplatformen zijn het ontdekken en verbinden van talent, sandboxes, en labs voor experimenten. Veel organisaties hebben legacy-investeringen die hun voortgang afremmen - beter gezegd: open innovatie belemmeren. Via een platform kan die klip eenvoudig worden omzeild.

Blockchain en het nieuwe verdienmodel

Wanneer een deel van uw kennis buiten de deur ligt, hoe zit het dan met het verdienmodel? Mijn advies is de 'oude' IP-gedachte los te laten. Daaraan vasthouden beperkt de snelheid en flexibiliteit om digitale uitdagingen het hoofd te bieden. Ik adviseer daarom een nieuwe mindset te hanteren ten aanzien van IP via open innovatie. Denk aan blockchain. Niemand wil een eenmalige licentie betalen voor welke aanverwante service dan ook, omdat niet geheel duidelijk is waarvoor ze precies betalen. Toch wil iedereen met de technologie werken. Open innovatie betekent ook het ongewisse even voor lief nemen en vertrouwen op de expertise van de ander. Bedenk daarnaast dat het beklimmen van een hoge berg niet in één keer geschiedt. Het gaat er in de eerste plaats om met digitalisering problemen beter, sneller en goedkoper op te lossen dan de concurrentie. Dat is het ultieme doel. Ieder bedrijf weet dat zijn R&D-afdeling alleen nooit adequaat kan reageren op de razende vaart van technologische ontwikkelingen en sociale veranderingen. Open innovatie is het ontbijt van kampioenen.