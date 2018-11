Low-code ontwikkelen om meer gedaan te krijgen in minder tijd

Low-code als term is wat ons betreft wat misleidend. Op het eerste gezicht zou je wellicht denken dat een platform dat zich als zodanig profileert, zich richt op het eenvoudiger maken van het proces. Dat is weliswaar een bijkomstigheid, zo stelt Rosado, maar in de basis draait het bij low-code veel meer om het veel sneller kunnen deployen van applicaties en het eenvoudig kunnen ondersteunen ervan gedurende hun levensduur.

Mocht je dus nog het idee hebben dat low-code op de een of andere manier minder mogelijkheden zou hebben dan 'ouderwets' programmeren, een her en der gehoord kritiekpunt, dan heb je het mis volgens hem. Dat zou ook helemaal geen levensvatbare strategie zijn voor Outsystems, aldus de CEO. Het bedrijf richt zich immers primair op de enterprise-markt. Dan moet je ook grote applicaties kunnen ontwikkelen. Dat gaat niet als je geen volledig functioneel platform hebt.

Geboren uit frustratie

Voor we ingaan op wat low-code op dit moment voor organisaties kan betekenen, eerst nog even een klein stukje geschiedenis. Want wanneer kwam bij Rosado het besef dat programmeren anders moest? Want op zich is het niet gek dat er een ontwikkeling plaatsvindt op het gebied van software. De moderne manier van agile werken, continuous deployment en daarbij inherent dus de snelle ontwikkelingen, eisen feitelijk dat het ontwikkelplatform hierop inspeelt.

De ontstaansgeschiedenis van Outsystems valt voor een deel samen met die van agile software-ontwikkeling. Sterker nog, agile kun je de sleutel noemen. Net na het begin van de 21e eeuw, heerste er de nodige frustratie bij ontwikkelaars rondom het watervalmodel van ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt op alles vooraf goed krijgen, waarbij eerst de ene 'laag' klaar moet zijn voor men aan de andere kan beginnen en de applicatie pas opgeleverd kan worden als deze helemaal af is. Dit zorgt vaak voor lange trajecten bij het ontwikkelen van nieuwe software, zeker bij de steeds complexer wordende omgevingen. Het kan zelfs zolang duren dat projecten mislukken en er dus helemaal niets kan worden opgeleverd.

Dat laatste maakte Rosado zelf ook mee, voordat hij Outsystems begon bij een van zijn eigen projecten. Hij heeft overduidelijk op tijd ingezien dat agile een mooie toekomst tegemoet ging en heeft op die leest een low-code ontwikkelplatform opgezet. Overigens was er toen nog geen sprake van de term low-code, dat kwam veel later pas, in 2014. Hij heeft het Outsystems-platform op de markt gebracht 'to solve the problem of software change'.

Outsystems is overigens verre van de enige aanbieder van een low-code platform. De totale markt voor dit type platformen wordt nu ingeschat op ruim 27 miljard in 2022. Daar willen meerdere partijen dus hun graantje van meepikken.

Kleine teams doen grote dingen

Een voordeel van low-code (Rosado heeft het liever over High-Productivity Applications Platform, valt ons op tijdens het gesprek) is natuurlijk wel degelijk dat je minder hoeft te programmeren, anders zou de naam een beetje ridicuul zijn. De 'bouwblokken' waarmee je aan de slag gaat zijn groter. Dat heeft als voordeel dat je met minder mensen meer kunt doen. Zo is het mogelijk om met een relatief klein team toch enterprise-waardige applicaties te ontwikkelen.

Als team zal je heus nog weleens tegen de beperkingen van de standaard no-code onderdelen binnen het Outsystems-platform aanlopen overigens. Dat is volgens Rosado echter geen enkel probleem. Een eventuele uitbreiding of plugin die er nog niet is, kun je eenvoudig zelf maken.

Ontwikkeltijd omlaag

Als je meer kunt doen met minder mensen, betekent dit onder de streep ook dat de ontwikkeltijd omlaag kan. Volgens Rosado gaat het hierbij niet om een kleine tijdswinst. Het zal ongetwijfeld een ideaal scenario zijn, maar hij heeft het over een winst van 75 procent bij het migreren van legacy-applicaties, bijvoorbeeld naar een SaaS-omgeving. De meest recente versie van Outsystems (Versie 11), is vooral gericht op het oplossen van dit zogeheten legacy gridlock-probleem.

Dat dit een reëel probleem is, geven de cijfers aan die Rosado oplepelt. De bedrijven die op de Fortune 50-lijst staan hebben allemaal minstens 100 applicaties die moeten worden gemigreerd, stelt Rosado. De helft hiervan moet worden herschreven, omdat ze anders niet kunnen draaien in de nieuwe omgeving. Het kan tot vier jaar duren voor dit allemaal is gedaan.

Het probleem tegenwoordig (of eigenlijk al sinds de late jaren '90) is, dat je als organisatie simpelweg geen vier jaar hebt. In de tussentijd verandert er al weer zoveel, dat iets wat je aan het begin van die vier jaar hebt ontwikkeld, tegen het einde ervan alweer verouderd is. Het resultaat is dan doorgaans dat de opleverdatum steeds verder wordt doorgeschoven. Rosado stelt dat Outsystems deze tijd terug kan brengen tot 1 jaar.

Een ander belangrijk punt is ook dat het resultaat in zo'n geval geen monolithisch systeem meer is, dat in zijn geheel moet worden uitgerold. Het is modulair, waarbij alles ook gedurende het proces continu aangepast kan worden, zonder dat het effect heeft op de rest van het systeem.

Ben je als organisatie nog niet toe aan een dergelijke stevige 'rip and replace'-actie, dan kun je er ook voor kiezen om Outsystems in eerste instantie in te zetten om de front-end te creëren die verbinding maakt met het legacy-systeem, om vervolgens stukje bij beetje de nieuwe modules te ontwikkelen en de oude er op de achtergrond uit te slopen.

Low-code heeft de toekomst

Het zou ons, gezien de forse groei van de totale low-code markt en de andere ontwikkelingen in de markt, verbazen als low-code binnenkort niet relevant meer is. Enkele jaren geleden werd dat nog weleens geopperd. Het feit dat Outsystems recordjaar na recordjaar blijft noteren en dit jaar voor het eerst gewaardeerd is op een waarde van meer dan 1 miljard dollar, doet vermoeden dat dit geen goede inschatting is geweest.

Als low-code ook daadwerkelijk kan bieden wat in ieder geval Outsystems belooft te bieden, dan is er ook helemaal geen reden om aan te nemen dat het snel verdwijnt. Zeker gezien de transitie naar SaaS-modellen die is ingezet voor (een deel van) de applicaties, is het meer en meer nodig om dit snel en goed te kunnen doen. We zullen het uiteraard goed blijven volgen.