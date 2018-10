Technische schuld leidt tot mislukte zakelijke apps

Volgens developmentbedrijf Appian mislukt ongeveer de helft van apps die intern worden ontwikkeld voor zakelijke toepassingen. Organisaties blijven worstelen met technische schuld, waardoor IT-middelen die nodig zijn voor operaties lastiger en tijdrovender worden om te bouwen en te beheren. "We praten met klanten die duizenden applicaties hebben en consolidatie willen, maar ze kunnen niet simpelweg worden uitgeschakeld want ze zijn nodig", vertelt Appian-CEO Matt Calkins aan Computerworld.

Twee vijfde ontwikkeltijd verspild

Appian is een low-code platform, waardoor klanten sneller applicaties moeten kunnen bouwen door een versimpeld pipeline-achtig proces. Appian noemt technische schuld "de impliciete kosten van bijkomend herbouwen omdat je een makkelijk en snelle oplossing zoekt in plaats van de juiste." Technische schuld zie je niet direct op de balans, maar het is een IT-schuld die je uiteindelijk budgetproblemen gaat opleveren.

"Je verliest ook aan de gemiste kansen door niet de juiste applicatie te ontwikkelen die een kans die zich voordoet in de markt te kunnen benutten", aldus Appian in een persbericht. "IT-organisaties zijn veel tijd kwijt aan het schrijven van nieuwe apps en verbeteringen maar zo'n twee vijfde van de ontwikkeltijd gaat op aan technische schuld."

Die cijfers komen uit onderzoek dat CIO-uitgever IDG uitvoerde in de Verenigde Staten. Volgens die enquĂȘte is de business-impact van technische schuld onder meer een stijging van operationele uitgaven, simpele softwareverbeteringen die langer duren dan verwacht, een reductie in prestaties en schaalbaarheid, en een langere time to market. Nou is het idee dat traditionele ppbouw verre van ideaal is voor Appian natuurlijk een logisch gegeven om te gebruiken voor zijn marketingverhaal, maar het basisprobleem speelt dus wel degelijk een rol.

Hoe apps mislukken

Maar volgens het bedrijf mislukt zelfs vijftig procent van alle nieuwe apps. Hoe definieert Appian een mislukking dan? "Soms raken ze hun geld kwijt, soms worden ze niet afgerond en soms werden ze uiteindelijk niet gebruikt", zegt Calkins. "Ik denk dat deze drie patronen ongeveer hetzelfde percentage gefaalde apps opleveren, zeg een 15 procent per issue."

"Met mislukking bedoel ik een app die netto een negatief resultaat was voor de organisatie. Dus geen apps die even werkten en daarna hun nut verloren - dat zou nog steeds een succes zijn - maar om apps die nooit gewerkt hebben."

Dit heeft volgens de CEO ook te maken met de pivot die je vaak zier dat het niet meer draait om een kostenbesparing maar om 'klantbeleving'. "Het was altijd zo dat het primaire doel van technologie in de back-end was om kosten te besparen. De overstap naar een trend die meer draait om het effect op de gebruikers is een interessante", zegt hij. "Het impliceert dat onze huidige aanpak om software te maken niet meer toereikend is, omdat het niet snel genoeg is [om wensen van klanten bij te benen]."

Nieuwe ontwikkelingen

Dat komt overeen met opmerkingen van Puppet-CTO Deepak Giridharagopal tegenover zustersite Computerworld, die stelde dat bedrijven hun speelveld veel sneller verruimen dan ze omgaan met de legacy. "Software van tegenwoordig is traag. Het duurt jaren, het is waterfall", zegt Calkins. "Het is snel genoeg om kostenbesparingen op te leveren, maar niet snel genoeg om in te springen op weerbarstige klanttrends."

"Gebruikers willen steeds nieuwe dingen en veranderen wat ze willen en je hebt een nieuw proces nodig om die klanttrends bij te houden. Dus als het waar is dat applicatiebouw zich meer gaat richten op digitale transformatie teweeg te brengen om klanten tevreden te stellen, denk ik dat we veel te traag gaan."