Vijf mythes over low-code app-development weerlegd

Volgens Forrester gebruiken steeds meer bedrijven low-code ontwikkelingsplatforms om de levering van software te versnellen. Naast de behoefte aan snelheid zijn er nog andere voordelen van low-code ontwikkeling, maar velen zijn nog steeds sceptisch. Er zijn vijf belangrijke redenen waarom organisaties ervoor kiezen om low-code-ontwikkeling buiten beschouwing te laten, terwijl deze redenen in feite slechts mythes zijn, die eenvoudig kunnen worden weerlegd.

1. Low-code platforms zijn alleen voor citizen developers

Veel software-engineers staan sceptisch tegenover low-code en geloven dat dit type ontwikkeling alleen voor 'citizen developers' is. Het bouwen van enterprise-ready applicaties met snelheid en op schaal vereist echter een continuüm van ontwikkelaars, een multifunctioneel team dat kan deelnemen aan het ontwikkelingsproces. De software-engineer maakt deel uit van dit team.

Low-code platforms gebruiken visuele modelleringshulpmiddelen om logica weer te geven en abstraheren de onderliggende code tot een visuele weergave die zowel door ontwikkelaars als door zakelijke gebruikers kan worden begrepen. Dit creëert een gemeenschappelijke basis waarop ideeën, ervaringen en bedrijfslogica kunnen worden geformuleerd voor een maximaal effect. Ook biedt dit ruimte voor samenwerking tussen alle teamleden, met uiteenlopende niveaus van ontwikkelingscapaciteiten, met als doel effectief bij te dragen en deel te nemen aan het ontwikkelingsproces.

User experience, logica, integraties en complete apps kunnen direct worden gebouwd en gedeeld in de cloud met ingebouwde DevOps. Met visuele modellering kunnen schermen en logica veel eerder in het ontwerpproces worden gedeeld, wat waardevolle feedback oplevert en de ontwikkeling helpt te versnellen en de nauwkeurigheid te vergroten. Het is deze organisatiebrede samenwerking die het belangrijkste ingrediënt is om waardevolle applicaties snel te bouwen.

2. Low-code ontwikkeling is alleen geschikt voor kleine afdelingsapplicaties

Velen zijn sceptisch dat low-code kleinschalige ontwikkeling betekent, maar volgens een Forrester-onderzoek zijn enterprise-applicaties complex, groot en cruciaal voor business operations - en ze worden gebouwd op low-code platforms. Klanten die bij de enquête betrokken waren, meldden dat de meeste applicaties die via low-code zijn gebouwd organisatiebreed zijn of geschaald voor meerdere afdelingen, terwijl de acceptatie van platforms de hele organisatie aangaat. Bijna alle respondenten van de business ontwikkelaars zeiden dat ten minste twee afdelingen in hun onderneming low-code platforms hadden geadopteerd, en ongeveer een derde van hen zei dat de hele onderneming het platform had overgenomen.

3. Low-code ontwikkeling gaat alleen over de bouwfase

Ondanks hun naam richten low-code ontwikkelingsplatforms zich niet alleen op de bouwfase; ze bieden één geïntegreerd platform dat de gehele levenscyclus van de app-levering ondersteunt: ontwerpen, bouwen, implementeren, beheren en itereren.

Als zodanig omvatten ze, naast visuele ontwikkelingshulpmiddelen, doorgaans functies zoals sociale samenwerking, agile projectmanagement, one-click deployment, tools voor applicatie governance en user feedback loops. Het time-to-marketvoordeel van visuele ontwikkeling (meer dan handmatig coderen) wordt beperkt als er geen naadloze manier is om apps gedurende de levenscyclus te verplaatsen, met name in termen van implementatie. Een platform met een cloud-native omgeving stelt u in staat om te deployen en te werken in de cloud van uw keuze, resulterend in een vloeiende gebruikerservaring die de volledige levenscyclus van de applicatie omvat.

4. Low-code zal gewoon weer een andere vorm van schaduw-IT creëren

De opkomst van low-code platforms heeft toenemende macht en flexibiliteit ingebracht in een nieuw soort ontwikkelaar, de business developer. Er zijn sceptici die geloven dat deze platforms gewoon een andere vorm van tools voor gebruikersproductiviteit zijn die schaduw-IT zullen veroorzaken, de spreekwoordelijke app die onbeheerd en ongestuurd draait en van twijfelachtige kwaliteit is.

De realiteit is dat low-codeplatforms de afgeschermde (silo-)benadering van ontwikkeling ontmoedigen en een omgeving bieden voor samenwerking tussen business developers en IT, die de business in staat stelt betrokken te zijn, maar IT de controle houdt over de ontwikkeling. Low-code platforms kunnen citizen developers behoeden voor onnodige complexiteit en bieden DevOps teams en professionele ontwikkelaars volledige transparantie, openheid, governance en controle die ze nodig hebben.

Zoek naar een low-code platform dat geschikt beheer toepast zonder de time-to-value in gevaar te brengen, inclusief tools om testen te automatiseren en de kwaliteit en prestaties te bewaken. Sommige low-code platforms bieden logging en kant-en-klare controlemiddelen om naleving en kwaliteit te garanderen voor uw volledige app-portfolio.

Het juiste low-code platform ondersteunt zowel de professionele ontwikkelaar als de business developer met op maat gemaakte ontwikkelomgevingen voor elke gebruiker, zoals een desktop-modeler en een web-modeler die gemakkelijk integreren en directe feedback en samenwerking in real-time mogelijk maken.

5. Met low-code ontwikkeling is er geen mogelijkheid voor aangepaste code

Het idee achter low-code ontwikkeling is om zo veel mogelijk zonder code te bereiken, maar dit betekent niet dat software-engineers de functionaliteit niet met code kunnen uitbreiden als ze dat willen. Er kunnen momenten zijn waarop wat nodig is voor de business buiten de vaardigheden van de business developer en de reikwijdte en mogelijkheden van het platform vallen, maar dit betekent niet dat je tegen een stenen muur oploopt. Software-engineers kunnen code gebruiken om herbruikbare code-uitbreidingen te ontwikkelen.

Door gebruik te maken van client- en server-side API's, kunnen technici nieuwe functionaliteit bouwen, verpakken en distribueren, zoals connectoren voor externe services zoals machine learning en AI, integraties met interne record-systemen, native mobiele widgets en herbruikbare UI-componenten. Met deze mogelijkheid kunnen software-engineers het bereik van andere ontwikkelaars in het team vergroten, waardoor ze de grenzen van het kernplatform kunnen overschrijden om nog betere oplossingen te bouwen door de native functies van het platform met code uit te breiden.

Kortom, low-code platforms bieden de benodigde tools voor zowel de business als de IT om samen te werken en waardevolle bedrijfs-apps met snelheid te bouwen met behoud van controle over de gehele levenscyclus van de applicatie.