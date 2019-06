Wanneer gaan in onze datacenters de lichten uit?

Dat gebeurt met name in grote datacenters, waar de behoefte aan meer stroom drastisch gaat stijgen. De vraag op deze World Environment Day is of de wal het schip keert en straks in de datacenters de groene lichten uitgaan omdat er onvoldoende stroom is?

Datacenters hebben stroom nodig, veel stroom. Volgens een prognose verschillende analisten is de ICT-sector in 2030 mogelijk goed voor 21 procent van alle elektriciteitsverbruik wereldwijd. Ook in ons land zit de groei er goed in bij de datacenters. Zo zeer zelfs dat de Rijksoverheid een 'Routekaart 2030' heeft gepresenteerd die vooral de druk op Amsterdam als hub voor de sector moet verminderen. De routekaart voorziet in clustering rond Amsterdam, de Flevopolder en een nieuw cluster in Zuid-Holland.

Het is één van de maatregelen die ervoor moet zorgen dat er ook op termijn voldoende stroom is voor alle datacenters. Die verbruiken op dit moment ongeveer 3 procent van alle stroom in Nederland. Dat is drie keer meer dan de NS en meer dan alle stroom die nu met zonne-energie wordt opgewekt. Volgens netbeheerder Alliander vragen datacenters grote transportvermogens aan, die variëren van 20 mega-volt-ampère (MVA) tot 80 MVA. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van steden van 35.000 tot 140.000 inwoners.

Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren om de trend naar een snelle stijging van het stroomverbruik om te buigen. De sector heeft daarvoor verschillende mogelijkheden:

inzetten op cloudtechnologie . Gecentraliseerde systemen zijn altijd efficiënter dan decentrale, omdat ze schaalgrootte bieden en resources delen. Ze zijn uitstekend op afstand te beheren en bieden meer veiligheid en beschikbaarheid dan on-premise-systemen. Meer. Gecentraliseerde systemen zijn altijd efficiënter dan decentrale, omdat ze schaalgrootte bieden en resources delen. Ze zijn uitstekend op afstand te beheren en bieden meer veiligheid en beschikbaarheid dan on-premise-systemen.

alternatieve energiebronnen , dicht bij het datacenter. Immers hoe kleiner de afstand, hoe minder verlies van energie. We zien nu al dat partijen in de sector zelf gaan zoeken naar alternatieven om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op het dak. Zoeken naar, dicht bij het datacenter. Immers hoe kleiner de afstand, hoe minder verlies van energie. We zien nu al dat partijen in de sector zelf gaan zoeken naar alternatieven om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op het dak.

Vernieuwing van hardware . Computer- en netwerkcomponenten worden, net als consumentenelektronica, steeds zuiniger en dragen zo bij aan een lager energieverbruik. Ook worden componenten kleiner, waardoor er minder fysieke ruimte nodig is om data op te slaan of te verwerken. Veel bedrijven gebruiken nog on premise apparatuur die hardwarematig sterk verouderd is en dus veel meer energie verbruikt. Een extra reden dus om naar de cloud te gaan. Ook de hardware die nu al in de cloud draait, kan natuurlijk flink vernieuwd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de trend richting flashopslag. . Computer- en netwerkcomponenten worden, net als consumentenelektronica, steeds zuiniger en dragen zo bij aan een lager energieverbruik. Ook worden componenten kleiner, waardoor er minder fysieke ruimte nodig is om data op te slaan of te verwerken. Veel bedrijven gebruiken nog on premise apparatuur die hardwarematig sterk verouderd is en dus veel meer energie verbruikt. Een extra reden dus om naar de cloud te gaan. Ook de hardware die nu al in de cloud draait, kan natuurlijk flink vernieuwd worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de trend richting flashopslag.

Investeren in datacenter-technologie . De toeleveranciers van datacenters, waaronder leveranciers van noodstroom- en koelsystemen, investeren enorm in energiebesparingen, omdat hun klanten daar nu eenmaal om vragen. Daarnaast zijn er initiatieven om de warmte die in datacenters wordt opgewekt door de apparatuur te gebruiken om gebouwen in de winter te verwarmen. . De toeleveranciers van datacenters, waaronder leveranciers van noodstroom- en koelsystemen, investeren enorm in energiebesparingen, omdat hun klanten daar nu eenmaal om vragen. Daarnaast zijn er initiatieven om de warmte die in datacenters wordt opgewekt door de apparatuur te gebruiken om gebouwen in de winter te verwarmen.

Gerichter beleid met betrekking tot locaties voor datacenters. Op dit moment is de datacentermarkt sterk geconcentreerd in de Randstad, met als gevolg veel druk op het stroomnet in de regio. Slimme spreiding of het vestigen van datacenters in de buurt van een stroombron kan helpen om de kosten laag te houden en het stroomverlies te verminderen. Om deze reden werden met name in provincie Groningen, waar twee energiecentrales staan, recent een aantal datacenters geopend. voor datacenters. Op dit moment is de datacentermarkt sterk geconcentreerd in de Randstad, met als gevolg veel druk op het stroomnet in de regio. Slimme spreiding of het vestigen van datacenters in de buurt van een stroombron kan helpen om de kosten laag te houden en het stroomverlies te verminderen. Om deze reden werden met name in provincie Groningen, waar twee energiecentrales staan, recent een aantal datacenters geopend.

Samenwerking tussen cloudpartijen kan zorgen voor slimme koppelingen en het benutten van elkaars resources waar mogelijk. Dat kan bijdragen aan een lager stroomverbruik.

Met deze en andere initiatieven is de duurzaamheid in de ICT-sector te vergroten. Dat is niet alleen goed vanuit kostenoogpunt, maar ook voor het milieu. Hoe minder stroom uit fossiele energie, hoe beter voor de toekomst.