Hoe de splitsing van E.ON deze CIO enorme kansen bood

Het splitsen van een bedrijf - en zijn IT-systemen - in tweeën is een uitdaging, maar een waarvan Damian Bunyan zegt dat hij het geluk heeft dat hij die heeft, omdat het gemakkelijker is om de redenen voor modernisering te beargumenteren.

Hij werkte als chief process officer voor het Duitse elektriciteitsbedrijf E.ON toen dat besloot zichzelf opnieuw uit te vinden als een duurzaam energiebedrijf dat gespecialiseerd is in slimme netwerken. E.ON heeft zijn oude activiteiten op het gebied van de opslag van aardgas, de handel in en de opwekking van elektriciteit in een nieuw bedrijf, Uniper, ondergebracht. Daartoe behoren ook bijvoorbeeld de centrales in het Rotterdamse Havengebied.

Bunyan stapte mee over naar Uniper, waarvan hij CIO is geworden. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor het leveren van de IT-systemen die worden gebruikt voor het monitoren en onderhouden van elektriciteitscentrales, het factureren van gasklanten en het ondersteunen van handelsactiviteiten.

Tijdens discussies rond de oprichting van het bedrijf vroeg iemand hem hoe hij dacht dat de CIO-rol vorm moest krijgen. "Ik had me niet gerealiseerd dat ze diepere bedoelingen hadden met die vraag", zegt hij, dus gaf hij "een ondoordacht antwoord": maak de CIO naast IT verantwoordelijk voor een deel van het bedrijf, zodat ze net als iedereen zullen lijden, maar ook de positieve kanten kunnen benutten.

Dus nu is hij ook verantwoordelijk voor de enterprise reporting functie, de billing functie, en de backoffice voor Uniper's 100 miljard euro per jaar aan energiehandel.

"Als ik in het weekend ga hardlopen, bedenk ik use-cases die ik kan inzetten in plaats van een CIO te zijn die zijn diensten aan mensen moet verkopen en zeggen, 'kijk, ik heb dit datalake, is het niet briljant?" Op die manier, zegt hij, kan hij als hij iets aan technologie heeft die zijn interne klanten niet meteen willen, zichzelf simpelweg op de voorgrond plaatsen..

Dat stelt hem in staat om verder te gaan dan het monitoren van de beschikbaarheid van servers en helpdesk tickets - "dat is gewoon hygiëne," zegt hij - en dingen als de kosten van werkkapitaal toe te voegen aan zijn KPI's.

"In een managementvergadering hadden we het erover dat we veel werkkapitaal moesten aanhouden omdat we onze klanten niet snel genoeg hadden gefactureerd of omdat ze misschien geen factuur hadden betaald", zegt hij, toen het bij hem begon te dagen, "daar kon ik wel bij helpen".

Kies een cloud

Toen Uniper begon, werden de belangrijkste bedrijfsapplicaties gehost in het tien jaar oude datacenter van zijn vroegere eigenaar, die nu een concurrent is.

"Ik zei,we moeten eruit", zegt Bunyan. De vraag was, waarheen?

"Als je uit een tien jaar oud datacenter verhuist, ga je niet op zoek naar een ander tien jaar oud datacenter om daar dingen in te gooien. Wat je wel doet, is dat je de keuze maakt om in de cloud te gaan", zegt hij.

Hij had veel tijd kunnen besteden aan het vergelijken van verschillende platforms voor elk van de applicaties, maar in plaats daarvan besloot hij simpelweg een cloud te kiezen, een willekeurige cloud, om alles te hosten.

Degene die hij koos was Microsoft's Azure, niet omdat het technisch beter was, maar omdat hij daar al iemand kende en op zoek was naar een leverancier die een partner voor de lange termijn zou worden.

De grote cloud-platforms zijn niet allemaal identiek, erkent hij.

"Misschien heeft AWS wat functionaliteit waar ze marktleidend zijn en houd ik mijn team tegen om toegang te hebben tot dit stukje marktleidende technologie," zegt hij, maar het grootste voordeel van de overstap naar de cloud komt voort uit zaken als het vervangen van gesilodeerde spreadsheets door cloud-gebaseerde analysetools en een enterprise datalake, niet uit een bepaalde technologie.

Dat geldt ook voor meer gespecialiseerde toepassingen. Uniper draait, zoals veel Duitse bedrijven, op SAP: Financiën, HR, zelfs onderhoudsplanning voor zijn centrales.

"We hadden al onze SAP-applicaties naar de SAP-cloud kunnen verplaatsen", zegt hij. "Maar waarom zou ik dat doen als mijn datalake op Azure staat?"

Medio 2009 had Uniper meer dan 130 bronnen die zijn datalake voedden, waaronder zijn eigen SAP-systeem, de risicomanagementtool Endur, goederengegevens van Morningstar en andere commerciële feeds, die samen honderden gigabytes per dag genereerden.

De focus op één enkele cloudprovider heeft voor Bunyan zijn vruchten afgeworpen: "Microsoft behandelt me als CIO op een veel nuttigere manier dan ze deden toen ik de infrastructuur voor E.ON beheerde en toen was ik vier of vijf keer zo groot als ik nu ben."

Terugkijkend op de verhuizing naar de cloud zegt hij: "De voordelen waren veel groter dan ik dacht, maar het was moeilijk te beschrijven."

Een verborgen voordeel voor Uniper van het verlaten van het datacenter van E.ON was de noodzaak om een inventarisatie te maken van alle applicaties die daar draaien. In ongeveer een derde van de gevallen vertelden de gebruikers aan Bunyan dat het niet zo belangrijk was om ze te migreren. "Zet maar uit."

De desktopstack

Wegmigreren van E.ON's desktop stond ook hoog op de to-do lijst, waardoor Uniper naar Windows 10 kon gaan en toegang kreeg tot samenwerkingstools zoals Microsoft Teams.

Bunyan herinnert zich een specifieke desktop setup die hij tegenkwam in zijn vroege dagen als CIO, waarbij hij een tour maakte door het bedrijf om zijn interne klanten te vragen wat ze van hem wilden.

De hoofdingenieur van een elektriciteitscentrale in het zuidoosten van Engeland had drie PC's op zijn bureau gestapeld, de CPU's boven op elkaar, verbonden met één scherm en toetsenbord. Dat was zijn manier om de nodige rekenkracht te krijgen om 's nachts de gegevens van het lokale elektriciteitsnet te analyseren, op tijd om een verslag te maken voor de ochtendvergadering.

Tegen de tijd van het volgende bezoek van Bunyan waren die PC's vervangen door een enkel Windows 10 apparaat dat weergaf welke centrales in het Verenigd Koninkrijk in real time bezig waren, met behulp van gegevens die openbaar waren gemaakt als onderdeel van de elektriciteitshandelsmarkt van het Verenigd Koninkrijk.

"De informatie kwam uit drie bronnen op het internet via Talend," een cloud data integratie tool, zegt hij. "Dan zouden we Tableau aan het eind gebruiken om een visualisatie van al deze data te produceren."

Met hun verbeterde zichtbaarheid in het gedrag van de elektriciteitsmarkt, waren de fabrieksmanagers in staat om binnen een paar weken een extra miljoen pond te verdienen door simpelweg de manier waarop ze hun opwekkingscapaciteit aanbieden te veranderen.

Dergelijke incidenten dragen bij aan de ontspannen houding van Bunyan ten opzichte van het kiezen van een cloudaanbieder. "De hoeveelheid up-side in die ene use-case weegt ruimschoots op tegen wat er zou gebeuren als mijn datalake 5 procent duurder zou worden", zegt hij.

Andere mogelijkheden zouden nog grotere opwaartse kanten kunnen hebben.

De energiehandeltak van Uniper slaat reeds gegevens over de overeenkomsten die het aangaat, maar het is nu haalbaar, zegt hij, om informatie over de overeenkomsten op te slaan en te analyseren die niet worden geaccepteerd: een volume dat tien keer zo groot is, maar dat wel de sleutel kan hebben tot betere winst.

Elektriciteitscentrales hebben, net als auto's, onderhoud nodig - maar, zegt hij, "als ik een elektriciteitscentrale naar de garage breng voor een beurt, is het enorm duur". Het uitstellen van die beurt tot het volgende boekjaar kan een glimlach op het gezicht van de CFO brengen "maar je moet er wel zeker van zijn dat je niet kapot gaat terwijl je dat doet", waarschuwt hij.

Het doorzoeken van sensorgegevens van de centrales om voorspellend onderhoud uit te voeren is een mogelijkheid. Een moderne centrale zal duizenden sensoren hebben die in real-time rapporteren, maar het is niet gemakkelijk om oudere sensoren die zonder die technologie zijn gebouwd achteraf aan te passen, zegt hij: "Mensen denken dat ze naar Amazone kunnen gaan en voor 35 dollar iets kunnen kopen dat geolokalisatie, warmtesensoren, enzovoort heeft. Maar als je een krachtcentrale hebt die tot 800 graden opwarmt en vijf meter betonnen muren heeft, wordt het een hele uitdaging om de gegevens te krijgen."

Bunyan zegt dat hij een gelukkige CIO is, maar hij heeft duidelijk gebruik gemaakt van de kansen die de scheiding van Uniper en E.ON biedt. Andere CIO's zullen hun eigen geluk moeten hebben en kansen moeten aangrijpen om de infrastructuur te transformeren of te vernieuwen, of om hun geluk nauwer te koppelen aan dat van het bedrijf als geheel.