5 trends in cloudstrategie voor 2020

Cloud computing is uitgegroeid tot het model bij uitstek voor het moderniseren van IT-portfolio's, waarbij bedrijven steeds flexibeler worden en sneller producten op de markt kunnen brengen door het huren van software in de publieke cloud.

Steeds meer CIO's kiezen voor zogenaamde hybride cloudsystemen, waarin ze zakelijke applicaties wisselen tussen publieke clouds van Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) en private clouds die intern draaien of zelfs off-site gehost worden door een provider.

"In de begindagen van de cloud kozen veel organisaties één clouddienstverlener om exclusief mee te werken", zegt Charlie Li, Chief Cloud Officer van Capgemini. "Vandaag de dag gaat die aanpak niet ver genoeg, en organisaties erkennen de voordelen van multi-cloud, zoals verbeterde flexibiliteit, efficiëntie en prestaties van de organisatie en het vermijden van vendor lock-in."

CIO.nl kijkt naar de belangrijkste trends die de adoptie van de cloud in 2020 vorm zullen geven.

1. Het is een hybride cloud-wereld

De meeste ondernemingen betrekken clouddiensten van twee of meer leveranciers, een trend die ook in 2020 aan kracht zal winnen naarmate de wereldwijde overheidsuitgaven voor de cloud de 300 miljard dollar naderen, aldus Forrester Research. Bedrijven kiezen vaak voor AWS voor klantgerichte apps, Azure voor zakelijke dienstverlening en GCP voor analyse - afhankelijk van welke leverancier het meest geschikt is voor een specifiek bedrijfsscenario.

Maar bedrijven houden sommige apps ook dicht bij elkaar in private clouds, of schuiven apps dynamisch heen en weer tussen publieke en private systemen. Om beveiligings- of kostenredenen rollen sommige bedrijven apps terug van publieke clouds naar interne systemen, een proces dat bekend staat als repatriëring. Dit was het geval voor 73 procent van de 2.650 IT-beslissers die door Vanson Bourne voor Nutanix werden ondervraagd.

"Naarmate het gebruik van meerdere clouds en on-premise cloudinstallaties steeds normaler wordt, is het van cruciaal belang om een strategie te hebben die ervoor zorgt dat het hele ecosysteem samenwerkt," zegt Li. CIO's hebben software-ingenieurs nodig die de technologische en operationele aspecten van hybride cloud-systemen kunnen begrijpen en ontwerpen.

Neem Nutanix. Het bedrijf heeft een eigen besturingssysteem en hypervisor-software, waarmee het applicaties tussen zes datacenters en GCP en Azure kan verplaatsen, zegt CIO Wendy Pfeiffer, die zichzelf omschrijft als de "chagrijnigste klant" van het bedrijf, omdat Nutanix ook in Azure een hybride cloud exploiteert met Microsoft apps.

"Het idee is dat we een mix van modi en aanbieders willen kunnen gebruiken om aan te sluiten bij de omstandigheden", vertelt Pfeiffer aan CIO.nl. Ze voegt eraan toe dat hybride cloudmodellen CIO's ook meer veerkracht bieden, waaronder meer dan één failover-modus in het geval van een storing in de dienstverlening.

2. Rightsize uw cloud-omgeving

Bedrijven die te veel vertrouwen op de publieke cloud verliezen geld na de eerste 12 tot 18 maanden, zegt Li, eraan toevoegend dat ze te veel middelen ter beschikking hebben die ze niet gebruiken. Sommige applicatieontwikkelaars laten bijvoorbeeld per ongeluk de cloudworkloads in het weekend lopen, waardoor de kosten met miljoenen dollars oplopen.

"Governance is een groot probleem", zegt Li. "Ze geven uiteindelijk meer geld uit dan ze verwachtten."

Pfeiffer is het daarmee eens en merkt op dat wanneer leveranciers "onze workloads eenmaal in een lock-in hebben, de prijsmodellen draconisch worden", waarbij klanten hun invloed in de maandelijkse prijzen verliezen.

CIO's moeten een strategie uitwerken die hen in staat stelt om hun activiteiten te optimaliseren over verschillende clouds heen, zowel publiek als privé, zegt Li. Één oplossing die CIOs steunt omvat FinOps, een combinatie van bedrijfsmanagementpraktijken en analysesoftware die de consumptie van cloud berekent zodra zij daarheen migreren.

3. Apps moderniseren en cloud-native gaan

Vele CIOs hebben de lift-and-shift-benadering in het migreren van apps naar de cloud onderschreven, maar Li zegt dit niet genoeg is om agility te bevorderen. Bijvoorbeeld, als je geen verouderde toepassingen verbetert, gaat het verhuizen van je datacenter naar de cloud om problemen op te lossen die te maken hebben met speed-to-market, mislukken. "Je wordt geconfronteerd met dezelfde uitdagingen als on-premise en je zult niet de gewenste prestatie-verbeteringen realiseren", zegt Li.

Hij zegt dat het moderniseren van apps, met inbegrip van het migreren van sommige apps als zodanig en het herontwerpen van andere, de sleutel is tot het behalen van concurrentievoordeel met jouw software. Leiders moeten gebruik maken van containers en microservices om apps draagbaar te maken. Cloud-native systemen, met inbegrip van Kubernetes-achtige orkestratiediensten van AWS, Azure en GCP, die de implementatie, schaling en het beheer van containers automatiseren, maken snelle verandering en continue innovatie mogelijk.

Een cloud-native approach zorgt ook voor meer uitdagingen, waaronder de mogelijkheid om clusters van containers te beheren die in een multi-cloud-omgeving draaien. In plaats daarvan passen veel CIO's noodmaatregelen toe, zoals het gebruik van VMware-software om virtuele servers in AWS of Azure te draaien. Ongeacht welke architectuur CIO's er ook voor kiezen om te bouwen, moeten ze de transformatie die ze op de lange termijn nodig hebben niet opofferen voor kostenbesparingen op de korte termijn, zegt Li.

4. Reskill voor de cloud

CIO's die deze weg bewandelen, moeten meer vernieuwen dan alleen maar technologie: Het gebruik van de cloud om innovatie en waardecreatie te stimuleren vereist ook een transformatie van mensen, processen en cultuur, zegt Li. Competentie in cloud computing vereist omscholing rond containerorkestratie en microservices, evenals DevOps. "Het nieuwe model is: 'Je bent de eigenaar, je bouwt het,' waardoor één team eigenaar wordt van elke ontwikkelingsfase en vereist dat IT en het bedrijf met elkaar in de pas lopen", zegt Li.

Bij Capgemini zorgde Li ervoor dat veel van de medewerkers van het bedrijf werden bijgeschoold van Java en NET programmeertalen naar Java Spring, Python en andere moderne talen. Maar de talen zijn slechts één aspect: Om digitale diensten tijdig op de markt te brengen, moeten meer organisaties overstappen op productgebaseerde leveringsmodellen, waarbij ontwikkelaars die in studioteams werken, specifieke functionaliteiten hebben, zoals facturatie, mobiel bestellen of fulfillment-microdiensten, zegt Li.

Klinkt eenvoudig genoeg, maar CIO's moeten hun leidinggevenden en hun leidinggevend personeel overtuigen van de waarde van de cloud, waardoor ze weerstand moeten overwinnen bij degenen die niet de sprong willen maken van de on-premise infrastructuur. Ja - zelfs in 2020. Dit zal helpen om jouw organisatie toekomstbestendig te maken en de volgende generatie talent aan te trekken.

5. Spin up service meshes en serverloos

Kubernetes heeft de slag om containerokestratie overtuigend gewonnen, maar in het kielzog daarvan zullen honderden open-sourceprojecten en -leveranciers in 2020 strijden om de aandacht van ontwikkelaars in het cloud-native ecosysteem, voorspelt Forrester Research. Service mashes, die microservices aan elkaar naaien om administratieve en programmeringsoverhead, zoals AWS App Mesh en Google Anthos, te verminderen zullen door open sourceleider Istio, Mesher en Consul Connect worden ondervangen. Ondertussen zullen de serverless-diensten zoals Lambda van AWS en kNative van Google, die klanten gebruiken om toepassingen in werking te stellen zonder de infrastructuur te bouwen, geven ontwikkelaars nieuwe programmeringsmodellen die losstaan van de infrastructuur.

IT-afdelingen moeten leren hoe ze deze nieuwe componenten in de keus van hun bedrijf in welk containerplatforms, schreef analist Dave Bartoletti van Forrester in hun cloudvoorspellingsrapport 2020. "In de toekomst zal alle cloud serverless zijn", voegt hij eraan toe.

Conlusie

Deze 5 strategische hefbomen hebben een rode draad: Ze hebben alle vijf de kritische zorg en voeding nodig van de IT-afdelingen die ervoor kiezen om ze in te zetten.

"Maar al te vaak zien we dat bedrijven het niveau van veranderingsmanagement en communicatie onderschatten dat nodig is om een succesvolle cloud-transformatie te bewerkstelligen," zegt Li. "Dit is een grote culturele verschuiving, en leiders moeten daar rekening mee houden. Zelfs met een buy-in op hoog niveau zijn teams misschien niet zo enthousiast over wat transformatie betekent voor hun dagelijkse taken", aldus Li.