IT-leiders oneens met gedragscode cloudleveranciers

De beroepsvereniging Cigref van de Franse CIO's heeft een boze brief geschreven naar de Europese Raad van Minsters waarin ze stelt totaal geen vertrouwen te hebben in het zelfregulerende vermogen van de Europese cloudindustrie. Aanleiding is het advies aan de Finse voorzitter van Raad van Europese Ministers over gedragscodes waaraan de cloudindustrie zich zou moeten houden. Dat advies is gegeven door de cloudindustrie zelf en houdt te weinig rekening met de belangen van klanten van diezelfde cloudindustrie.

Op verzoek van de Europese Raad van Ministers hebben de spelers in de Europese cloudindustrie zich verenigd in een werkgroep, SWIPO genaamd, wat staat voor SWItching cloud and POrting data. Zoals de naam al weggeeft heeft die werkgroep zich gebogen over de mogelijkheden om makkelijker van cloudleverancier te veranderen en data te kunnen verplaatsen tussen verschillende cloudleveranciers. Daarvoor zouden twee gedragscodes moeten worden ontwikkeld, voor IaaS en voor SaaS. De beide gedragscodes moesten deze week worden ingeleverd bij de Finse voorzitter van de Raad van Ministers, en dat is ook gebeurd.

Maar de Franse CIO's zijn laaiend. De gedragscode over IaaS is nog wel te doen, vinden zij, maar die van SaaS schiet schromelijk te kort. Cigref vindt dat het zelfregulerende vermogen van de cloudindustrie hopeloos faalt, mede doordat de Amerikaanse spelers die in Europa acteren, hebben mogen meepraten in SWIPO. "Dat falen is het resultaat van de systematische ongelijkheid in vaardigheden, middelen en doelen tussen 's werelds grootste cloudleveranciers aan de ene kant, die hun business verdedigen en hun mogelijkheden om hun klanten te binden, en diezelfde klanten aan de andere kant die niet in staat zijn op eenzelfde manier hun lobby te voeren", schrijft de beroepsvereniging.

De gedragscodes die de cloudindustrie heeft ontwikkeld, houden te weinig rekening met de behoeften van klanten in met name dataportabiliteit. Vendor lock-in wordt te weinig voorkomen, vinden de CIO's. Geen enkele van de voorstellen die de Franse CIO's hebben gemaakt, is in de uiteindelijke gedragscode terecht gekomen. "In tegenstelling tot wat wordt beweerd door SWIPO-leiders en leden van de Europese Commissie heeft de SWIPO-werkgroep helemaal geen consensus weten te bereiken over de SaaS-gedragscode. Daarom wijzen wij die dan ook af", schrijft Cigref. Zij vinden dat er een stuurgroep moet komen die de (aangepaste) gedragscodes gaat bewaken en die voor tweederde uit klanten moet bestaan en eenderde uit de cloudindustrie. Het Nederlandse CIO Platform heeft op LinkedIn al aangegeven hun Franse collega's te steunen.