Hoe HPE in drie jaar tijd migreert naar SAP S/4HANA

Hewlett-Packard Enterprise streeft ernaar om haar oude ERP-systemen in minder dan drie jaar te consolideren op SAP's S/4HANA, een taak waarvan Senior Vice President en CIO Archana Deskus denkt dat een ander bedrijf er vier of vijf jaar voor nodig heeft.

Natuurlijk helpt het dat HPE een IT-dienstverlener is en krachtige servers verkoopt die worden geoptimaliseerd om S/4HANA te kunnen draaien, maar er is meer dan dat, zegt Deskus: Om zo snel te kunnen migreren, moet je ook leren om de juiste compromissen te sluiten en van bovenaf een buy-in voor het project te krijgen.

HPE is niet zozeer de helft van de HP vanuit het verleden, maar meer een derde of een kwart. Na de afsplitsing van printer en pc-maker HP Inc in 2015., verkocht HPE begin 2017 zijn oude servicetak aan Computer Sciences Corp. (CSC) om DXC Technology te vormen en vervolgens zijn bedrijfssoftwarebusiness te verkopen aan Micro Focus. In zijn laatste boekjaar meldde HPE een omzet van 31 miljard dollar, vergeleken met 103 miljard dollar voor de splitsing.

Het oorspronkelijke HP was gegroeid door een reeks overnames - Compaq, Aruba Networks en Autonomy behoren tot de grootste - en het patroon heeft zich sinds de splitsing voortgezet, met HPE dat SGI, SimpliVity, Nimble Storage en Cray heeft opgeslokt. Dat, en een historie waarin business units en regionale verkooporganisaties veel operationele vrijheid kregen, had volgens Deskus zijn stempel gedrukt op de IT-infrastructuur van HPE, die tien of meer ERP-systemen omvatte.

"We waren te complex voor het bedrijf dat we nu zijn.... niet alleen in de complexiteit van systemen, maar ook voor veel zakelijke complexiteit", zegt ze. "Veel van de bedrijfsprocessen en -regels zijn niet echt opgebouwd rond wat we vandaag de dag nodig hebben".

Ondersteuning op het hoogste niveau

Eerder in haar carrière, als uitvoerend directeur van het ERP-programma bij vliegtuigmotorenfabrikant Pratt & Whitney (nu onderdeel van United Technologies), zag Deskus het belang in van het krijgen van een buy-in voor ERP-wijzigingen op senior niveau. Voordat ze betrokken raakte, zegt ze, had het bedrijf drie keer geprobeerd, zonder succes, om te migreren naar een enkel ERP-systeem.

"Het moet aan de top beginnen", zegt ze. "Als het niet in de top twee of drie prioriteiten in een organisatie staat, gaat het niet lukken. Het moet echt die onwrikbare ondersteuning op het hoogste niveau hebben. De vorige keer was de bedoeling goed, maar het werd geraakt door een heleboel andere dingen die er binnen het bedrijf aan de hand waren".

Bij HPE heeft ze die steun. Antonio Neri, die een maand na Deskus bij het bedrijf kwam als CEO, blijft zich inzetten voor de HPE Next-transformatiestrategie van zijn voorganger. Wat de IT-functie betreft, heeft deze strategie tot doel om vijf dingen te bereiken, zegt Deskus: de manier waarop het bedrijf over de hele wereld werkt vereenvoudigen en standaardiseren; die processen zoveel mogelijk automatiseren; een betere gebruikerservaring leveren voor medewerkers en partners; data meer dan in het verleden tot een strategische hoofdzaak maken; en nieuwe mogelijkheden vrijmaken.

Dat betekent dat ongeveer 400 applicaties met pensioen moeten gaan en dat er ongeveer 600 miljoen dollar aan bijbehorende kosten moeten worden geschrapt, zegt ze. Het standaardiseren van de manier waarop het bedrijf wereldwijd werkt en waar het op draait, zal helpen om de kosten te verlagen.

"Als je veel verschillende manieren hebt om alles te doen, van de manier waarop je stamgegevens beheert tot de manier waarop je offertes aan je klanten doet, zelfs zaken als verzendbeleid, als je al deze varianten moet ondersteunen, kun je naar één technische implementatie gaan, maar je hebt echt niet de sprong voorwaarts gemaakt die de belangrijkste drijfveer was," zegt ze.

Zonder dat zal het voor wereldwijde klanten - en zelfs werknemers die naar een nieuwe divisie verhuizen - voelen alsof ze met of voor verschillende bedrijven werken.

Er is veel ruimte voor automatisering: 80 procent van de opdrachten van HPE vereist een vorm van menselijke tussenkomst om ze in het systeem te boeken. Het verminderen van de kosten en de vertraging in de volumeverkoop vraagt echter om een steviger basis voor e-commerce. "Het vereist één ERP, zodat we niet in meerdere systemen moeten invoeren of een fall-out riskeren", zegt Deskus. "We zijn erg gefocust op de mate waarin het rechtstreeks van onze partners in het verkoopkanaal kan vloeien door de hele offerte-, configuratie-, bestel- en leveringsketen heen."

Vorig jaar werd de Global Finance-module van SAP een van de eerste onderdelen van het systeem die wereldwijd werd uitgerold. Eerder dit jaar zijn enkele pilot-landen de eerste landen geworden die orderbeheer en supply chain naar S/4HANA hebben verplaatst, terwijl de rest van Europa dit jaar en het Amerikaanse continent volgend jaar zullen volgen.

HPE heeft niet al het werk zelf gedaan. Deskus zegt dat "een groot deel" van haar IT-organisatie is uitbesteed aan DXC, de voormalige HPE-dienstverlener, terwijl de integratie van de nieuwe systemen naar Deloitte is gegaan. Toch moest HPE volgens haar nog steeds nieuwe medewerkers inhuren om een deel van de vereiste vaardigheden in huis te halen.

Het tempo van de veranderingen

Zou een ander bedrijf van vergelijkbare omvang de prestatie van HPE om ERP's in hetzelfde tempo te consolideren, kunnen repliceren? Nou ja, misschien.

HPE heeft wel enig voordeel bij het gebruik van zijn eigen technologie, zegt Deskus, met name de Superdome Flex high-end modulaire server die het biedt in een 24TB shared-memory versie voor het uitvoeren van SAP's HANA in-memory database.

"Ik denk dat het aankomt op de mentaliteit. De boodschap van onze leidinggevenden is: "Snelheid is belangrijk", wat mensen inspireert om zich sneller aan te passen", zegt ze.

Een andere sleutel tot snelle vooruitgang is het stellen van prioriteiten en niet het streven naar perfectie. "Het is OK als we bijvoorbeeld 80 procent, 85 procent van de gewenste eindtoestand bereiken, en dan zullen we onderweg waarschijnlijk de rest toevoegen of aanpassen."

Het is nog steeds noodzakelijk om risico en beloning tegen elkaar af te wegen. "We hebben aan het eind van het jaar beslissingen moeten nemen: Gaan we live of gaan we wachten tot we de boeken sluiten? De timing gaat niet alleen over de technische haalbaarheid, maar ook over het kijken naar je bedrijfscycli".

Deskus heeft er in ieder geval een paar keer de voorkeur aan gegeven om te wachten, maar dat is nog steeds geen garantie voor veiligheid. "Er komt een verstoring, hoeveel planning er ook wordt gemaakt", zegt ze. "Je breekt tientallen jaren van logica af en hoeveel tijd je ook besteedt aan ontwikkeling, aan de eisen en aan testen, er zullen altijd dingen zijn die na je livegang naar boven komen."