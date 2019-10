Ontwikkelingen in het app-landschap: verlammend of motiverend?

Het verlies van bedrijfskritieke data of klantgegevens is niet alleen schadelijk voor de bedrijfsvoering, maar ook voor de financiƫle resultaten van een bedrijf. Het moge duidelijk zijn, databases moeten niet alleen te allen tijde goed werken en toegankelijk, maar ook veilig zijn.

Verantwoordelijkheid

Waar voorheen de verantwoordelijkheid van de security van bijvoorbeeld persoonlijke gegevens heel eenvoudig lag bij de supplier van een bepaalde service, zijn er door de cloudstructuren ingewikkeldere situaties ontstaan. De supplier van de service is nog altijd verantwoordelijk, maar de manier waarop de security geregeld moet worden is sterk veranderd. Bovendien is het threat landscape door de cloudstructuur ook anders dan voorheen. Tot slot worden de dreigingen niet alleen steeds groter, maar hebben deze ook betrekking op steeds meer facetten van het leven van mensen. Organisaties kunnen er niet onderuit om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Hulp gezocht

IT-professionals helpen organisaties bij het nemen van deze verantwoordelijkheid, zij hebben de expertise en kunnen organisaties adviseren. IT-professionals zijn voor iedere organisatie die cybersafe wil zijn een must. Cybersecurity-strategie verouderd? Evolueren. Bedreiging? Snel detecteren. IT-professionals hebben op veel ontwikkelingen een antwoord, en weten dat cybersecurity geen 9-tot-5 baan is. Helaas is het bemannen van een 24x7x365 security center vandaag de dag nog buiten het bereik van veel organisaties.

De automatisering staat uiteraard niet stil en ook IT-management en IT-security kunnen in toenemende mate worden geautomatiseerd met behulp van handige apps voor de cloud. Dagelijks worden er nieuwe, waardevolle apps gelanceerd die het leven van de IT-manager eenvoudiger maken en de kwaliteit van zijn output verhogen. Een klassieke win-win dus.

De capability gap verkleinen

Klinkt mooi, maar er is ook een keerzijde aan al deze ontwikkelingen: het zijn er simpelweg te veel. IT-professionals zien door de bomen het bos niet meer omdat er te veel keuze is. Te kan demotiveren of verlammend werken want: hoe kan ik als professional deze razendsnelle ontwikkelingen bijhouden? Geen enkele mogelijk interessante app mag aan de aandacht van de IT-professional ontsnappen, die deze vervolgens uitgebreid moet assessen en bij goedkeuring moet gaan implementeren en uitrollen: het is een tijdrovend proces dat continu herhaald moet worden. Voor IT-professionals voelt dit vaak als een race tegen de klok.

Voor een gemiddelde IT-professional is het bijna ondoenlijk om op de hoogte te blijven van al deze ontwikkelingen, met als gevolg: verlamming. Om deze reden is het zeker de moeite waard om te overwegen een speciale cloudpartner in te schakelen. Zo heb je de juiste resources en geen capability gap, want de vraag is niet of je als organisatie wordt aangevallen maar eerder wanneer. Laat de mogelijkheden van apps hierbij een toevoeging zijn en niet verlammend werken.