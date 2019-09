Voor het eerst meer cloud dan on-premise in Nederland

Volgens de DHPA Guide 2019, een marktoverzicht van DHPA, de vertegenwoordiger van de Nederlandse hosting- en cloudindustrie, in samenwerking met HPE, wordt er dit jaar voor het eerst meer uitgegeven aan gehoste en clouddiensten dan aan on-premise IT. Het gaat dan om bedrijven met meer dan 20 werknemers. Het zijn vooral backup-diensten, storage, security, applicatie-ontwikkeling en CRM-applicaties die binnen een private of publieke cloud worden afgenomen. ERP en logistieke oplossingen worden nog het vaakst on-premise gestald. Opmerkelijk is dat het overgrote deel van boekhoudkundige oplossingen en HR-oplossingen eveneens in eigen huis wordt neergezet.

De meeste organisaties die huiverig zijn om voor een cloudoplossingen te kiezen, zien vooral op tegen de kosten, waarvan ze aannemen dat die hoger uitpakken. Databeveiliging is eveneens een issue, terwijl een gebrek aan kennis eveneens de stap naar de cloud vertraagt. Opmerkelijk is dat dezelfde redenen juist vaak aanleiding zijn wel te kiezen voor een cloud-oplossing. Daarnaast wordt gezien dat specialistische aanbieders van cloudoplossingen beter zijn in beheer en meer kennis hebben dan de eigen organisatie.

De DHPA levert tevens wat andere kengetallen over de Nederlandse markt voor hosting- en clouddiensten. Zo werken er meer dan 13.000 mensen in deze sector, waarvan 56 procent bij de specialisten en de overige 44 procent bij leveranciers die hosting- en clouddiensten als nevenactiviteit aanbieden, zoals SLTN en Exact. De totale omzet van de sector is 2 miljard.