Het dilemma van cloudservices: standaardiseren of personaliseren?

Het moet sneller en beter en dus moet ook de overstap naar de cloud sneller om eerder te kunnen profiteren van de voordelen van de cloud. Maar hoe ga je als aanbieder van cloudservices om met het dilemma: sneller aan klanten leveren (standaardiseren) of juist beter, afgestemd op de unieke behoeften van elke klant (personaliseren)?

Personaliseren

Iedere organisatie biedt zijn eigen producten aan en hanteert daarvoor zijn eigen processen, iedere organisatie is uniek. In dit licht is het een logische gedachtegang van aanbieders van clouddiensten om maatwerk aan te willen bieden. Alleen dan kan gedetailleerd worden ingespeeld op de doorlopend veranderende vragen van klanten en de cloudomgeving worden vormgegeven zoals dat voor elke individuele klant het beste is. De klant wil niet horen dat iets niet kan en zeker niet betalen voor een onderdeel dat niet nodig is.

Standaardiseren

Maar is dat wel een optimale keuze? Want maatwerk betekent vaak mensenwerk en aangezien fouten maken menselijk is, is het risico op fouten bij maatwerk ook groter. Bovendien is het proces van personalisatie er een dat tijd vraagt, wat onherroepelijk leidt tot een latere opleverdatum dan de klant zelf voor ogen heeft. En tijd kost geld, dus het is zeker ook niet de voordeligste oplossing, zeker niet op de korte termijn. Om die redenen is standaardisatie nu juist uitgevonden: alles wat standaard is, hoeft niet opnieuw te worden gedaan. Het logische gevolg is dat er na verloop van tijd geen kinderziektes meer zijn. Bovendien zorgt standaardisatie ervoor dat diensten universeler en daarmee makkelijker schaalbaar of overdraagbaar zijn, bijvoorbeeld van de ene op de andere aanbieder. Zo ontstaan er geen onaangename verassingen of een Vendor Lock-in.

De ideale wereld

Toch zijn de nadelen van standaardiseren ook duidelijk: het is een model dat rigide en niet flexibel is, waardoor klanten bijna altijd genoegen moeten nemen met facetten die hen niet aanstaan. In een ideale wereld zou je de voordelen van personaliseren en standaardiseren willen combineren, zonder last te hebben van de nadelen. Goede aanbieders van clouddiensten gaan daarom op zoek naar een manier om deze ideale wereld te creëren. Om dit doel te bereiken, moet in mijn visie worden gedacht aan de volgende elementen:

1) Services moeten worden opgeknipt in verschillende onderdelen, laten we ze bouwblokken noemen. Zorg ervoor dat de bouwblokken van een bepaalde dienst zo groot mogelijk zijn, om te kunnen profiteren van standaardiseringsvoordelen.

2) Gestandaardiseerde processen hebben gevolgen voor de architectuur, ze zorgen ervoor dat generieke componenten ontstaan die voor meerdere platformen ingezet kunnen worden. Bij dit proces moet er aandacht zijn voor beschikbaarheids- en security-eisen, dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een storing niet van invloed is op de gehele organisatie maar een kleinere impact heeft.

3) De onafhankelijke expertise over de cloud moet gecombineerd worden met een groot aantal varianten van de verschillende bouwblokken, zodat er altijd een variant is die aansluit bij de behoeften van de klant.

4) De individuele bouwblokken moeten aangepast kunnen worden aan afwijkende vragen en behoeften van de klant, om zo optimaal te kunnen profiteren van de voordelen van personalisatie.

5) Heeft de klant veranderende cloudbehoeften? De fase van cloudmigratie waarin de klant zich bevindt, mag hier geen effect op hebben. De mogelijkheid om bouwblokken op flexibele wijze in te zetten moet altijd aanwezig zijn.

Wanneer er een grote keuze aan verschillende varianten is, neemt inherent het risico toe dat bedrijven niet goed weten welke keuzes ze moeten maken of dat zij op basis van onvoldoende informatie de verkeerde keuze maken. Een cloudservice-aanbieder die zijn geld waard is, voelt dit instinctief aan. Die luistert niet alleen naar zijn klant, maar hoort ook de onuitgesproken onderliggende vragen en behoeften. Hij kan op basis daarvan en zijn brede, onafhankelijke kennis van cloudoplossingen samen met zijn klant tot de perfecte oplossing komen, of deze nu meer gestoeld is op personaliseren, op standaardiseren of op de combinatie uit de ideale wereld.

Bert Stam is Sales en Marketing Director Northern Europe bij Rackspace