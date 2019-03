7 onuitroeibare mythes over de cloud

Mythen kunnen leuk en vermakelijk zijn als ze de helden en goden uit de oudheid betreffen. Het amusement stopt echter snel als een mythe het succes van IT of een onderneming in de weg staat.

Dat is zeker het geval met de hardnekkige misvattingen die de werking van potentieel productieve clouddiensten vertragen of verhinderen. "We bevinden ons nog in het beginstadium van de cloudrevolutie, maar we zijn nu al in staat om de resultaten te zien die early adopters bereiken door over te stappen op cloud computing", zegt Bernard Golden, vice-president van de cloudstrategie bij de bankholding Capital One. "Als we de implicaties van deze revolutie niet onderkennen, brengt dat gevaren met zich mee die veel verder gaan dan alleen maar een beetje minder efficiënt omgaan met IT. Het vormt een dodelijke bedreiging voor bedrijven die vasthouden aan de oude manier van werken in een digitaal tijdperk."

Maakt jouw organisatie optimaal gebruik van de cloud? Zo niet, dan zijn er hier 7 mythen die de cloud in de weg staan.

1. Verhuizen naar de cloud bespaart automatisch geld

Dit is vaak waar, maar alleen wanneer zorgvuldig gepland. "Door zijn elastische aard kan de cloud kostenefficiënter zijn, maar een cloudmigratie en een sterke cloud-gebaseerde business vereist upgrades en werk aan de applicaties en hardware van een organisatie om volledig te kunnen profiteren van deze besparingen", zegt Paul Sussex, financieel expert bij financieel en zakelijk adviesbureau EY..

Sussex zegt dat de overgang naar de cloud is als een verhuizing van een huis met een vast tarief voor waterleverantie naar een huis met een gemeten levering. "In wezen betekent de overstap naar een pay-as-you-go model voor elke dienst, water of cloud, dat je misschien wat meer betaalt voor wat je gebruikt," legt hij uit. "Maar als je je consumptiemodel begrijpt en je gewoonten aanpast om dingen uit te schakelen als je ze niet gebruikt, dan kun je grote kostenvoordelen behalen."

Kosten zijn slechts een van de aspecten om rekening mee te houden bij het nadenken over cloud. "Het is ook belangrijk om naar de context van de algemene bedrijfsstrategie te kijken", adviseert Jonathan Stone, CTO en COO van Kelser, een IT-adviesbureau. "Zo kan het bijvoorbeeld de moeite waard zijn om de kosten te verhogen om de werklast in de cloud te laten draaien als het de realisatie van een bedrijfsdoel mogelijk maakt," merkt hij op. "Als het hoofddoel bedrijfsgroei is, en bedrijfsgroei is afhankelijk van het vermogen om zeer snel op te schalen, dan is de cloud duurder dan on-premise, maar kan het een groeimotor zijn die groei mogelijk maakt en gerechtvaardigd kan worden als een investering", zegt hij.

2. De cloud is nog steeds niet veilig

Dit is een van de grootste en meest hardnekkige cloudmythes. "Cloud providers nemen beveiliging uiterst serieus", zegt Siki Giunta, global managing director en cloud strategy lead bij IT- en bedrijfsadviesbureau Accenture. "Ze moeten dat doen, anders zouden ze geen business hebben." Cloud providers zijn onderworpen aan talloze regelgevende instanties en compliance-eisen. "Ze hebben tientallen verschillende beveiligingskaders en -controles in werking - veel meer dan jouw bedrijf in de eigen faciliteiten gebruikt", zegt Giunta. Feit is dat gegevens in de cloud waarschijnlijk veiliger zijn dan in de datacenters van het gemiddelde bedrijf.

Een gerenommeerde dienstverlener zal alle gegevens versleutelen, zowel tijdens het transport als in rust, waarbij alleen de klant toegang heeft tot de encryptiesleutels, zegt Laz Vekiarides, CTO van cloud storage provider ClearSky Data. "Weinig organisaties coderen hun gegevens in deze mate met traditionele on-premise-systemen," legt hij uit. Bovendien verbetert de verbinding met de cloud via speciale private lijnen, in plaats van via het openbare internet, niet alleen de prestaties, maar versterkt het ook de veiligheid.

Een cloud management platform zou ook gebaseerd moeten zijn op een set van beveiligingsstandaarden en best practices op het gebied van beveiliging, waaronder het volledige scala aan controles die nodig zijn om een veilige omgeving te creëren, zegt Michael Liebow, global managing director van Accenture Cloud Platform, een hybride, multi-cloud managementdienst. "Met PCI- en HIPAA-conforme blue prints kunnen organisaties een complete omgeving implementeren die een PCI- of een HIPAA-audit doorstaat," voegt hij eraan toe. Liebow dringt er ook bij organisaties op aan om de inzet van belangrijke beveiligingsactiviteiten te automatiseren. "Deze omvatten identiteits- en toegangsbeheer, authenticatie, firewalls voor webapplicaties, bewaking van de veiligheidsconfiguratie en beheer van bedreigingen en kwetsbaarheden", zegt hij.

3. Cloud computing kan gelaagd worden over een ongewijzigde IT-infrastructuur

Cloud computing is niets minder dan een grote platformverschuiving, waarbij de toepassingsmogelijkheden op het gebied van flexibiliteit, functionaliteit, schaalbaarheid en kosten ingrijpend veranderen, aldus Golden. "Als we er dus niet in slagen om de hele IT-landschap naar de cloud te migreren, bestaat het risico dat we achterop raken bij de concurrenten die zich meer inzetten voor succes in het digitale tijdperk", legt hij uit.

Cloud computing is analoog aan de overgang van de productie van handwerk naar assemblagelijnen, stelt Golden voor. "Fabrikanten die er niet in slaagden om naar het nieuwe productiemodel te migreren, konden niet concurreren op het gebied van productiviteit en prijs; de meesten werden kort daarna uit de markt gedrukt. Ook het niet nastreven van cloud computing brengt het risico met zich mee dat verouderde IT-praktijken in stand worden gehouden, waardoor de onderneming een concurrentienadeel ondervindt.

4. De overgang naar de cloud is snel en eenvoudig

Diep in de cloud duiken zonder veel tijd en moeite te besteden aan het zorgvuldig opbouwen van een cloudstrategie is inefficiënt en risicovol. Of een onderneming nu al gebruik maakt van de cloud, of pas klaar is om met de cloud-overgang te beginnen: ze moet nadenken over het bouwen van een cloud-ready fundament.

Chuck Kirchner, senior director bij West Monroe Partners, een multinationaal management- en technologieadviesbureau, merkt op dat een cloudtransitiestrategie beschrijvingen moet bevatten van leidende principes, vereiste vaardigheden, noodzakelijke organisatorische veranderingen, verantwoordelijkheden op het gebied van toezicht en de technologiearchitectuur die een efficiënte transitie en succesvolle werking mogelijk maakt. "Zonder succesvolle migratie en exploitatie van uw systemen kunnen de voordelen van de cloud, namelijk gecontroleerde kosten en een beter reagerende infrastructuur, niet worden gerealiseerd," legt hij uit. "Als je het juiste plan hebt en de juiste basis hebt gelegd, kun je de cloudmigratie en -operatie proactief en op de voorwaarden van je organisatie benaderen.

5. De cloud is moeilijk te auditten

Een van de meest wijdverbreide mythes is dat cloudgegevens niet zo effectief kunnen worden gecontroleerd als fysieke servers, die in beslag kunnen worden genomen en getagd. "Met de juiste tooling kun je zelfs veel betere audits uitvoeren in een cloudgebaseerde omgeving", zegt Marina Nitze, CTO van het Amerikaanse Ministerie van Veteranenzaken van 2013 tot 2017. "Het doorbrengen van tijd met degenen die daadwerkelijk audits van dag tot dag uitvoeren en het laten zien hoe ze tools kunnen gebruiken .... en hoe deze tools enkele van de huidige pijnpunten in hun werk kunnen verlichten, kan helpen deze mythe te doorbreken," merkt ze op.

6. De cloud is een banenvernietiger in IT

.

Wanneer een onderneming overgaat naar de cloud, verliest de IT-beheerder niet automatisch zijn of haar baan. In de meeste gevallen verandert de overstap de rol van de beheerder in een vertrouwde adviseur en facilitator van technische oplossingen. "Belangrijker nog, terwijl de cloudaanbieder de beveiliging van het netwerk en het datacenter kan beheren, staan klanten nog steeds op de bres voor het beheer van hun eigen logische toegang", zegt Doug Barbin, principal en cybersecurity practice leader bij Schellman & Co., een beveiligings- en privacy compliance-beoordelaar.

7. Eén enkel cloudplatform op grote schaal is voldoende

Veel organisaties beginnen hun hyperschaal cloud transitie met slechts één platform. De meesten ontdekken al snel dat het beheersen van een hyperscale cloud eigenlijk vrij eenvoudig is. "De mensen, processen en tools die worden gebruikt om deze omgevingen te beheren, worden na verloop van tijd efficiënter", merkt Carl Ramkarran op, een van de belangrijkste consultants bij IT-product- en dienstenleverancier SHI International.

Het kan echter zuur worden wanneer een organisatie zo tevreden is met haar enkele hyperscale cloud dat ze terughoudend wordt om extra hyperscale cloud-platforms toe te voegen, uit angst dat de voordelen relatief minimaal zullen zijn en dat de prestaties van het personeel zullen worden belast door nieuwe verantwoordelijkheden. "Tunnelvisie heeft je zo verankerd in één enkele hyperscale cloudaanbieder dat je over het hoofd ziet hoe snel die technologie aan de andere kant van het hek is gerijpt", merkt Ramkarran op.

Organisaties die vasthouden aan één enkel cloudplatform lopen het risico dat ze innovaties missen die na verloop van tijd de extra beheerskosten meer dan compenseren. "Hyperscale cloud-platforms bieden enorm krachtige mogelijkheden, zoals machine learning en natural language processing, die kunnen worden ingezet om een enorme waarde te leveren die verder gaat dan alleen het vervangen van oude infrastructuur", zegt Josh Crowe, CTO bij Sungard Availability Services, een leverancier van IT-diensten voor rampenpreventie en herstel.

Ramkarran is het daarmee eens. "Die tweede of derde hyperscaler kan een uniek intellectueel eigendom hebben ontwikkeld waar je van kunt profiteren," zegt hij. "Het kan helpen om sneller op de markt te komen, de kwaliteit van de service die wordt ontwikkeld te verhogen of misschien jouw veiligheidshouding te verbeteren".

"Wanneer IT-leiders worden geconfronteerd met de behoefte aan nieuwe of geüpgrade infrastructuur, proberen ze vaak het gebruik van cloud te rechtvaardigen als een vervangingsplatform met vergelijkbare kosten in plaats van zich te richten op potentiële waarde die cloud voor de business kan opleveren", merkt Crowe op.

Ramkarran stelt voor om samen te werken met technologie-adviseurs die een cloud-diagnostische aanpak hanteren en meerdere alternatieven kunnen presenteren. "Neem deel aan vendor conferences om in korte tijd kennis te maken met nieuwe innovaties," voegt hij eraan toe. "Onderhouden van een kleine test/ontwikkelingsaccount in een secundaire hyperschaalleverancier, zodat u snel kunt vergelijken en functies en functies kunt contrasteren.