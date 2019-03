CIO-trends in 2019: multicloud wordt de norm

Organisaties zijn volop op stoom met digitale transformatieplannen en -projecten. Daardoor zijn ze bijna allemaal (94 procent) nu "vercloud" - met andere woorden, ze gebruiken allemaal de cloud op de een of andere manier, een fenomeen dat wordt beschreven in RightScale's 2019 State of the Cloud Report (nu onderdeel van Flexera).

Naarmate organisaties meer vertrouwd raken met een meer digitale business, kiezen velen van hen ervoor om te werken in een breder opgezet, meer divers IT-landschap op basis van een multi-cloud-omgeving. In feite wordt multi-cloud de facto de standaard. Een solide 84 procent van de respondenten in het RightScale rapport maakt gebruik van meer dan vier cloudaanbieders, waaronder zowel publieke als private clouds. De public cloud heeft echter de hoogste prioriteit, die door 31 procent van de respondenten wordt genoemd. Organisaties geven aan in 2019 24 procent meer uit te geven aan de public cloud dan vorig jaar. Het is een ander teken dat de adoptie van de public cloud blijft stijgen - met een driemaal zo hoog percentage van het gebruik van de private cloud (24 procent vs. 8 procent).

Terwijl de helft van de respondenten zegt meer dan 1,2 miljoen dollar per jaar uit te geven aan de public cloud, geeft 13 procent van hen meer dan 12 miljoen dollar per jaar uit.

Azure blijft snel groeien

Het gebruik van Azure groeide van 45 naar 52 procent en kruipt dichter naar AWS. Azure heeft nu 85 procent van het volume van AWS, tegenover 70 procent vorig jaar.

Azure blijft op AWS winnen, vooral onder grote ondernemingen, waar het gebruik van Azure steeg van 58 procent naar 60 procent. Het gebruik van AWS in deze groep is vrij stabiel bij 67 procent. Dit zet Azure op 89 procent van het AWS-adoptieniveau, gebaseerd op het totale aantal respondenten dat gebruik maakt van elke clouddienst. Google houdt vast aan zijn derde positie, met een lichte stijging van 18 tot 19 procent adoptie.

De andere onderzochte public cloudaanbieders van vorig jaar zagen allemaal een grotere adoptiegraad in 2019, vooral de bedrijven die VMware Cloud op AWS gebruiken. Deze stegen van 8 naar 12 procent (een groeipercentage van 50 procent), Oracle van 10 naar 16 procent (groeipercentage van 60 procent) en IBM Cloud van 15 naar 18 procent (groeipercentage van 20 procent). Alibaba verdubbelde in de achterhoede van 2 naar 4 procent.

In het jaar sinds de vorige State of the Cloud Survey is het percentage ondernemingen dat een multi-cloudstrategie heeft gevolgd, licht gestegen van 81 procent in 2018 naar 84 procent. Het aantal respondenten met een hybride cloudstrategie groeide van 51 procent in 2018 naar 58 procent. Het aantal ondernemingen dat gebruik maakt van meerdere publieke clouds of meerdere private clouds is licht gedaald.

Containerisatie: Kubernetes groeit snel

Dankzij het toenemende gebruik van containers blijft Docker een sterke groei vertonen; het gebruik van het open source-platform steeg van 49 procent in 2018 naar 57 procent. Kubernetes, een tool voor containerorchestration die gebruik maakt van Docker, kende een snellere groei en groeide van 27 procent naar 48 procent adoptie.

Veel gebruikers kiezen ook voor container-as-a-service aanbiedingen van de publieke cloud providers. De AWS-containerdienst (ECS/EKS) had 44 procent adoptie in 2019 (hetzelfde percentage als 2018). Het gebruik van de Azure Container Service bereikte 28 procent (stijging van 20 procent in 2018), en Google Container Engine groeide lichtjes naar 15 procent.

Serverless bleek voor het tweede jaar op rij de best groeiende uitgebreide cloudservice te zijn, met een groei van 50 procent dit jaar ten opzichte van 2018 (24 tot 36 procent adoptie). Stream processing is eveneens de snelst groeiende, stijgend van 20 naar 30 procent. Machine Learning, container-as-a-service, en IoT zijn de volgende snelst groeiende.

Kostenbeheersing en licenties blijven topkwesties

In 2019 noemden de meeste respondenten eenzelfde de top 5 aan uitdagingen. Grotere ondernemingen, die complexer zijn, hebben over de hele linie te maken met uitdagingen van een hoger niveau. In deze groep zijn het beheer van de uitgaven voor de cloud en de governance van de cloud genoemd als de grootste uitdaging, elk met 84 procent.

Het is duidelijk dat cloudgebruikers de neiging hebben om de hoeveelheid verspilde cloud-uitgaven te onderschatten. Respondenten schatten de verspilling in 2019 op 27 procent, terwijl de bevindingen van Rightscale een verspilling van 35 procent suggereren. Ondanks de toegenomen focus op kostenbeheersing in de cloud, heeft slechts een klein aantal bedrijven een geautomatiseerd beleid ingevoerd om dit probleem aan te pakken, zoals het stopzetten van ongebruikte workloads of het beter schalen van de grootte van instances.

Dit jaar geven centrale cloudteams aan dat hun hoofdverantwoordelijkheid verschuift naar het beheer van cloudkosten (68 procent in 2019 tegenover 64 procent in 2018). Centrale IT-teams richten zich ook op governance, waaronder het identificeren van applicaties die geschikt zijn voor de cloud (62 procent), het vaststellen van beleid (59 procent) en het gebruik van geautomatiseerd cloudbeleid (57 procent).

Organisaties worden ook steeds beter op de hoogte van de proeven met het beheer van softwarelicenties die in publieke clouds draaien. De belangrijkste uitdagingen zijn het begrijpen van de kostenimplicaties van gelicentieerde software die in de cloud draait (52 procent), ervoor zorgen dat ze de regels volgen (42 procent) en de complexiteit van de licentieregels in de public cloud (41 procent).