Complexiteit cloud vraagt om fundamenteel andere rol data

De gang naar een gedistribueerde IT-omgeving is nog het best te omschrijven als een mijnenveld, een term die Van Teylingen zelf ook gebruikt. Je moet er eigenlijk wel overheen om aan de andere kant te komen, maar je moet tegelijkertijd ook behoorlijk wat mijnen onschadelijk maken.

Voor organisaties werkt dit niet verrassend behoorlijk vertragend, zeker als alles op dit moment nog gewoon goed draait. Wie wil er nu een mijnenveld instappen? Volgens Van Teylingen en Appel is het echter zeer belangrijk om goed te kijken naar hoe houdbaar deze status quo is. Uiteindelijk zal je toch moeten geloven aan een transitie, meer bepaald die naar een gedistribueerde omgeving, dus ook richting de cloud(s).

Let wel, de gang naar de cloud moet volgens Van Teylingen en Appel nooit primair ingezet worden om kosten te besparen. Voor zover dat op de langere termijn al realistisch is, moet het daar eigenlijk sowieso niet over gaan. Waar het wel om moet gaan, zijn de veel uitgebreidere mogelijkheden die de cloud biedt, met name als je het maximale uit data wilt halen.

Theo van Teylingen, Regional Director Benelux en Nordics bij Pure Storage

Complexiteit neemt toe

Het grootste probleem van de gang naar de cloud - en daarmee de grootste mijn in het mijnenveld - is zonder twijfel de toename in complexiteit die dit met zich meebrengt. Je gaat immers applicaties over verschillende clouds 'uitsmeren' en data op meerdere locaties neerzetten. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de bedrijfsvoering.

Daar komt bij dat er in de twee omgevingen waar we het bij hybride of multicloud vaak over hebben - on-prem en public cloud - een inherent compatibiliteitsprobleem zit. Dat wil zeggen, on-prem is niet geschikt voor de cloud en cloud is in zijn kale vorm niet klaar voor enterprise-gebruik. Met name dat laatste zorgt ervoor dat je bovenop de public cloud nog een hele omgeving moet bouwen om een en ander geschikt te maken voor enterprise-gebruik.

Data als startpunt

Volgens Van Teylingen en Appel heeft het geen zin om vanuit on-prem of cloud te redeneren. Waar het volgens hen om moet gaan, is data. Je data beschrijft uiteindelijk wie en wat je bent als organisatie. Denk hierbij aan producten, klanten, cultuur en ga zo maar door.

Het is dan ook niet verrassend dat men bij Pure Storage van mening is dat alles binnen een IT-omgeving moet worden afgestemd op de data waar mee gewerkt wordt. De term 'datacentrisch' valt dan ook vaak tijdens het gesprek. Dat is dan ook vanaf de oprichting van Pure Storage in 2009 de visie geweest van het bedrijf. Zaken zoals infrastructuur en andere onderdelen van de IT-omgeving zijn ondergeschikt aan data. Uiteindelijk verkoopt Pure Storage een 'common set of data services', zoals Van Teylingen het noemt.

Pure Storage heeft vanaf het begin van haar bestaan gekozen voor flash en zich niet bezighouden met andere opslagtechnologie├źn en de daarbij behorende verbindingen. De basis is dus een appliance, maar wel eentje die volledig stateless is. Het maakt eigenlijk niet uit welke hardware er gebruikt wordt.

Belangrijk is verder ook dat er niet alleen voor flash is gekozen omdat het snelle opslag is. Het biedt ook de mogelijkheid om alles in software uit te voeren. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat het mogelijk is om evergreen te zijn. Het draait onder de streep immers allemaal om de software, die kan worden voorzien van updates.

Toepassing in cloudtijdperk

Volgens Van Teylingen en Appel past de datacentrische benadering van Pure Storage erg goed bij de huidige tijd, waarin we een steeds meer gedistribueerd datamodel krijgen. Het kan volgens hen helpen bij het aanpakken van de hierboven genoemde complexiteit.

Als voorbeeld noemt Van Teylingen de ActiveCluster-oplossing, een cluster oplossing waarbij data over twee storage arrays wordt gesynchroniseerd en dezelfde data zodoende op verschillende locaties voor verschillende applicaties beschikbaar is. Appel heeft het in relatie tot Active Cluster over 'two versions of the truth', in een active-active configuratie.

ActiveCluster is tevens een Business Continuity oplossing, zoals Pure Storage dit noemt. Dat wil zeggen dat waarbij applicaties blijven doordraaien bij uitval van een storage array of zelfs een compleet data center. Dit geldt niet alleen voor fysieke Pure Storage arrays, maar ook voor virtuele storage arrays in de cloud. Door een ActiveCluster over twee Availibility Zones ben je zodoende beschermd tegen uitval van een complete Availibility Zone.

Willie Appel, onafhankelijk consultant bij Digitalmindz

Het interessante aan deze benadering is dat de software-koppeling ervoor zorgt dat het helemaal niets uitmaakt waar je data staat en waar de applicaties draaien, of welke hardware en welke cloud er wordt gebruikt. Verder neemt het volgens Van Teylingen en Appel ook behoorlijk wat van de complexiteit weg waar we het hierboven over hadden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoofdpijn die de migratie van een andere locatie doorgaans met zich meebrengt.

Meer uit data halen

Hierboven haalden we al even aan dat het doel van Pure Storage is om klanten meer uit data te laten halen. Vaak hebben organisaties heel veel data staan waar simpelweg niets mee gedaan wordt, omdat het allemaal als veel te ingewikkeld wordt gezien daarmee aan de slag te gaan. Ook onwetendheid binnen organisaties speelt hier ook zeker een rol. Men weet vaak niet dat er meer uit te halen valt. Dat is zonde, want zo loop je allerlei belangrijke inzichten mis.

Om dit doel te kunnen bewerkstelligen, moet Pure Storage natuurlijk eerst ergens binnenkomen. Zoals al eerder opgemerkt, staan veel organisaties niet bepaald te trappelen om de gang naar de cloud te maken. Daar moet je dus een goed verhaal tegen kunnen vertellen, maar dan moet je wel eerst binnenkomen bij zo'n organisatie.

Dat binnenkomen doet Pure Storage doorgaans eerst op een hoofdpijndossier, waar een organisatie zelf niet of slecht uitkomt. Met hun evergreen-benadering hebben ze een goed verhaal om deze eerste stap te zetten, volgens Van Teylingen. Daarna kunnen ze laten zien wat ze nog meer kunnen.

Een voorbeeld dat Van Teylingen meerdere keren aanhaalt, is Pure1. Dat is feitelijk een verzamellocatie voor metadata afkomstig uit allerlei bronnen, on-prem of in een cloud. Op basis van die metadata kunnen ze problemen op gaan lossen voor klanten, over de hele stack, mede met behulp van AI/ML. Van Teylingen doet in relatie tot dit product ook een opvallende uitspraak: 70 procent van de calls die hun service/support-afdeling afhandelt, zetten ze zelf op. Dit om eventuele problemen tijdig te kunnen aangeven, nog voordat er een failure is bijvoorbeeld.

Datamanagement beter op de agenda krijgen

Behalve een gebrek aan kennis en wellicht toch ook de angst voor het onbekende, signaleert Pure Storage tot slot nog een andere factor die voor de nodige ruis zorgt. Er zitten simpelweg niet genoeg mensen bij organisatie die ermee aan de slag willen en kunnen, op meerdere niveaus. In de board zitten vaak weinig mensen met de kennis om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Voor C-level geldt vaak hetzelfde. Dat helpt natuurlijk niet.

Volgens Van Teylingen en Appel zijn bovenstaande zaken hinderlijk, maar niet de belangrijkste reden waarom het allemaal niet zo snel gaat als organisaties graag zouden willen of van tevoren hadden bedacht. De belangrijkste reden is dat er een groot gebrek aan talent is. Het is erg lastig om data scientists aan te trekken, daar zijn er veel te weinig van. Daar is zonder twijfel de grootste winst te behalen.

De schaarste aan data scientists heeft er voor een belangrijk deel mee te maken dat het nog een tamelijk jonge functie is. Deels zal natuurlijke aanwas voor meer mensen zorgen die kunnen worden aangenomen voor die positie. Bedrijven zoals Pure Storage moeten echter ook door blijven gaan met het nog beter inzichtelijk maken van de waarde van data en met het reduceren van de complexiteit die de 'chaos' van de huidige IT-omgevingen met zich meebrengen.