Technologie is makkelijk; cultuuromslag is moeilijk

Als een techneut is voor mij niet de uitdaging om cloudtechnologie aan de praat te krijgen. Dat lijkt altijd. Maar de cultuur wijzigen om cloudtechnologie te gebruiken is moeilijk en in sommige gevallen zelfs onmogelijk. Het is belangrijk om je eigen cultuur te begrijpen en wat er moet veranderen om adoptie van cloud-computing mogelijk te maken.

Een team van IBM is het daarmee eens en in hun laatste uitgave, The Cloud Adoption Playbook, schrijven ze wat de meeste IT'ers wel weten:

Veel bedrijven gebruiken cloud-computing om innovatie en snelle wijzigingen te kunnen ondersteunen. Maar deze bedrijven begrijpen wellicht niet welke fundamentele veranderingen ze nodig hebben om dit op de lange termijn te laten werken.

Ik denk vaak aan A Few Good Men waarin het personage van Jack Nicholson in de rechtszaal gefrustreerd uitroept: "You can't handle the truth!" Vervang het woordje 'truth' met 'cloud' en je hebt de centrale boodschap voor bedrijven die denken cloud te adopteren zonder de noodzakelijke veranderingen in de bedrijfscultuur.

Het probleem is natuurlijk dat techneuten goed onderlegd zijn om een nieuwe technologie te implementeren, inclusief cloudtechnologie, maar niet altijd op zo'n manier dat we om kunnen gaan met een bedrijfscultuur waar elke stap bevochten moet worden. Het probleem wordt verergerd omdat techneuten vaak niet weten hoe ze cultuur kunnen veranderen. Deze vaardigheid is erg belangrijk om op te pikken.

Er zijn twee manieren die lijken te werken, maar in beide gevallen is de harde waarheid dat je de overstap naar cloud niet kunt maken als de mensen die ervoor zorgen dat cloud een succes wordt niet hebt verandert. Ze moeten leren omgaan met de cloud, "handle the cloud" zo je wilt. De vraag is natuurlijk hoe je ze zover krijgt.

1. Bouw het en ze zullen komen

Om Field of Dreams te citeren: Bouw het en ze zullen komen. Dat is de risicovolste aanpak, maar mensen gaan er meestal achter staan. Een voorbeeld is een eerste migratie van 500 applicaties naar de cloud die goedkoper worden om te beheren, veiliger en makkelijker voor klanten en werknemers om te benaderen en gebruiken.

Als dit succesvol is, heb je cloud-computing bewezen voor de mensen die leidend zijn voor de interne cultuur. In dat geval is het onwaarschijnlijk dat ze weerstand bieden. Integendeel, geregeld zie je dat ze dan met de eer strijken. Het risico van deze aanpak is dat als je op je neus valt in de eerste poging het erg moeilijk is om mensen te enthousiasmeren voor een tweede ronde.

2. Werk met een cultuuromslagteam

Dit is de duurdere aanpak, want het betekent dat je externe consultants inzet, geld kwijt bent aan het bijscholen van personeel en dat je doorgaans het hele implementatietraject trager maakt om ruimte te maken voor de cultuur die nou eenmaal langzamer verandert dan technologie. Het voordeel van deze aanpak is dat hij altijd werkt, mits je budgetten in de hand hebt en de macht hebt om mensen te ontslaan.

Dit is een effectieve aanpak, maar meestal niet de zet die grote bedrijven durven te nemen, gezien de kosten en de pijnlijke bedrijfsverandering.