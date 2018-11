4 manieren om clouduitval te voorkomen en systeemperformance te verbeteren

De meeste mensen die een krantenkop lezen over high-profile clouduitvallen denken meteen aan de leverancier of in hoeverre de negatieve publiciteit de aandelenkoers zal beïnvloeden. Ik denk meteen aan de mensen achter de schermen - de mensen die het probleem moeten oplossen en ervoor moeten zorgen dat de klantensystemen zo snel mogelijk weer up and running zijn.

Hoe goed zij hun best ook doen, systeemuitval is af en toe gewoonweg niet te vermijden. Het internet is een vluchtig fenomeen en niemand is volledig immuun voor de bijbehorende cyberdreigingen. Gelukkig zijn er verschillende maatregelen die bedrijven kunnen nemen om zich zo goed mogelijk te wapenen tegen ongeplande downtime.

Hier volgen vier manieren om clouduitval te voorkomen en security en performance te verbeteren:

1. Stap over op een multi-location- of multi-cloudomgeving

Bedrijven die workloads verspreiden over meerdere locaties of cloudleveranciers vergroten hun redundancy en veerkracht en verlagen het risico op downtime. Maar dat is slechts één van de voordelen van een multi-IT-omgeving. Een dergelijke omgeving vergroot ook de flexibiliteit en stelt bedrijven in staat zich snel aan te passen aan veranderende businessbehoeften.

Ga op zoek naar een cloudleverancier die datacenters heeft op verschillende locaties en dus workloads verdeelt over meerdere regio's. Een multi-location-strategie vergroot de performance door het verkeer te verspreiden over de regio die zich het dichtst bij de eindgebruiker bevindt. Daarnaast verlaagt deze strategie de kans op ongeplande downtime. Als een datacenter eruit komt te liggen door menselijke fouten, malware, een brand of natuurramp, zijn uw workloads veilig vanaf een andere locatie toegankelijk.

Multi-cloud kan verder de interoperabiliteit tussen IT-omgevingen bevorderen. Stel dat u een legacy-, -on-premises systeem op zo'n manier moet koppelen aan een cloudplatform dat een bi-directionele datastroom mogelijk is. Een multi-cloudbedrijf kan kiezen voor het cloudaanbod dat het best op dat systeem aansluit, in plaats van gedwongen het platform te kiezen dat niet goed samengaat met dat systeem. Ondanks dat we allemaal zouden willen dat alle clouds volledig open zijn en samenwerken met elk systeem, is dat niet altijd het geval.

2. Houd internetverkeerpatronen in de gaten

Uw bedrijf is sterk afhankelijk van internetverkeer naar websites en applicaties. In feite fungeert het internet als een verlengstuk van uw eigen interne netwerk. Daarom is het logisch om het internet te monitoren op storingen, securityproblemen en latency. Is er sprake van problemen? Dan kunnen bedrijven maatregelen treffen voordat de problemen leiden tot, bijvoorbeeld, omzetverlies.

De eerste stap die u kunt nemen wanneer gebruikers klagen over langzame websites of applicatie-latency, is het uitzetten van trace-routes om vast te stellen of het probleem zich in de interne systemen bevindt, of dat het internet zelf problemen ondervindt. Mocht het probleem zich voordoen op het internet, dan helpen de juiste traffic steering-oplossing en regionale implementatie u om internetverkeer om te leiden, performance te verbeteren en klanten tevreden te houden.

Een andere stap die u kunt nemen om de status van het wereldwijde internet te monitoren, is het raadplegen van Oracle's Internet Intelligence Map. Dit is een gratis hulpmiddel dat we hebben ontworpen om gebruikers te informeren over bijvoorbeeld natuurrampen, kwaliteitsverlies bij internetserviceproviders en storingen in het glasvezelnetwerk en hoe deze zaken van invloed zijn op het internetverkeer wereldwijd.

3. Zorg ervoor dat cloudsecurity prioriteit heeft

Het internet is groot en er liggen vele kansen. Aan de andere kant opent het ook deuren voor hackers om misbruik te maken van websecurity-kwetsbaarheden en informatie te stelen van back-endservers en databases. Veel organisaties implementeren en beheren hun web-aanwezigheid tegenwoordig in de cloud. Het resultaat? Websites en met het internet verbonden applicaties zijn mogelijk niet volledig beschermd achter bedrijfsfirewalls. Het is daarom aan te raden om op de cloud gebaseerde webapplicatiesecurity te overwegen.

Web application firewalls (WAF's) en aanvullende cloudoplossingen dragen bij aan de bescherming van uw organisatie tegen verschillende dreigingen, inclusief kwaadwillende bots, DDoS-aanvallen, API-aanvallen en malware-uploads. De juiste op de cloud gebaseerde WAF- en DDoS-beschermingsoplossingen helpen te voorkomen dat gevaarlijk internetverkeer de web- en applicatieservers in uw netwerk bereikt.

Bedrijven die regelmatig het niveau van hun webapplicatiesecurity controleren, blijven hackers een stap voor. Wanneer u op zoek gaat naar cloudsecurity-oplossingen, richt u dan op leverancier-agnostische platformen die eenvoudig zijn te schalen, ongeacht het infrastructuur-endpoint.

4. Creëer een intelligente netwerkrand

Snelheid, performance en security zijn essentieel in het garanderen van een naadloze klantervaring bij het bezoek aan de website of cloudapplicaties van uw bedrijf. Maar clouduitval, cybersecuritydreigingen en menselijke fouten kunnen het verkeer naar uw website vertragen - of zelfs compleet stilleggen.

Door de tools en technologieën die de toegang tot het internet en met de cloud verbonden assets besturen en beveiligen op proactieve wijze te beheren, kunnen bedrijven dit soort risico's verlagen en performance verbeteren. Niet eerder was het zo belangrijk om een veilige, intelligente en redundante netwerkrand te creëren.

Het bouwproces van een intelligente netwerkrand start met de juiste Domain Name Service (DNS). Wereldwijde DNS-beschikbaarheid en -performance zijn essentieel voor het garanderen van gebruikerservaringen van hoge kwaliteit. Toch zijn veel bedrijven nog steeds afhankelijk van één DNS-oplossing die vaak in-house wordt beheerd en schaal, veerkracht en redundancy tekort komt.

Jaap-Jan is ervaren Salesleider op het gebied van IT, heeft een passie voor technologie, innovatie en duurzaamheid. Verder leidt hij het Technology Sales Business Unit van Oracle in Nederland. Hier worden klanten ondersteund bij hun digitale transformatie om zo kosten en complexiteit van IT te verlagen en innovatie mogelijk te maken via Oracles geïntegreerde cloudplatformdiensten.

Bedrijven verbeteren betrouwbaarheid, performance en security door cloud-DNS-diensten toe te voegen aan hun IT-omgevingen. Een redundante of tweede DNS zorgt daarnaast voor verhoogde veerkracht op het DNS-niveau. Als de eerste DNS uitvalt of erg traag is, neemt de tweede DNS het over. De tweede DNS draagt daarnaast bij aan een consistentere ervaring voor gebruikers over de hele wereld.