Bereid je voor op de onvermijdelijke transformatiegolf

Dat de IT-wereld allang is overgegaan van productenlevering naar dienstverlening en van fysieke retail naar online winkelen, zal niemand zijn ontgaan, en toch houden bedrijven nog vast aan oude businessmodellen die alleen nog werken voor niche-categorieën. Na de transformatie naar services en cloud, zijn we inmiddels aangekomen bij een paradigma waar integratie van diensten en aanbieders weer voorop staat. CIO.nl sprak met met Senior Manager System Engineers Boudewijn Aelbers van VMware over de huidige digitale transformatietrends en wat ze betekenen voor bedrijven.

Volgens VMware is digitale transformatie niet gelijk verdeeld over beroepssectoren, waar sommige industrieën nog worstelen met het idee van het omzetten van een productlevering in een dienst, terwijl anderen al veel verder zijn en bij het nieuwere Coherence-model zijn aangeland om hun klanten te bedienen. Dat laatste komt er in het kort op neer dat leveranciers ervoor zorgen dat het voor de klant niet meer uitmaakt welke producten, diensten en aanbieders je gebruikt, maar dat je te maken krijgt met één platform.

Aanbieders als VMware, Oracle, MobileIron, Microsoft en menig ander IT-specialist richt zich hier al een paar jaar op met de komst van multicloud-omgevingen en de beheeruitdagingen die daarmee gepaard gaan. "Voorheen was de vraag: voor welke cloudprovider kiezen we? Nu is de vraag: hoe gaan we het beheren?" zegt Aelbers. Het idee is om cloudagnostisch in te prikken op één platform, zodat het niet meer uitmaakt welke cloud-applicaties en -diensten je gebruikt, maar je alles qua toegang, gebruikers en security overzichtelijk kunt beheren.

Wat is Coherence?

Het klinkt allemaal een beetje vaag, als je hoort over Coherence, dus het is misschien handig om het wat concreter te maken. In het nieuwe rapport 'Innovating in the Exponential Economy' illustreert VMware deze redelijk abstracte concepten (van product, naar dienst, naar oplossing, naar experience en naar de huidige trend van coherence) aan de hand van de evolutie van een verjaardagstaart.

IT begint met producten (software, hardware) en dat is volgens de analogie van VMWare een taart die je bakt van eigen ingrediënten, eieren, melk, meel. Dat is de goedkoopste oplossing. De dienst kun je dan zien als een taartmix en andere voorverpakte ingrediënten. De oplossing is het kopen van een taart bij de banketbakker, waarmee je een stuk duurder uit bent. Nog prijziger is als de taart wordt meegeleverd in de partij van een evenementenorganisator, dat is dan de 'experience' waar de taart slechts een onderdeel van is.

In het nieuwe coherence-model gaat het om een verjaardagsfeest in een weekendje weg met de familie, wat behoorlijk prijzig is voor alle deelnemers. In dat pakket zit ook ergens die verjaardagstaart. Het verschil met het experience-model is dat alles gepersonaliseerd is per gast: vliegen, eten, het hotel en de entertainment én dat dit allemaal geleverd wordt door verschillende aanbieders, maar naadloos geïntegreerd zodat de klant één coherente ervaring heeft. "Een beheerrisico is anders de vraag: 'in welk mandje leg ik m'n eieren?' Door het abstraheren van verschillende clouds, kun je hem generiek beheren", vertelt Aelbers.

Beheren disparate stukken

En dan kom je op het idee van EMM en multicloud: alle clouds, devices en systemen beheren via één coherente interface. Of het nu gaat om een pand vol met werkstations of een regio vol IoT-sensoren, of je nu werkt via de servers van Amazon of die van Microsoft, dat moet allemaal niet uitmaken. De beheerder krijgt één front-end voor z'n neus om alle disparate stukjes van de gehele IT-omgeving te kunnen orkestreren en die front-end is dus gepersonaliseerd. De truc is om geen kant-en-klare one-size-fits-all af te leveren, maar juist een portal die lijkt te zijn gemaakt voor de individuele systeembeheerder en organisatie.

Volgens VMware's Aelbers komen alle abstracte termen omtrent digitale transformatie vooral neer op één ding: "Het gaat allemaal om versnelling van de inzet van IT. De mogelijkheden zijn gestegen, omdat de kosten en de snelheid zo drastisch zijn gedaald de afgelopen jaren", vertelt hij. Disruptie komt snel, omdat de mogelijkheden om snel te acteren er zijn. "We zeggen vaak: Vandaag is de traagste dag, waarmee we bedoelen dat het morgen nóg weer iets sneller gaat."

Focus behouden

Er zijn volgens hem drie verwachtingen bij de inzet van welke vorm van digitale transformatie dan ook, en afhankelijk van die motieven of verwachtingen, veranderen de modellen. "Is het snel genoeg, is het kostenefficiënt, is het veilig? Welke van deze drie is het belangrijkst? Als het gaat om uitrol en je een race hebt om als eerste op de markt te zijn, staat snelheid voorop en zijn kosten en security ondergeschikt. Maar bij medische toepassingen zal security juist bovenaan staan."

Er moet in het huidige IT-umfelt een focus zijn op digital business, maar hoe weet je wanneer de tijd rijp is om te transformeren? Als je te vroeg bent, is er wellicht een te kleine markt en zul je worstelen. Maar als je te laat bent, eet een uitdager de kaas van je brood. Volgens het rapport van VMware is dit verlammende dilemma een van de grote redenen dat digitale transformatie niet van de grond komt binnen een bedrijf. Innovatie is niet het probleem, het ontbreekt bedrijven vaak aan executiekracht. "Het idee is dat we bedrijven in staat stellen om direct te transformeren, zodra de business er klaar voor is", licht Aelbers toe.

Omdat innovatie stokt door de verlammende werking van digitale disruptors is strategische focus zo belangrijk, zodat een bedrijf zich niet uit het veld laat slaan of afgeleid wordt, zo staat te lezen in het rapport. Innovatie betekent dat je risico's neemt en dat je bereid bent om te falen. Dat is iets wat de meeste bedrijven niet aandurven, vooral als de business nog niet onder druk lijkt te staan van een uitdager. Maar met de snelheid waarop nieuwe bedrijven itereren dankzij de enorme IT-versnelling door cloud in plaats van lokaal, nieuwe markten aanboren en klanten kapen met een innovatief model, kan je van het ene op het andere moment je markt verliezen als je even niet hebt opgelet.