Wen er maar aan: alle data gaat naar de cloud

Ook als je niet zozeer geïnteresseerd bent in de specifieke oplossingen en verbeteringen van Box die de IT-leverancier aankondigt op de conferentie was het de moeite waard om er rond te hangen en naar de verhalen te luisteren. Het laat heel duidelijk zien hoe zo'n bedrijf de wereld ziet. En bij een jonge organisatie als Box is alles wat ze doen nog precies in lijn met die visie, omdat die nog niet verwaterd is door de realiteit van legacy en overnames. Je kunt het vervolgens eens of oneens zijn met die visie, maar je erin verdiepen helpt in ieder geval om je eigen kijk op het IT-landschap te verhelderen.

Box heeft zich de laatste jaren ontwikkeld van een simpele opslag- en synchronisatie-tool á la DropBox tot een uitgebreid content management platform. Het verzorgt de opslag en toegang door medewerkers van alle soorten bestanden die binnen een organisatie worden gebruikt. Daarnaast werkt het samen met alle soorten SaaS-apps die worden gebruikt op de werkvloer, zoals Microsoft Office, Google GSuite, maar ook Slack, mail clients, financial software, HR-software. Op dit moment worden meer dan 1400 apps ondersteund, die via open API's samenwerken met de software van Box. Bovendien bouwt Box zelf diensten waardoor ze een hele omgeving creëren met bestanden als uitgangspunt. Hoe ze gemaakt worden, hoe en door wie ze gebruikt worden, hoe de processen binnen de organisatie werken. Zo proberen ze die die processen te structureren, te beheersen en ook nog veilig te maken. Daarmee bieden ze een alternatief voor bijvoorbeeld de tools van Microsoft als OneDrive, Sharepoint en Yammer, waarmee het toch altijd een beetje behelpen blijft.

Natuurlijk hadden ze op hun gebruikersconferentie BoxWorks in San Francisco verschillende aanvullingen op het platform die met veel enthousiasme werden gebracht en met luid geklap van het verzamelde publiek werden ontvangen. Andere titels hebben daar al over geschreven, dus dat daar ga ik aan voorbij. Hier wil ik het hebben over de visie die uit al dat PR-gekletter sprak. En die bestaat, heel erg overzichtelijk, uit één grondbeginsel: als je een digitale organisatie wilt worden, dan moet je fundamenteel veranderen hoe je werkt.

Die digitalisatie heeft namelijk een paar gevolgen waar je eigenlijk niet onderuit komt. Dan heb ik het allereerst simpelweg over de manier waarop mensen werken en de manier waarop de organisatie werkt. Mensen werken van overal, op welk apparaat ze maar willen en wanneer ze maar willen. Daarnaast moeten ze steeds meer agile werken, in kleine steeds veranderende teams, waarin ook klanten en partners zitten. De silo's worden dus doorbroken. Bovendien willen ze daarbij, heel menselijk, hun werk op de snelst mogelijk manier gedaan krijgen, en desnoods zetten ze daar de applicaties voor in die ze ook in hun persoonlijk leven gebruiken. Voor je het weet heb je Slack. En ook al geef je iedereen Microsoft 365, voor sommige documenten wordt Google Docs gebruikt. En veel van je files verdwijnen in Box. Dat kun je verbieden, maar je kunt er maar beter vanuit gaan dat het gebeurt.

Daarmee verwant is het gevolg van het streven naar een digitale organisatie dat er door de business allerlei cloud-applicaties gebruikt gaan worden. De digitale organisatie stapt af van de suites. Vroeger nam je voor je business-apps een hele suite af van één leverancier, zoals Microsoft, SAP of Oracle. Geen van die leveranciers had van alles het beste, maar omdat het allemaal goed samenwerkte en goed integreerde nam je voor lief dat niet alles even goed paste. Maar met de doordravende digitalisatie is dit niet meer vol te houden. Er zijn namelijk zoveel applicaties die allemaal weer goed zijn in iets anders en die ook nog eens heel snel ontwikkeld worden. Ze zijn snel in te zetten en de prijs is aantrekkelijk.

Je krijgt dus vrijwel onvermijdelijk een wildgroei aan business- en consumenten-apps in je organisatie, en voordat je het weet zijn je files en dus je data verspreid over de platformen van allerlei applicaties in allerlei formaten, in verschillende versies. Ze zijn dan overal en nergens en dus is je content niet meer te beheren. Maar ook voor de medewerkers die ermee moeten werken wordt het overzichtelijk, wat weer een impact heeft op de efficiëntie van de processen binnen je organisatie. Om maar te zwijgen over de security-implicaties. Want je kunt niet meer toe met de beveiliging van de perimeter. Dat zal moeten gebeuren met bijvoorbeeld encryptie en policies. Alleen heb je daarvoor wel zicht nodig op wat je het en waar het staat.

Terwijl aan de andere kant uit het gebruik van SaaS-apps bijna onvermijdelijk volgt dat alle data uiteindelijk naar de cloud gaat. Daar leeft het namelijk vanaf het begin en daar gebruik je het. Bovendien kun je er daar AI en machine learning op loslaten, onder andere voor betere besluitvorming en automatisering van repetitieve taken.

Bij Box vinden ze natuurlijk dat ze hier de oplossing voor hebben, en tijdens de keynotes werd daar dan ook druk voor geklapt. Maar als je daarvan abstraheert blijven van deze conferentie een paar vragen hangen die elke organisatie zal moeten beantwoorden als ze mee wil met de tijd. Hoe ga je om met al die files die in allerlei applicaties worden gegenereerd door allerlei mensen binnen en buiten de organisatie? Hoe ga je dat beheren en beveiligen? Hoe ga je ze efficiënt inzetten en hoe houd je één versie van de waarheid? En, misschien wel de meest relevante, hoe ga je al die informatie inzetten om je organisatie vooruit te helpen naar waar je uiteindelijk wil zijn? Die puzzel kun je niet oplossen als je er geen heel duidelijke visie op hebt. Anders kan het niet anders of je blijft hangen bij cosmetische ad hoc-oplossingen.