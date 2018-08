5 aspecten van een goede cloudmigratie

Digitale transformatie - met name de overstap naar de cloud - heeft onze manier van werken volledig veranderd. Maar als ik eerlijk ben, is het niet erg rechttoe rechtaan geweest. Ik was niet verbaasd toen ik ontdekte, dankzij een onderzoek van Rackspace, dat 94 procent van de C-suite executives spijt heeft van een cloudmigratie.

Een goede overstap naar de cloud is een reis, geen bestemming. Het gaat om veel teams, verschillende stakeholders en veel trial and error. Dit betekent dat het vinden van de juiste partners essentieel is. Maar bijna nog belangrijker, goede communicatie is wat het proces zal maken of breken.

Bij Specsavers hebben we onlangs besloten om een online afsprakensysteem voor de Australische markt te implementeren. Gezien de vereiste klantgerichte functieset hadden we een infrastructuur nodig die het juiste serviceniveau kon bieden dat onze klanten verwachten.

Om dit te bereiken, hebben we Rackspace ingeschakeld om de migratie te beheren en wat begon als een schijnbaar kleine verandering in een administratieproces heeft in feite een enorme impact gehad op het hele bedrijf.

1. Communiceer je visie

De overstap naar een nieuwe IT-omgeving is gecompliceerd. Het kost geld, er zijn veel meer mensen bij betrokken dan alleen jouw IT-team en er zullen altijd nieuwe risico's zijn om te beperken. Vergeet niet dat mensen niet van verandering houden, dus wees ook voorbereid op 'cultureel' verzet.

Bij het communiceren van een visie mag het belang van verhalen vertellen niet worden onderschat. Het gaat over het doorgeven van de voordelen, het benutten van ondersteuning en het opbouwen van belangenbehartiging.

Een beproefde methode om tot bedrijfsbrede steun te komen is educatie, zoals organisatiebrede roadshows, om te laten zien hoe de IT-migratie werkt en wat de voordelen zijn voor elke afdeling. Daarnaast moet een goed doordacht intern communicatieplan de hoeksteen vormen van elk migratieproject.

Na een recente roadshow kan ik zien hoe onze aanpak is geëvolueerd naar een consultatieve relatie met onze interne klanten om ervoor te zorgen dat we naar ieders behoeften luisteren.

Bovendien is het van cruciaal belang dat verandering van bovenaf wordt aangestuurd, waarbij het (top-)management cloud-initiatieven aanmoedigt in plaats van een bottom-up benadering. Dit heeft een tweeledig resultaat: het zorgt voor volledig begrip onder het managementteam en stimuleert de bredere culturele verschuiving die nodig is om cloud voor iedereen te laten werken.

2. Zorg voor de juiste expertise

De reis naar de cloud is een doorlopend proces, en een mislukking op een of ander punt is bijna onvermijdelijk. IT-leiders staan onder zware druk om die reis goed te doorlopen, en dat is een van de redenen waarom het moeilijk kan zijn om het intern te verkopen.

Het is van cruciaal belang over de juiste deskundigheid te beschikken om risico's en mislukkingen tot een minimum te beperken. Het helpt bij het overwinnen van uitdagingen zoals beveiliging, compliance of het beheren van clouduitgaven. Het aantrekken en behouden van de juiste cloud-expertise in huis is zowel moeilijk in te kopen als moeilijk te houden.

Mijn advies - doe het niet alleen. Het vinden van het intern talent kan moeilijk en duur zijn. De menselijke kosten van een "doe-het-zelf"-verhuizing naar de cloud betekenen dat de teamtijd wordt opgehoogd en de migratieperiode veel langer wordt, om nog maar te zwijgen van de opleidingskosten. Als jouw IT-team 11 maanden aan een migratie werkt, denk dan na over waar je ze aan onttrekt.

Er zijn ook gebieden die veel baat hebben bij de hulp van specialisten, met name compliance. Australië heeft een aantal van de strengste wetten op het gebied van gegevensbescherming ter wereld en deze worden voortdurend bijgewerkt. Dit is goed voor de consument, maar bemoeilijkt het interne beheer, met name bij cloudmigratie.

3. De kosten van migratie delen

Je kan net ontkennen dat de kosten van het migreren naar de cloud hoog kunnen zijn - vooral als je het goed wilt doen. Dit kan met name het geval zijn als je het zelf probeert te doen. Het zijn de menselijke kosten van cloudmigratie die vaak niet verantwoord worden, en die ze snel buiten budget brengen..

Als het gaat om digitale transformatie moet je ook kijken wie er van profiteert. Het moet inspelen op de behoeften van het gehele bedrijf en een prioriteit zijn voor alle leden van de C-suite. De kosten en de werklast moeten dus niet alleen op het IT-team worden afgewenteld. Zodra het voordeel voor elke dienst is vastgesteld, moet dat ook voor de toerekening van de kosten gelden.

De verschillende belanghebbenden zullen zich bekommeren om en de gevolgen ondervinden van de verschillende onderdelen van het project - en hun aandeel in de kosten moet dienovereenkomstig worden toegewezen.

4. Je voorziet niet altijd elk voordeel

Specsavers lanceerde vorig jaar een nieuw online cloudboekingssysteem voor klanten. Het doel was om het proces voor afspraken te stroomlijnen en klanten een gemakkelijker online boekingsproces te bieden.

Voorafgaand aan de implementatie behandelden individuele winkels tot 50 afroepacties per dag en was de opkomst bij afspraken laag. De nieuwe website heeft echter het aantal online afspraken met wel 30 procent verhoogd, de opkomst bij afspraken met 80 procent verbeterd en een positief effect gehad op de verkoop in de winkel.

Dit is het bewijs dat digitale transformatie niet alleen gaat over het verbeteren van uw diensten. Het gaat erom te kijken naar manieren waarop een bedrijf zijn klanten kan ondersteunen en met hen kan communiceren, volledig te veranderen.

5. Stop niet met innoveren

Digitale transformatie houdt nooit echt op. Het is een voortdurende reis die bedrijven in staat stelt concurrerend te blijven en betere diensten te verlenen aan hun consumenten.

Dus, hoewel onze overstap naar de cloud misschien een goed afgerond project lijkt, is dit in feite nog maar het begin. Samen met onze partners evalueren en verfijnen we voortdurend de manier waarop we onze diensten managen. Het is een agile aanpak.

Organisaties moeten in een cloudmigratieproject altijd proactief omgaan met communicatie, met name over voordelen en risico's. Leidinggevenden op de hoogte houden, teams aanmoedigen door verhalen te vertellen en expertise gebruiken om hen onderweg te helpen, culmineert in het realiseren van vele verborgen voordelen van een reis naar de cloud.

Julian Mcall is hoofd technische dienst bij Specsavers Australië.