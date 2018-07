Waarom Google de cloudmarkt maar niet kan winnen

Een van de uitdagingen die het bedrijf heeft in het krijgen van meer zakelijke klanten is dat Google zakelijke diensten lijkt te behandelen als een hobby in plaats van iets waarin ze echt in geïnteresseerd zijn. Een voormalige Google/manager vertelde me dat de consumentenmarkt (met name zoekgerelateerde R&D) de meeste aandacht krijgt, wat logisch is gezien de hoeveelheid inkomsten daaruit. Probleem is dat de ontwikkelteams voor de zakelijke producten altijd tweede viool hebben gespeeld achter search en ze zouden vaak dingen die ze aan het ontwikkelen waren weer op de plank moeten leggen.

Het Google Cloud Portfolio is zeer breed, en het is de moeite waard om daar eens dieper in te duiken om te begrijpen hoe Google is gepositioneerd.

Google blijft op verre afstand nummer 3 in cloud computing

De IaaS- en PaaS-markten werden en worden nog steeds gedomineerd door Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Azure, waarbij Google Cloud Platform (GCP) op verre afstand de nummer drie is.

AWS was de pionier in de markt en is nog steeds de leidende macht en het heeft het breedste portfolio met meer dan 125 individuele diensten.

De kracht van Microsoft is de integratie met Microsoft-producten, waarvan de meeste op grote schaal worden ingezet door bedrijven van elke omvang. Een van de kritiekpunten van Azure is historisch gezien dat het te Microsoft-centrisch was, maar de laatste jaren is Azure steeds opener en multi-vendor geworden.

Google heeft geprobeerd om de markt te verstoren door goedkoper te zijn dan de anderen, maar dit is een beetje misleidend, omdat de lage kosten zich vooral voordoen in het eerste jaar van het contract, daarna stijgen de kosten. GCP heeft ook het kleinste ecosysteem van partners, aangezien derde partijen meestal het eerst met de marktleiders samenwerken.

Google ontwikkelde ook Kubernetes en maakte het open source, en gezien het momentum erachter zou je kunnen denken dat dit de zilvervloot van GCP zou kunnen zijn. Maar daar zit een addertje onder het gras. Uit een recent onderzoek van de Cloud Native Computing Foundation blijkt dat 57 procent van de Kubernetes-gebruikers op AWS draait. Het is zeker goed voor Google, maar voor AWS dus ook.

Nog steeds leren met machine learning

Zonder twijfel zijn machine learning (ML) en kunstmatige intelligentie (AI) de volgende ontwikkelingen in de cloud. Historisch gezien was de cloud een snellere en goedkopere manier om dingen te doen, maar het bood bedrijven niets wat ze niet konden doen op locatie. Voor de meeste bedrijven is de enige manier om het pad naar ML en/of AI te versnellen het gebruik van de cloud.

Op de recente AWS Summit in San Francisco heeft AWS een persbericht uitgegeven over de tienduizenden klanten die AWS-diensten op het gebied van machine learning gebruiken, waaronder een aantal bedrijven waarvan de activiteiten gebaseerd zijn op ML-excellence. Bedrijven zoals Expedia, Disney, Tinder, GE Healthcare, Grammerly, Verizon, Edmunds, Major League Baseball, National Football League en FICO zijn voor hun concurrentievoordeel afhankelijk van ML. Ik heb nog geen ander bedrijf gezien, inclusief Microsoft, dat in staat is om zelfs maar in de buurt te komen van het aantal kwalitatieve klanten dat AWS heeft met behulp van zijn platform voor reële ML.

Verder beweerde AWS op zijn recente New York Summit meer dan 100 nieuwe diensten en belangrijke nieuwe features voor ML te hebben uitgebracht sinds re:Invent 2017, meer dan het dubbele van welke andere aanbieder dan ook..

Ik verwacht dat Microsoft zich zal ontwikkelen in ML/AI. Op Ignite 2017 en opnieuw bij Enterprise Connect gaf het bedrijf een voorbeeld van de "Graph" dat ze bouwen, waarmee alle activiteiten van werknemers worden gemeten op basis van gegevens van LinkedIn, Office365, Dynamics, en andere producten. In combinatie met de Cortana Intelligence Suite biedt dit Microsoft een interessante kans om invloed uit te oefenen op de manier waarop mensen hun werk doen.

Google's plannen in bedrijfsgerichte AI/ML zijn nog een beetje een mysterie voor mij. Het lijkt erop dat bedrijven die hun bedrijf willen veranderen naar Amazon kijken, en die die willen veranderen hoe de mensen werken kunnen Cortana gebruiken. Wat niet duidelijk is, is wat Google's sweet spot is in AI. Deze markt gaat zich zeer snel ontwikkelen, en ik verwacht dat Google AI/ML centraal gaat stellen op zijn komende Cloud Next-evenement in San Francisco. De vraag is, hoeveel daarvan reëel versus theoretisch zal zijn. Google is goed in het ontwikkelen van dingen die cool en sexy zijn voor hun interne ontwikkelaars in plaats van wat klanten nodig hebben, dus het zal interessant zijn om te zien of dat verandert bij Cloud Next.

Google nog steeds goed in samenwerking en productiviteit

Google lijkt zich wel eeuwig en altijd bezig te houden met samenwerking en productiviteit van werknemers. Het bedrijf heeft Hangouts, Gmail, Drive, Docs, Sheets en meer. Waarom zo divers? Om wat voor reden dan ook en het kan ook zijn dat het gewoon niet lukt enige samenhang tussen de producten te krijgen. Gmail heeft zeker wat vaste grond gevonden bij kleinere bedrijven, maar grotere bedrijven blijven getrouwd met Microsoft Exchange. Ook Docs heeft een behoorlijke groei doorgemaakt bij studenten en kleinere bedrijven, maar de Microsoft Office Suite heerst nog steeds.

Unified communications is een ander gebied waarop Google sterker in moet zijn, gezien de lange tijd dat ze bezig zijn met die tak van sport. Een interessant ding gebeurde langs de weg naar Google dominantie. In plaats van dat Google de grote bedreiging vormt voor de gevestigde UC-aanbieders, stormen pure UCaaS-spelers als Vonage, RingCentral en 8x8 Google voorbij. Ook in de afgelopen paar jaar kregen Microsoft en Cisco hun cloud-UC voor elkaar, waardoor Google die eeuwige belofte als de leverancier met het meeste potentieel nog steeds niet kan waarmaken, zoals het vaker is geweest in het afgelopen decennium.

Google Cloud Next start deze week, en ik weet zeker dat het zal worden gevuld met veel grote keynotes en de industrievisies. Slechts de tijd zal leren of Google ooit die visies kan omzetten in een substantiële afzet, waardoor het eindelijk een ernstige bedreiging kan vormen voor AWS en Microsoft.